ເຮືອບິນກອງທັບອາກາດຈີນ 71 ລຳລວມທັງເຮືອບິນລົບ ແລະ ໂດຣນ ໄດ້ບິນເຂົ້າສູ່ເຂດປ້ອງກັນອາກາດຂອງ ໄຕ້ຫວັນ ໃນ 24 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານມາ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງລັດຖະບານຂອງເກາະນັ້ນໃນວັນຈັນມື້ນີ້, ເຊິ່ງເປັນການລາຍງານ ກ່ຽວກັບ ການລ່ວງລ້ຳທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປັດຈຸບັນນີ້.
ໃນເຮືອບິນທີ່ວ່ານັ້ນ, 43 ລຳຍັງໄດ້ຜ່ານເສັ້ນແບ່ງແຍກຊ່ອງແຄບ ໄຕ້ວຫັນ, ເຊິ່ງແມ່ນເສັ້ນແບ່ງທີ່ບໍ່ເປັນທາງການລະຫວ່າງສອງຝ່າຍດັ່ງກ່າວທີ່ນອນຢູ່ພາຍໃນເຂດປ້ອງກັນ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ໄຕ້ຫວັນ ໃນລາຍງານສະບັບນຶ່ງ, ໃນຂະນະທີ່ ປັກກິ່ງ ສືບຕໍ່ກິດຈະກຳທາງທະຫານໃກ້ກັບເກາະທີ່ ຈີນ ອ້າງເອົານັ້ນ.
ອົງການຂ່າວສູນກາງຂອງທາງການ ໄຕ້ຫວັນ ໄດ້ກ່າວວ່າມັນແມ່ນການລ່ວງລ້ຳທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງກອງທັບ ຈີນ ໃນປັດຈຸບັນນີ້, ແນວໃດກໍ່ຕາມມັນບໍ່ໄດ້ມີຄວາມຮູ້ສຶກກັງວົນໃນເກາະນັ້ນ, ເຊິ່ງໄດ້ພົບເຫັນການກົດດັນຂອງຈີນເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີໃນສອງສາມປີທີ່ຜ່ານມາ.
ຈີນ, ເຊິ່ງໄດ້ອ້າງວ່າ ໄຕ້ຫວັນ ເປັນເຂດແດນຂອງເຂົາເຈົ້ານັ້ນໄດ້ກ່າວວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ດຳເນີນ “ການຊ້ອມໂຈມຕີ” ໃນທະເລ ແລະ ໜ່ານຟ້າຢູ່ອ້ອມ ໄຕ້ຫວັນ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ໃນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ກ່າວວ່າເປັນການຍຸແຍ່ຈາກເກາະທີ່ປົກຄອງຕົນເອງຢ່າງເປັນປະຊາທິປະໄຕ ແລະ ສະຫະລັດ.
ໄຕ້ຫວັນ, ເຊິ່ງໄດ້ປະຕິເສດການກ່າວອ້າງອຳນາດອະທິປະໄຕຂອງ ຈີນ ຢ່າງແຮງນັ້ນ, ໄດ້ກ່າວວ່າການຝຶກຊ້ອມດັ່ງກ່າວໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ປັກກິ່ງ ໄດ້ທຳລາຍສັນຕິພາບໃນພາກພື້ນ ແລະ ພະຍາຍາມທີ່ຈະຂົ່ມຂູ່ປະຊາຊົນຂອງ ໄຕ້ຫວັນ.
ຫ້ອງການຂອງປະທານາທິບໍດີ ໄຕ້ຫວັນ ທ່ານນາງ ສາຍ ອິ້ງ ເຫວິນ ຈະຮຽກຈັດກອງປະຊຸມຮັກສາຄວາມປອດໄພລະດັບສູງແຫ່ງຊາດໃນຕອນເຊົ້າວັນອັງຄານມື້ອື່ນ ເພື່ອປຶກສາຫາລືການບັງຄັບໃຊ້ຄືນລະບົບປ້ອງກັນພົນລະເຮືອນຂອງເກາະດັ່ງກ່າວ, ຕາມດ້ວຍກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ ກ່ຽວກັບ ມາດຕະການປ້ອງກັນພົນລະເຮືອນໃໝ່.
ຖະແຫຼງການດັ່ງກ່າວບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດໃດໆ, ແຕ່ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດໄດ້ກ່າວວ່າເຂົາເຈົ້າກຳລັງພິຈາລະນາການຕໍ່ເວລາການບັງຄັບປະຕິບັດການທາງທະການກາຍ 4 ເດືອນ, ໃນຂະນະທີ່ສົງຄາມໃນ ຢູເຄຣນ ແລະ ຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນກັບ ປັກກິ່ງ ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດການສົນທະນາຄັ້ງໃໝ່ ກ່ຽວກັບ ວິທີທີ່ຈະຕອບໂຕ້ຕໍ່ການກົດດັນຂອງກອງທັບ ຈີນ.