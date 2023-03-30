ປະທານາທິບໍດີຂອງໄຕ້ຫວັນ ທ່ານນາງໄສ ອິ້ງ ເຫວິນ ໄດ້ເດີນທາງມາເຖິງນິວຢອກ ໂດຍຢຸດພັກລະຫວ່າງການຢຸດແວ່ທີ່ສຳຄັນຢູ່ສະຫະລັດໃນວັນພຸດວານນີ້, ໂດຍປະກາດວ່າ ຈະບໍ່ປ່ອຍໃຫ້ແຮງກົດດັນຈາກພາຍນອກ ມາຂັດຂວາງການພົວພັນກັບປະເທດຕ່າງໆໃນທົ່ວໂລກຂອງເກາະແຫ່ງນີ້ ລຸນຫຼັງທີ່ ຈີນ ໄດ້ອອກມາຂົ່ມຂູ່ທີ່ຈະຕອບໂຕ້ ຖ້າຫາກທ່ານນາງພົບປະກັບປະທານສະພາຕໍ່າສະຫະລັດ ທ່ານເຄວິນ ແມັກຄາທີ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ Reuters.
ຈີນ, ໄດ້ອ້າງກຳມະສິດເອົາເກາະທີ່ປົກຄອງຕົນເອງແບບປະຊາທິປະໄຕແຫ່ງນີ້ວ່າ ເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງດິນແດນຕົນ, ໂດຍໄດ້ເຕືອນເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງສະຫະລັດອີກຄັ້ງວ່າ ບໍ່ຄວນພົບປະກັບທ່ານນາງໄສ, ເຊິ່ງເປັນຄັ້ງທໍາອິດຂອງທ່ານນາງທີ່ມາສະຫະລັດນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2019, ເຫັນວ່າ ເປັນການສະແດງການສະໜັບສະໜຸນຄວາມປະສົງຂອງເກາະແຫ່ງນີ້ ທີ່ຕ້ອງການຢາກແຍກໂຕອອກເປັນປະເທດນັ້ນ.
ຈີນ, ໄດ້ຈັດທຳການຊ້ອມລົບຂະໜາດໃຫຍ່ ຢູ່ບໍລິເວນອ້ອມແອ້ມເກາະໄຕ້ຫວັນໃນເດືອນສິງຫາທີ່ຜ່ານມາ ເມື່ອປະທານສະພາຕໍ່າຂອງສະຫະລັດ ທ່ານນາງແນນຊີ ເພໂລຊີ ໄດ້ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມໄຕ້ຫວັນ. ກອງກໍາລັງຂອງໄຕ້ຫວັນກ່າວວ່າ ພວກເຂົາຕິດຕາມທຸກໆການເຄື່ອນໄຫວຂອງຈີນ ເມື່ອ ທ່ານນາງໄສ ເດີນທາງໄປຕ່າງປະເທດ.
ທ່ານນາງໄສ ກໍາລັງເດີນທາງຕໍ່ໄປປະເທດກົວເຕມາລາ ແລະ ເບລິສ, ເຊິ່ງເປັນສອງໃນຈໍານວນບໍ່ເທົ່າໃດປະເທດ ທີ່ຍັງຮັບຮູ້ໄຕ້ຫວັນ ທາງດ້ານການທູດ. ທ່ານນາງຈະຢູ່ໃນລັດນິວຢອກ ຈົນເຖິງວັນເສົານີ້, ນອກນັ້ນ ທ່ານນາງຍັງຈະແວ່ຢ້ຽມຢາມນະຄອນລອສແອນເຈີລິສ ໃນຊ່ວງທີ່ທ່ານນາງເດີນທາງກັບມາຈາກອາເມຣິກາກາງ, ເຊິ່ງທ່ານນາງໄດ້ຄາດວ່າ ຈະພົບປະກັບທ່ານແມັກຄາທີ ຢູ່ໃນລັດຄາລິຟໍເນຍ, ເຖິງແມ່ນວ່າ ນີ້ຍັງບໍ່ແມ່ນການຢືນຢັນທີ່ເປັນທາງການເທື່ອ.