ພວກນັກເຄື່ອນໄຫວ ໄຕ້ຫວັນ, ເຊິ່ງໄດ້ຮັບແຮງດົນໃຈໂດຍກົດໝາຍໃໝ່ສ່ວນນຶ່ງຈາກ
ສະຫະລັດ ນັ້ນ, ໄດ້ເລີ່ມການໂຄສະນາຫາສຽງໃນເດືອນນີ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການໃຊ້ກັນ
ຊາເປັນສິ່ງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ, ແຕ່ມັນມີໂອກາດທີ່ຈະເປັນໄປໄດ້ຕ່ຳຫຼາຍ ກ່ຽວກັບ
ຄວາມສຳເລັດຕໍ່ກັບຫຼັກສິນທຳຕໍ່ຕ້ານຢາເສບຕິດ ທີ່ເປັນປະເພນີຂອງເຂດເອເຊຍຕາ
ເວັນອອກນັ້ນ.
ປະຊາຊົນປະມານ 300 ຄົນໄດ້ເລີ່ມຄວາມພະຍາຍາມຂອງເຂົາເຈົ້າໃນວັນທີ 20 ເມ
ສາທີ່ຜ່ານມາ ດ້ວຍການປະທ້ວງຢູ່ນອກສະພາແຫ່ງຊາດຂອງ ໄຕ້ຫວັນ ໃນນະຄອນ
ຫຼວງ ໄທເປ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຂໍຮ້ອງວ່າ ໃຫ້ກັນຊາ ຖືກກຳນົດເປັນການຮັກສາໂຣກ ແທນ
ທີ່ຈະເປັນການຄອບຄອງຢາເສບຕິດ ເຊິ່ງມີໂທດຂັງຄຸກສາມປີ.
ທ່ານ ໂລວ ຢີ, ໂຄສົກສຳລັບກຸ່ມ Green Sensation, ເຊິ່ງໄດ້ຈັດການປະທ້ວງນັ້ນ
ໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າ ສິ່ງນີ້ສາມາດເປັນທີ່ຮັບມືໄດ້ ອີງຕາມກົດລະບຽບ ກ່ຽວ
ກັບ ການປິ່ນປົວໂຣກ. ການແຍກມັນອອກ ແລະ ຈັດໃຫ້ມັນເປັນຢາກເສບຕິດນັ້ນ
ພວກເຮົາຄິດວ່າມັນຈະບໍ່ມີປະໂຫຍດໃນການແກ້ໄຂບັນຫາໃດໆ. ພວກເຮົາຫວັງວ່າ
ກັນຊາ ຈະສາມາດກາຍເປັນສິ່ງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ ແລະ ຫວັງທີ່ຈະສົ່ງເສີມມັນ
ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ສຳລັບການໃຊ້ໃນທາງການແພດ.”
ການໂຄສານາສະໜັບສະໜູນກັນຊາ ແມ່ນເບິ່ງຄືວ່າຈະບໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ການປ່ຽນ
ແປງ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງໂຄສົກກະຊວງຍຸຕິທຳ ໄຕ້ຫວັນ ໃນສັບປະດາແລ້ວນີ້.
ສະມາຊິກສະພາຄົນນຶ່ງຂອງພັກປົກຄອງ ໄດ້ເອີ້ນ ໄຕ້ຫວັນ ວ່າມີຫົວອະນຸລັກນິຍົມ
ໂພດ ທີ່ຈະຮັບເອົາການກຳນົດໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍນັ້ນ.
ຖ້າ ໄຕ້ຫວັນ ກຳນົດກັນຊາໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍນັ້ນ, ເຂົາເຈົ້າຈະເປັນແຫ່ງທີ
ສອງໃນພາກພື້ນເອເຊຍຕາເວັນອອກ ທີ່ເອົາທິດທາງນັ້ນຕາມປະເທດ ໄທ. ບັນດາ
ສະມາຊິກສະພານິຕິບັນຍັດ ໄທ ໄດ້ເຫັນພ້ອມກັນໃນເດືອນທັນວາທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ຈະ
ອະນຸຍາດໃຫ້ໃຊ້ກັນຊາໃນທາງການແພດ. ຕຳຫຼວດ ໃນທົ່ວຂົງເຂດສ່ວນໃຫຍ່ຂອງ
ພາກພື້ນດັ່ງກ່າວເຫັນກັນຊາວ່າ ເປັນຢາເສບຕິດທີ່ສົມຄວນຖືກປັບໃໝ ແລະ ຖືກຈັບ
ເຂົ້າຄຸກ.
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