ຜູ້ນໍາໄຕ້ຫວັນ ກ່າວວ່າ ການຮຸກຮານຂອງຈີນ ເບິ່ງຄືວ່າ ຈະບໍ່ເກີດຂຶ້ນ ໃນປັດຈຸບັນນີ້

ຈີນ ບໍ່ມີທ່າທາງວ່າຈະພິຈາລະນາການບຸກໂຈມຕີຄັ້ງໃຫຍ່ຕໍ່ໄຕ້ຫວັນ ໃນເວລານີ້ ຍ້ອນຄວາມທ້າທາຍພາຍໃນປະເທດ ເຖິງແມ່ນປັກກິ່ງພະຍາຍາມທີ່ຈະຄອບງໍາດ້ວຍການເລືອກຕັ້ງຂອງຕົນ ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າ ຂອງປະທານາທິບໍດີໄຕ້ຫວັນ ທ່ານນາງໄຊ ອິງເຫວິນ (Tsai Ing-wen) ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ ເຖິງແມ່ນປັກກິ່ງ ກຳລັງພະຍາຍາມຫາທາງ ເຮັດໃຫ້ການເລືອກຕັ້ງຄັ້ງຈະມາ ມີການປ່ຽນແປງກໍຕາມ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ AFP.
ທ່ານນາງໄຊກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດດຽວບຸກ (DealBook) ປະຈໍາປີ 2023 ໃນນະຄອນນິວຢອກວ່າ "ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ການນໍາຂອງຈີນ ຢູ່ໃນຊ່ວງວິກິດນີ້ ແມ່ນຖືກຄອບງໍາໂດຍບັນຫາທ້າທາຍພາຍໃນຕ່າງໆຂອງຕົນ."
ທ່ານນາງກ່າວຢູ່ໃນບົດບັນທຶກການສໍາພາດຕື່ມວ່າ "ຄວາມຄິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າແມ່ນວ່າ ບາງທີ ນີ້ບໍ່ແມ່ນຊ່ວງເວລາສໍາລັບພວກເຂົາຈະພິຈາລະນາການບຸກລຸກຄັ້ງໃຫຍ່ຕໍ່ໄຕ້ຫວັນ."
ທ່ານນາງໄຊ ໄດ້ຕອບຄໍາຖາມກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງຂອງການບຸກລຸກ, ຫຼັງຈາກກອງປະຊຸມທີ່ມີການຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດ ລະຫວ່າງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ແລະ ຈີນ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ແລະ ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ ຢູ່ທີ່ລັດຄາລິຟໍເນຍໃນເດືອນນີ້.
ການເຈລະຈາຂອງຜູ້ນຳ ຢູ່ນອກກອງປະຊຸມສຸດຍອດການຮ່ວມມືທາງດ້ານເສດ ຖະກິດໃນຂົງເຂດ ເອເຊຍ-ປາຊີຟິກ, ແມ່ນເພື່ອແນເປົ້າໝາຍໃສ່ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ເພີ່ມທະວີຂຶ້ນ ກາຍເປັນບັນຫາຂັດແຍ້ງ.