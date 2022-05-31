ໄຕ້ຫວັນ ໃນວັນຈັນວານນີ້ໄດ້ລາຍງານການບຸກລຸກຄັ້ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ໂດຍກອງທັບອາກາດຈີນ ໃນເຂດປ້ອງກັນອາກາດຂອງເຂົາເຈົ້ານັບຕັ້ງແຕ່ເດືອນມັງກອນເປັນຕົ້ນມາ, ດ້ວຍກະຊວງການປ້ອງກັນຂອງເກາະດັ່ງກ່າວ ເວົ້າວ່າ ນັກລົບໄຕ້ຫວັນໄດ້ນຳເຮືອບິນຂຶ້ນເຄື່ອນໄຫວຢ່າງວ່ອງໄວ ເພື່ອຂັບໄລ່ເຮືອບິນ 30 ລຳອອກໄປ ໃນຄວາມເຄັ່ງຕຶງທີ່ສູງຂຶ້ນຄັ້ງຫຼ້າສຸດນີ້.
ໄຕ້ຫວັນ, ເຊິ່ງຈີນອ້າງວ່າເປັນເຂດແດນຂອງເຂົາເຈົ້ານັ້ນ, ໄດ້ຕຳໜິຕິຕຽນມາເປັນເວລາສອງປີ ຫຼື ປະມານນັ້ນ ກ່ຽວກັບການປະຕິບັດພາລະກິດຢ່າງຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກໂດຍກອງທັບອາກາດຂອງຈີນ ຢູ່ໃກ້ກັບເກາະທີ່ຖືກປົກຄອງຢ່າງປະຊາທິປະໄຕນັ້ນ. ເຮືອບິນລົບຕ່າງໆມັກຈະບິນໃນພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຂອງເຂດປ້ອງກັນອາກາດຂອງໄຕ້ຫວັນ, ຫຼື ADIZ, ໃກ້ກັບເກາະ ປຣາຕາສ (Pratas) ທີ່ຖືກຄວບຄຸມໂດຍ ໄທເປ.
ໄຕ້ຫວັນເອີ້ນກິດຈະກຳທາງທະຫານຂອງຈີນ ທີ່ເຮັດຢ່າງຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກວ່າ ການເຮັດສົງຄາມ “ເຂດສີຂີ້ເຖົ່າ”, ເຊິ່ງຖືກອອກແບບເພື່ອສ້າງຄວາມອ່ອນແອຕໍ່ກອງກຳລັງຂອງໄຕ້ຫວັນ ດ້ວຍການເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າທຳການສະກັດກັ້ນຢ່າງຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກ, ແລະ ເພື່ອທົດລອງການຕອບໂຕ້ຂອງໄຕ້ຫວັນເຊັ່ນກັນ.
ການປະຕິບັດພາລະກິດຄັ້ງຫຼ້າສຸດຂອງຈີນລວມມີ ເຮືອບິນລົບ 22 ລຳ, ເຊັ່ນດຽວກັບການສູ້ລົບດ້ານອີເລັກໂທຣນິກ, ການເຕືອນລ່ວງໜ້າ ແລະ ເຮືອບິນຕໍ່ຕ້ານເຮືອດຳນ້ຳ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງກະຊວງໄຕ້ຫວັນ.
ເຮືອບິນດັ່ງກ່າວໄດ້ບິນໃນເຂດນຶ່ງຫາພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງເກາະ
ປຣາຕາສ, ອີງຕາມແຜນທີ່ໆຖືກສະໜອງໃຫ້ໂດຍກະຊວງດັ່ງກ່າວ, ແນວໃດກໍ່ຕາມມັນໄດ້ຢູ່ຫ່າງໄກຈາກເກາະໄຕ້ຫວັນເອງ.
ໄຕ້ຫວັນໄດ້ສົ່ງເຮືອບິນຕໍ່ສູ້ໄປໄລ່ເຮືອບິນຂອງຈີນ, ໃນຂະນະທີ່ລະບົບລູກສອນໄຟໄດ້ຖືກສົ່ງໄປຕິດຕາມເຂົາເຈົ້າ, ອີງຕາມກະຊວງ.
ມັນເປັນການລ່ວງລ້ຳຄັ້ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດນັບຕັ້ງແຕ່ໄຕ້ຫວັນ ໄດ້ລາຍງານເຮືອບິນຈີນ 39 ລຳໃນເຂດ ADIZ ເມື່ອວັນທີ 23 ມັງກອນທີ່ຜ່ານມາ.
ມັນບໍ່ມີຄຳເຫັນໃນທັນທີຈາກຈີນ, ເຊິ່ງໃນອະດີດໄດ້ກ່າວວ່າການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວແມ່ນການຝຶກຊ້ອມທີ່ເພັ່ງເລັງໃສ່ການປ້ອງກັນອຳນາດອະທິປະໄຕຂອງປະເທດ.
ກອງທັບຈີນ ໄດ້ກ່າວໃນອາທິດແລ້ວນີ້ວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ດຳເນີນການຝຶກຊ້ອມຢູ່ອ້ອມໄຕ້ຫວັນເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ວ່າ “ການເຕືອນທີ່ຈິງຈັງ” ຕໍ່ການ “ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ” ຂອງເຂົາເຈົ້າກັບ ສະຫະລັດ.