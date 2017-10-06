ສິງກະໂປ ຈະສືບຕໍ່ ເຝິກແອບ ທາງທະຫານ ຮ່ວມກັບ ໄຕ້ຫວັນ

ການຕັດສິນໃຈທີ່ຈະແຈ້ງຂອງສິງກະໂປໃນອາທິດນີ້ ທີ່ຈະສືບຕໍ່ໂຄງການເຝິກຊ້ອມ
ທາງທະຫານ ທີ່ມີມາເປັນເວລາກວ່າ 40 ປີ ກັບໄຕ້ຫວັນ ເຖິງແມ່ນໄດ້ຮັບຄວາມກົດ
ດັນຈາກຈີນ ທີ່ເຮັດໃຫ້ນະໂຍບາຍຕ່າງປະເທດທີ່ພວມລົ້ມລຸກຄຸກ ຄານຂອງໄຕ້ຫວັນ
ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະທີ່ບໍ່ຄ່ອຍເຫັນ ໃນເອເຊຍ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນໄຕ້ຫວັນກ່າວໃນອາທິດນີ້ວ່າ ສິງກະໂປຈະສືບຕໍ່ໂຄງການເຝິກ
ຊ້ອມທາງທະຫານແສງດາວ ເຖິງແມ່ນໄດ້ມີການຢ້ຽມຢາມຈີນໃນເດືອນແລ້ວ ໂດຍນາ
ຍົກລັດຖະມົນຕີ Lee Hsein Loong ຂອງສິງກະໂປກໍຕາມ. ຈີນມອງເຫັນການປົກ
ຄອງຕົນເອງຂອງໄຕ້ຫວັນວ່າ ເປັນພາກສ່ວນນຶ່ງຂອງຕົນແລະຊັກຊວນບໍ່ໃຫ້ບັນດາ
ລັດຖະບານອື່ນໆ ມີຄວາມສຳພັນດ້ານການທູດ ຫລື ຄວາມສຳພັນທາງກອງທັບກັບ
ປະເທດດັ່ງກ່າວ.
ທັງສອງຝ່າຍໄດ້ເລີ້ມໂຄງການເຝິກຊ້ອມໃນປີ 1975 ພາຍໃຕ້ລັດຖະບານສິງກະໂປ
ຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທ່ານ Lee Kuan Yew ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງປະເທດແລະເພື່ອນຂອງທ່ານ
ທ່ານ Chiang Ching-kuo ທີ່ເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃນເວລານັ້ນ. ທ່ານ Chiang
ໄດ້ກາຍມາເປັນປະທານາທິບໍດີ.
ສິງກະໂປໄດ້ເລືອກເອົາໄຕ້ຫວັນເປັນບ່ອນເຝິກຊ້ອມ ເພາະວ່າ ປະເທດດ່ັງກ່າວ ບໍ່ມີ
ດິນດອນສຳລັບເຝິກຊ້ອມທາງທະຫານ ຢ່າງກ້ວາງຂວາງ ຮວມທັງ ສົງຄາມແບບຈຳ
ລອງ.
ທ່ານ Nathan Liu ສາສະດາຈານພົວພັນຕ່າງປະເທດ ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Ming
Chuan ໃນໄຕ້ຫວັນ ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າສິງກະໂປ ພະຍາຍາມ ຢ່າງໜ້ອຍ
ເຮັດຄືເປັນກາງ ເຖິງແມ່ນວ່າເຂົາເຈົ້າຮູ້ສຶກ ມີຄວາມກົດດັນຈາກຈີນ. ຄວາມສຳພັນທີ່ຍັງດຳເນີນຕໍ່ໄປກັບໄຕ້ຫວັນບໍ່ຄວນຖືກຕັດຂາດຫລືຖືກລົບກວນ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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