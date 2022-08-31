ໄຕ້ຫວັນໄດ້ຍິງປືນເຕືອນ ໃສ່ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບຫຼືໂດຣນຂອງຈີນ ທີ່ບິນເຫວີ່ນຢູ່ນອກເກາະນ້ອຍໆແຫ່ງນຶ່ງ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ບໍ່ດົນຫຼັງຈາກປະທານາທິບໍດີໄຊ ອິ້ງ ເຫວິນ ກ່າວວ່າ ທ່ານນາງໄດ້ສັ່ງໃຫ້ກອງທັບໄຕ້ຫວັນ ເອົາ “ມາດຕະການຕອບໂຕ້ທີ່ເຂັ້ມແຂງ” ຕໍ່ອັນທີ່ທ່ານນາງເອີ້ນວ່າ ການເກາະຜິດຂອງຈີນ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້.
ນີ້ແມ່ນເທື່ອທຳອິດທີ່ໄດ້ມີການຍິງປືນເຕືອນ ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ເກີດຄວາມເຄັ່ງຕຶງລະຫວ່າງຈີນ ກັບໄຕ້ຫວັນ. ປັກກິ່ງມອງເຫັນວ່າ ເກາະໄຕ້ຫວັນເປັນດິນແດນຂອງຕົນ ໃນຂະນະທີ່ໄຕ້ຫວັນໄດ້ໂຕ້ແຍ້ງຢ່າງແຂງຂັນ ໃນການອ້າງເອົາອະທິປະໄຕຂອງຈີນ.
ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບລຳດັ່ງກ່າວໄດ້ບິນກັບຄືນໄປຈີນ ຫຼັງຈາກຖືກຍິງໃສ່ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງໂຄສົກກອງທັບໄຕ້ຫວັນ.
ໃນລະຫວ່າງທີ່ເກີດຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ລະຫວ່າງຈີນກັບໄຕ້ຫວັນຢູ່ນັ້ນ ທີ່ປຶກສາທາງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງສະຫະລັດ ທ່ານເຈກ ຊູລລີວານ ຈະພົບປະກັບຄູ່ຕຳແໜ່ງຈາກຍີ່ປຸ່ນ ແລະເກົາຫຼີໃຕ້ ໃນວັນພຸດ ແລະວັນພະຫັດ ຢູ່ທີ່ລັດຮາວາຍ ອີງຕາມການປະກາດຂອງທຳນຽບຂາວ.
ໄຕ້ຫວັນໄດ້ຮ້ອງທຸກວ່າ ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບຂອງຈີນໄດ້ບິນລ່ວງລ້ຳເຂົ້າໄປໃກ້ໆໝູ່ເກາະໝູ່ດອນນ້ອຍທີ່ຕົນຄວບຄຸມຢູ່ສະເໝີມາ ໃກ້ໆກັບແຄມຝັ່ງທະເລຂອງຈີນ
ອັນເປັນສ່ວນນຶ່ງໃນການຊ້ອມລົບທາງທະຫານຂອງປັກກິ່ງ ຊຶ່ງຫຼ້າສຸດແມ່ນຢູ່ໃນເຂດໝູ່ເກາະຄິນເມັນ.
ຈີນໄດ້ທຳການຊ້ອມລົບຢູ່ອ້ອມເກາະໄຕ້ຫວັນ ຫຼັງຈາກປະທານສະພາຕ່ຳສະຫະລັດ ທ່ານນາງແນນຊີ ເພໂລຊີ ໄປຢ້ຽມຢາມປະເທດເກາະດອນດັ່ງກ່າວໃນເດືອນນີ້ ໂດຍບໍ່ຟັງຄຳເຕືອນຂອງຈີນ.