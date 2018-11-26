ພັກທີ່ປົກຄອງປະເທດ ໄຕ້ຫວັນ ຢູ່ໃນຂະນະນີ້ ໄດ້ຮັບຂໍ້ຄວາມໃນອາທິດນີ້ທີ່ໄດ້ສະແດງ
ອອກເຖິງຄວາມປະສົບຜົນສຳເລັດຫຼາຍກວ່ານີ້ ທີ່ຮວມທັງການພົວພັນກັບເກາະທີ່
ເກົ່າແກ່ຂອງຈີນ, ໃນຂະນະທີ່ຝ່າຍຄ້ານ ໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງກາງສະໄໝ.
ພັກ Democratic Progressive ຂອງປະທານາທິບໍດີ Tsai Ing-wen ໄດ້ເສຍໄຊ
ທັງໝົດ, ແຕ່ວ່າ ໃນບ່ອນນັ່ງທີ່ສຳຄັນ ທັງ 6 ຂອງປະເທດ ໃນວັນເສົາຜ່ານມານີ້,
ການທົດລອງຂອງການເລືອກຕັ້ງຄັ້ງທຳອິດ ຂອງການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ
ໃນຮອບ 2 ປີ. ບ່ອນນັ່ງ 15 ບ່ອນ ເປັນຂອງຝ່າຍຄ້ານທີ່ຕ້ອງການທີ່ຈະພົວພັນຢ່າງ
ໃກ້ຊິດ ກັບຈີນ. ພັກການເມືອງທີ່ປົກຄອງປະເທດ ທີ່ໃຫ້ການສຶກສາໃຫ້ເບິ່ງໄກອອກໄປ.
ຈີນ ອ້າງເອົາອະທິປະໄຕຂອງໄຕຫວັນ ທີ່ປົກຄອງຕົນເອງນັ້ນ, ທີ່ສາມາດສ້າງຄວາມ
ເຄັ່ງຕຶງ ລະຫວ່າງສອງຝ່າຍ ໃນຮອບຫຼາຍທົດສະວັດຜ່ານມາ.
“ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ໃນປີນີ້ ໃນປີ 2018 ຖ້າຫາກວ່າ ພັກ Nationalists ໄດ້ຊະນະ
ໃນໄຕ້ຫວັນ ແລະການເລືອກຕັ້ງທັງປະເທດ, ທີ່ໄດ້ຮັບຄຳເຕືອນທີ່ກະທົບ ໃນອຳນາດ
ຂອງພັກ ທີ່ຈະສາມາດເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າຮູ້ວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຮັດຜິດພາດ
ໃນຮອບ 2 ປີ ຜ່ານມາ,” ຊຶ່ງທ່ານ ຫົວ ໄວ້-ຈີ ໄວ 40 ປີຜູ້ລົງຄະແນນ ຊາວໄຕເປ
ທີ່ນັກຊ່ຽວຊານການຕະຫຼາດ ໄດ້ກ່າວໄວ້.
ທ່ານນາງ Tsai ໄດ້ລົງອອກຈາກຕຳແໜ່ງ ໃນແລງວັນເສົາຜ່ານມານີ້ ໃນຖານະທີ່ເປັນ
ຫົວໜ້າພັກ ເຖິງແມ່ນວ່າ ຍັງຍຶດໝັ້ນຢູ່ໃນຕຳແໜ່ງປະທານາທິດບໍດີທີ່ຮັບບົດບາດ
ໃນອັນທີ່ ທ່ານນາງອະທິບາຍວ່າ “ຄວາມຮັບຜິດຊອບຢ່າງເຕັມປ່ຽມ” ສຳຫຼັບການເລືອກ
ຕັ້ງທີ່ເສຍໄຊນັ້ນ. ການປະກົດຕົວທຳອິດ ແມ່ນຮວມທັງ ການສະເໜີໃຫ້ລາອອກ
ແລະຫົວໜ້າຄະນະກຳມະການສູນກາງເລືອກຕັ້ງໄດ້ຢຸດເຊົາ ຕໍ່ຂັ້ນ ຕອນການນັບບັດ
ທີ່ເຊືີ່ອງຊ້ານັ້ນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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