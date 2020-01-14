ສາຍພົວພັນທີ່ດຸເດືອດທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເຄີຍມີມາລະຫວ່າງ ໄຕ້ຫວັນ ກັບ ຈີນ ໄດ້ປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍອີກຄັ້ງນຶ່ງ ຫຼັງຈາກຜູ້ທີ່ມີຄວາມລະແວງ ກ່ຽວກັບ ປັກກິ່ງໄດ້ ຖືກເລືອກເປັນປະທານາທິບໍດີອີກແລະພັກຂອງທ່ານນາງກໍໄດ້ຮັບສຽງສ່ວນຫຼາຍ ໃນສະພານິຕິບັນຍັດໃນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ, ແຕ່ບັນດານັກວິເຄາະ ແລະ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນນະຄອນຫຼວງ ໄທເປ ເວົ້າວ່າ ການຕົກຕ່ຳຄັ້ງນີ້ຈະບໍ່ເລິກຄືກັບຄັ້ງກ່ອນອື່ນໆ.
ນຶ່ງມື້ ພາຍຫລັງທີ່ປະທານາທິບໍດີ ສາຍ ອິງ-ເຫວນ (Tsai Ing-wen) ໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ໂດຍໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງຫລາຍວກ່າ 8.1 ລ້ານສຽງ ແລະ ສຽງສ່ວນຫລາຍ 57 ເປີເຊັນຂອງຄະແນນສຽງທັງໝົດ, ອົງການຂ່າວຊິນຫົວ (Xinhua) ຂອງທາງການຈີນກໍໄດ້ເອີ້ນຜົນການເລືອກຕັ້ງທີ່ອອກມານັ້ນວ່າ “ເປັນຄວາມກ້າວໜ້າທີ່ຈະສ້າງຄວາມເປັນຫ່ວງຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ປະຊາຊົນຜູ້ທີ່ມີຄວາມຫວັງວ່າ ຈະມີສັນຕິພາບ” ແລະໃຊ້ຄຳເວົ້າໂຈມຕີໃສ່ຜູ້ນຳທີ່ຖືກເລືອກໃຫ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງອີກທ່ານນີ້.
“ທ່ານນາງສາຍ ແລະ ພັກຫົວກ້າວໜ້າປະຊາທິປະໄຕ ຫລື DPP ໄດ້ໃຊ້ກົນ ລະຍຸດທີ່ສົກກະປົກເຊັ່ນການສໍ້ໂກງ, ການກົດຂີ່ ແລະການຂົ່ມຂູ່ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຄະແນນສຽງ, ສະແດງຄວາມເຫັນແກ່ຕົວ, ຄວາມໂລບມາກໂລພາ ແລະ ຄວາມໂຫດຮ້າຍຂອງເຂົາເຈົ້າອອກມາໃຫ້ເຫັນຢ່າງເຕັມສ່ວນ,” ນັ້ນຄືຖ້ອຍຄຳທີ່ໃຊ້ຢູ່ໃນບົດຄວາມເຫັນນັ້ນ ຊຶ່ງໝາຍເຖິງ ພັກຫົວກ້າວໜ້າປະຊາທິປະໄຕທີ່ກຳລັງກຳອຳນາດຢູ່ນັ້ນ.
ການໃຊ້ຄຳເວົ້າດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ດຶງເອົາຄວາມສົນໃຈຢ້ອນກັບໄປຫາການໃຊ້ຄຳເວົ້າທີ່ຮຸນແຮງທີ່ຈີນໄດ້ໃຊ້ຫຼັງຈາກທ່ານນາງສາຍໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງຄັ້ງທຳອິດຂອງເພິ່ນໃນປີ 2016. ຈີນໄດ້ອ້າງເອົາອຳນາດອະທິປະໄຕຕໍ່ໄຕ້ຫວັນ ແຕ່ທ່ານນາງ ສາຍ ໄດ້ປະຕິເສດເງື່ອນໄຂຂອງລັດຖະບານປັກກິ່ງ ສຳລັບການເຈລະຈາທີ່ທັງສອງຝ່າຍຢູ່ພາຍໃຕ້ທຸງຊາດອັນນຶ່ງອັນດຽວກັນ. ທັງສອງຝ່າຍໄດ້ມີປົກຄອງຂອງຕົນເອງເປັນການຕ່າງຫາກນັບຕັ້ງແຕ່ຊຸມປີ 1940 ເປັນຕົ້ນມາ.
ຈີນ ໄດ້ທຳການຕິດຕາມໄຕ້ຫວັນນັບແຕ່ປີ 2016 ຮອດປີ 2019, ດ້ວຍການຂັບເຮືອບິນລົບຜ່ານໄປໃກ້ກັບເກາະດັ່ງກ່າວ, ຕັດການທ່ອງທ່ຽວໃນໄຕ້ຫວັນລົງ ແລະ ຊັກຊວນໃຫ້ 7 ປະເທດຍົກເລີກການຮັບຮູ້ລັດຖະບານໄທເປ.
ທ່ານນາງ ສາຍ ຄາດວ່າຈະຖືກການກົດດັນຈາກຈີນ ເພີ່ມຂຶ້ນຢູ່ໃນການກ່າວຄຳປາໄສ ເມື່ອວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ ແຕ່ກໍໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານນາງຈະພະຍາຍາມບໍ່ເຮັດໃຫ້ມັນມີຄວາມຮຸນແຮງເພີ້ມຂຶ້ນ.