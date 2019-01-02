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ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຈີນ ຮຽກ​ຮ້ອງ ​ການ​ລວມ​ປະ​ເທດ ຢ່າງ​ສັນ​ຕິ ກັບ​ເກາະ ​ໄຕ້​ຫວັນ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຈີນ ທ່ານ ສີ ຈິ່ນ​ຜິງ ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສ​ໃນ​ງານຂີດ​ໝາຍ​ຄົບ​ຮອບ 40 ປີ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ປະ​ຕິ​ຮູບ​ຂອງ ຈີນ ແລະ ການ​ເປີດກວ້າງ ຢູ່​ຫໍ​ປະ​ຊຸມ​ໃຫຍ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ ໃນ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ປັກ​ກິ່ງ, ຈີນ. 18 ທັນ​ວາ, 2018.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ຈີນ ທ່ານ ສີ ຈິ່ນ​ຜິງ​ ກ່າ​ວ​ວ່າ ເກາະ​ໄຕ້​ຫວັນ ທີ່​ປົກ​ຄອງ​ຕົນ​ເອງ​ນັ້ນ
ຄວນລົ້ມເລີກຄວາມຄິດຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບ ການແຍກຕົວເປັນເອກະລາດ ແລະ ຍອມຮັບ
ວ່າ ຕົນເປັນສ່ວນນຶ່ງ ຂອງແຜ່ນດິນໃຫຍ່.

ປະ​ທານ​ປະ​ເທດ ສີ ໄດ້​ຢືນ​ຢັນ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ ​ທີ່​ມີ​ມາ​ດົນ​ນານ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ຕໍ່ ໄຕ້​ຫວັນ
ໃນຄຳປາໄສເພືື່ອເປັນຂີດໝາຍວັນຄົບຮອບ 40 ປີຂອງກ່າວຄຳປາໄສທີ່ສຳຄັນ (ເຊິ່ງ
ແມ່ນຂໍ້ຄວາມເຖິງພີ່ນ້ອງຮ່ວມຊາດ) ທີ່ໃນທີ່ສຸດ ໄດ້ນຳໄປສູ່ການສ້າງສາຍພົວພັນທາງ
ການທູດ ລະຫວ່າງ ຄູ່ແຂ່ງດັ່ງກ່າວ.

ທ່ານ ສີ ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ປັກ​ກິ່ງ ແມ່ນ​ເປີດກວ້າງ​ສຳ​ລັບ​ການ​ສ້າງ “ພື້ນ​ທີ່​ສຳ​ລັບ​ການ​ລວມ​
ຕົວກັນໃໝ່ຢ່າງສັນຕິ” ກັບລັດຖະບານ ໄທເປ, ເຊິ່ງຈະເກີດຂຶ້ນພາຍໃຕ້ໂຄງຮ່າງ “ນຶ່ງ
ປະເທດ, ສອງລະບົບ.” ແຕ່ທ່ານໄດ້ເຕືອນວ່າ ຈີນ ຈະບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີພື້ນທີ່ສຳລັບ
“ກິດຈະກຳການແບ່ງແຍກ” ທຸກໆປະເພດ, ແລະ ໄດ້ກ່າວຢ້ຳ ເຖິງຄຳປະຕິຍານທີ່ຈະ
ໃຊ້ການປະຕິບັດການທາງທະຫານຂອງທ່ານ ເພື່ອທີ່ຈະບັນລຸການລວມຕົວກັນ.

ຄຳ​ປາ​ໄສ​ຂອງ​ທ່ານ ສີ ໄດ້​ມີ​ຂຶ້ນ​ນຶ່ງວັນຫຼັງ​ຈາກ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ໄຕ້​ຫວັນ ທ່ານ​ນາງ
ສາຍ ອິ້ງ ເຫວິນ ໄດ້ເວົ້າວ່າ ຈີນ ຕ້ອງຍອມຮັບຖານະຂອງ ໄຕ້ຫວັນ ວ່າເປັນເກາະທີ່
ປົກຄອງຕົນເອງ.

ໃນ​ຄຳ​ປາ​ໄສ​ອວຍ​ພອນ​ປີ​ໃໝ່​ຈາກ​ຫ້ອງ​ການ​ຂອງ​ທ່ານ​ນາງ​ນັ້ນ, ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ສາຍ
ໄດ້ກ່າວວ່າ ຈີນ ຕ້ອງ “ເຄົາລົບຕໍ່ການຍຶດໝັ້ນໃນສິດເສລີພາບ ແລະປະ ຊາທິປະໄຕ
ຂອງປະຊາຊົນ 23 ລ້ານຄົນນັ້ນ,” ແລະ ສຳລັບທັງສອງຝ່າຍ ໃຫ້ຍອມຮັບຄວາມເປັນ
ຈິງທີ່ວ່າ ມັນມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໃນຂັ້ນພື້ນຖານລະຫວ່າງ “ຄຸນຄ່າ ແລະ ວິຖີຊີວິດ”
ຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ລະບົບການເມືອງຕ່າງໆ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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