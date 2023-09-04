ການລົງສະໝັກຊິງຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີຂອງມະຫາເສດຖີ ໄຕ້ຫວັນ ເພີ່ມຄວາມບໍ່ແນ່ນອນໃຫ້ແກ່ການເລືອກຕັ້ງທີ່ຈະມາເຖິງ

ໄຕ້ຫວັນ ຄາດວ່າຈະມີການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີທີ່ມີການແຂ່ງຂັນສູງຜິດປົກກະຕິ ໃນເດືອນມັງກອນ 2024 ຫຼັງຈາກທີ່ ທ່ານ ແທຣີ ກູ (Terry Gou), ມະຫາເສດຖີຜູ້ກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດຟັອກສ໌ຄອນ (Foxconn) ຜູ້ຜະລິດ iPhone ຫຼັກ ໄດ້ປະກາດລົງສະໝັກຊິງຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ ໃນຖານະຜູ້ສະຫມັກອິດສະຫຼະ. ນັກວິເຄາະກ່າວວ່າ ການເຂົ້າມາຂອງທ່ານຈະເພີ່ມຄວາມບໍ່ແນ່ນອນໃຫ້ແກ່ການແຂ່ງຂັນຊິງຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ ແລະ ແບ່ງແຍກຄະແນນສຽງລະຫວ່າງ ບັນດາພັກຝ່າຍຄ້ານທີ່ເປັນມິດກັບຈີນ ຕື່ມອີກ.
“ການເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນຂອງທ່ານ ກູ (Gou) ຈະເຮັດໃຫ້ຄະແນນສຽງຂອງຝ່າຍຄ້ານແຕກແຍກຫຼາຍຂຶ້ນ ” ທ່ານເຫວິນ-ຕີ ຊຸງ (Wen-ti Sung) ນັກວິທະຍາສາດການເມືອງຂອງມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດອອສເຕຣເລຍ ໄດ້ກ່າວກັບວີໂອເອ ໃນການໃຫ້ສໍາພາດທາງໂທລະສັບ.
ໃນຂະນະທີ່ບັນດາພັກຝ່າຍຄ້ານຍັງສືບຕໍ່ສຳຫຼວດຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການລວມກໍາລັງກັນເພື່ອຊິງຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ, ທ່ານຊຸງ (Sung) ຄິດວ່າການລົງ ສະໝັກຂອງທ່ານ ກູ (Gou) ໃນຖານະຜູ້ສະໝັກເອກະລາດຈະເພີ່ມຄວາມ ຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ກັບຝ່າຍຄ້ານໃນການຊອກຫາຈຸດຢືນຮ່ວມກັນ.
ທ່ານກູ (Gou) ໄດ້ແພ້ການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີຂັ້ນຕົ້ນຂອງພັກກົກມິນຕັ໋ງ (Kuomintang) ຫຼື KMT ພັກຝ່າຍຄ້ານຫຼັກໃນປີ 2019. ຫຼັງຈາກທີ່ພັກ KMT ໄດ້ເລືອກເຈົ້າເມືອງ ໄທເປ ໃໝ່ (New Taipei City), ທ່ານ ຮູ ຢູ-ອີ (Hou Yu-ih), ຜູ້ບັນຊາການຕຳຫຼວດທີ່ໄດ້ກາຍມາເປັນເຈົ້າເມືອງ, ເປັນຜູ້ ສະໝັກຊິງຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີໃນປີ 2024 ໃນເດືອນພຶດສະພາ, ທ່ານກູ (Gou) ໄດ້ເລີ່ມລົງຫາສຽງທົ່ວໄຕ້ຫວັນ ແລະໄດ້ມີການເດີນທາງໄປ ສະຫະລັດ ແລະຍີ່ປຸ່ນ ທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍຄັ້ງ.
ໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວປະກາດການລົງສະໝັກຊິງຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ ໃນວັນທີ 28 ສິງຫານີ້, ທ່ານກູ (Gou) ກ່າວວ່າ ການລົງແຂ່ງຂັນຂອງທ່ານແມ່ນເພື່ອແນໃສ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃນການເປັນພັນທະມິດລະຫວ່າງບັນດາຜູ້ສະໝັກຮັບເລືອກຕັ້ງຝ່າຍຄ້ານ ເພາະນັ້ນເປັນວິທີດຽວທີ່ຈະເອົາຊະນະຮອງປະທານາທິບໍດີຄົນປະຈຸບັນ ທ່ານ ລາຍ ຈິງ-ເຕ (Lai Ching-te), ເຊິ່ງເປັນຜູ້ສະ ໝັກຊິງຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີຂອງພັກປະຊາທິປະໄຕກ້າວໜ້າ ຫຼື DPP ທີ່ປົກຄອງຢູ່ໃນປະຈຸບັນ.