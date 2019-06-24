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ພະ​ນັກ​ງານ​ ສາຍ​ການ​ບິນ ໄຕ້​ຫວັນ ນັດ​ຢຸດ​ງານ ຄັ້ງ​ທີ​ສອງ ​ໃນ​ປີນີ້

ພະ​ນັກ​ງານ ບໍ​ລິ​ການ ຖ້ຽວ​ບິນ​ຂອງ​ສາຍ​ການ​ບິນ EVA Air ຍົກ​ປ້າຍ​ເຊິ່ງ​ອ່ານ​ວ່າ " ການ​ນັດ​ຢຸດ​ງານ​ໄດ້​ເລີ່ມ​ຂຶ້ນ​ແລ້ວ, ມາ​ຮ່ວມ​ໄວໆ" ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ປະ​ທ້ວງ ​ທີ່​ສຳ​ນັກ​ງານ​ໃຫຍ່ ສາຍ​ການ​ບິນ EVA Air ເມືອງ ຕາວຢວນ, ເກາະ​ໄຕ້​ຫວັນ. 21 ມິ​ຖຸ​ນາ, 2019.

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ການ​ນັດ​ຢຸດ​ງານ​ຂອງ​ພະ​ນັກ​ງານ​ສາຍ​ການ​ບິນ ໄຕ້​ຫວັນ ຄັ້ງ​ທີ​ສອງ​ໃນ​ປີນີ້ ປັດ​ຈຸ​ບັນ​
ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບ ຕໍ່ຜູ້ໂດຍສານຫຼາຍກວ່າ 25,000 ຄົນ ບໍ່ດົນກ່ອນຮອດຈຸດສູງສຸດ
ຂອງລະດູການເດີນທາງ, ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນອຳນາດຂອງ ສະຫະພັນແຮງງານ ທີ່ບໍ່
ໄດ້ມີຢູ່ທົ່ວໄປ ໃນເຂດອື່ນໆຂອງ ເອເຊຍ ແລະ ແມ່ນກະທັ້ງໃນອາຊີບອື່ນໆຂອງຄົນ
ໄຕ້ຫວັນ.

ການ​ນັດ​ຢຸດ​ງານ​ຂອງ ສາຍ​ການ​ບິນ Eva Airways ທີ່ໄດ້​ກ້າວ​ເຂົ້າ​ສູ່​ວັນ​ທີ​ຫ້າ​ແລ້ວ​ໃນ​
ວັນຈັນມື້ນີ້ ໄດ້ຂັດຂວາງຕາຕະລາງການບິນປະມານ 60 ເປີເຊັນ, ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່
ຜູ້ເດີນທາງປະມານ 25,000 ຄົນ, ຫຼາຍຄົນໃນນັ້ນໄດ້ຍ້າຍໄປໃຊ້ສາຍການບິນອື່ນ. ປະ
ມານ 2,000 ຄົນ, ເຊິ່ງແມ່ນ 2 ສ່ວນ 3 ຂອງຜູ້ບໍລິການໃນຖ້ຽວບິນໝົດທຸກຄົນ, ໄດ້ຍ່າງ
ໜີຈາກໜ້າທີ່ຂອງເຂົາເຈົ້າ ໃນຂະນະທີ່ປະຊາຊົນ ໄຕ້ຫວັນ ຫຼາຍຄົນ ໄດ້ວາງແຜນສຳ
ລັບການພັກຜ່ອນລະດູຮ້ອນ.

ໃນ​ເດືອນ​ກຸມ​ພາ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ, ຄົນ​ຂັບ​ເຮືອ​ບິນ​ທີ່ບໍ່​ໄດ້​ລວມ​ກັນ​ເປັນ​ສະ​ຫະ​ພັນ ຂອງ​ສາຍ​
ການບິນ China Airlines ປະມານ 600 ຈາກ 900 ຄົນ ໄດ້ພາກັນນັດຢຸດງານດົນນຶ່ງ
ສັບປະດາ ໃນລະຫວ່າລະດູການເດີນທາງ ກຸດຈີນ. ສາຍການບິນ Eva ແລະ China
Airlines ແມ່ນສອງບໍລິສັດເຮືອບິນໂດຍສານທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ, ທີ່ນຳພາຜູ້ໂດຍສານ ໃນ
ແຕ່ລະວັນໄປໄກເຖິງທະວີບ ອາເມຣິກາເໜືອ.

ບັນ​ດາ​ນັກ​ວິ​ເຄາະຫຼາຍ​ຄົນ​ເຊື່ອ​ວ່າ ສາຍ​ການ​ບິນ ເອ​ເຊຍ ອື່ນໆ​ສອງ​ສາມ​ບໍ​ລິ​ສັດ ກໍ​ມີ
ແນວໂນ້ມຢາກນັດຢຸດງານ, ໃນຂະນະທີ່ສາຍການບິນໃຫຍ່ຫຼາຍບໍລິສັດ ແມ່ນລັດຖະ
ບານເປັນເຈົ້າຂອງ ຫຼື ປະເທດຂອງເຂົາເຈົ້າ ຂາດສະຫະພັນແຮງງານທີ່ມີປະສິດທິ
ພາບ.

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