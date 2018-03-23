ຜູ້ຊ່ວຍຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານອາເລັກສ໌ ວອງ
(Alex Wong) ໄດ້ເດີນທາງໄປໄຕ້ຫວັນໃນອາທິດນີ້ ເພື່ອທໍາການຢ້ຽມຢາມ ປະ
ເທດດັ່ງກ່າວຢ່າງເປັນທາງການ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍກ່ຽວກັບໄຕ້ຫວັນ ທີ່ຫາກໍ່ໄດ້ຮັບ
ການອະນຸມັດຫວ່າງໝໍ່ໆມານີ້. ການຢ້ຽມຢາມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ມີຂຶ້ນໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ມີການ
ກ່າວປະນາມຢ່າງແຮງຈາກຈີນແຕ່ຢ່າງໃດ.
ກົດໝາຍກ່ຽວກັບໄຕ້ຫວັນ ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດໃນວັນທີ 16 ມີນາ ຜ່ານມາເພື່ອສົ່ງ
ເສີມໃຫ້ມີການເດີນທາງຢ້ຽມຢາມແບບເປັນທາງການເພີ້ມຂຶ້ນ ລະຫວ່າງ ໄຕ້ຫວັນ
ແລະສະຫະລັດ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະບໍ່ມີສາຍສໍາພັນທາງການທູດຢ່າງເປັນທາງການກໍ່
ຕາມ. ໄຕ້ຫວັນທີ່ເປັນປະເທດປົກຄອງຕົນເອງແບບປະຊາທິປະໄຕນັ້ນ ຢາກຈະຂະ
ຫຍາຍການພົວພັນກັບປະເທດອື່ນ. ແຕ່ຈີນຜັດເຫັນວ່າໄຕ້ຫວັນເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງ
ຜືນແຜ່ນດິນຂອງຕົນ ຊຶ່ງບໍ່ມີສິດທີ່ຈະມີສາຍສໍາພັນ ທາງການທູດກັບຕ່າງປະເທດ.
ສະນັ້ນ ຈີນໄດ້ຄັດຄ້ານຕໍ່ການອອກກົດໝາຍດັ່ງກ່າວໃນວັນພຸດຜ່ານມາ.
ເຫດການທີ່ໄດ້ຖືກເຜີຍແຜ່ທາງຂ່າວສານຫລາຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານວອງໃນໄລຍະທີ່ທໍາການຢ້ຽມຢາມປະເທດດັ່ງກ່າວເປັນເວລາສາມວັນ ແລະໄດ້ສິ້ນສຸດລົງໃນວັນພະຫັດ
ວານນີ້ ກໍຄືການກ່າວຄໍາປາໄສຂອງທ່ານຢູ່ສະພາການຄ້າອາເມຣິກັນ ໂດຍຢູ່ຄຽງ
ຂ້າງຂອງປະທານາທິບໍດີໄຊ ອິງເວິນ (Tsai Ing-wen) ຢູ່ນະຄອນ ຫລວງໄທເປ.
ພວກນັກວິເຄາະເຫດການເວົ້າວ່າ ທ່ານວອງມີຊັ້ນຕໍ່າໂພດ ມັນຈຶ່ງບໍ່ພໍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້
ເກີດການປະທ້ວງທີ່ເປັນຮູບການຄັດຄ້ານຈາກຈີນ.
ທ່ານລີວ ຢີ-ຈິອຸນ (Liu Yih-jiun) ອາຈານລັດຖະສາດ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ໂຟກວາງ
(Fo Guang) ໃນໄຕ້ຫວັນ ເວົ້າວ່າ "ສຸພາບບຸລຸດທີ່ມາໄຕ້ຫວັນເທື່ອນີ້, ຊັ້ນຂອງລາວ
ບໍ່ສູງປານໃດ, ຂ້ອນຂ້າງໜຸ່ມອີກ". ທ່ານກ່າວເພີ້ມອີກວ່າ "ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ສໍາລັບ
ທ່ານສຸພາບບຸລຸດຄົນນີ້ແລ້ວ ມັນເປັນການພົວພັນທີ່ເປັນສັນຍາລັກ ຫລາຍກວ່າການ
ພົວພັນ ທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນຫລາຍ."
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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