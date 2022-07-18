ການສືບສວນຄັ້ງໃໝ່ກ່ຽວກັບການຍິງສັງຫານໝູ່ນັກຮຽນ 19 ຄົນ ແລະນາຍຄູ 2 ຄົນ ຢູ່ໂຮງຮຽນປະຖົມແຫ່ງນຶ່ງ ໃນລັດເທັກຊັສ ທາງຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຂອງປະເທດນັ້ນ ໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ແລະຄົນອື່ນໆ ທີ່ທຳການຮັບມືກັບການໂຈມຕີທີ່ໜ້າຢ້ານກົວນັ້ນ ແບບຕາມລຳພັງໃຈ ແລະ ຊັກຊ້າ ເມື່ອສອງເດືອນກ່ອນນີ້.
ຄະນະກຳມະການສືບສວນຂອງບັນດາຜູ້ແທນສະພາປະຈຳລັດເທັກຊັສກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ພົບເຫັນ “ຜູ້ຮ້າຍ” ຄົນໃດ ໃນການສັງຫານໝູ່ໃນວັນທີ 24 ພຶດສະພາ ຜ່ານມາ ນອກເໜືອໄປຈາກມືປືນ ຊາລວາດໍ ຣາມົສ (Salvador Ramos) ໄວ 18 ປີເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍໄດ້ເຮັດຜິດ ໂດຍທີ່ລໍຖ້າເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 1 ຊົ່ວໂມງ ກ່ອນຈະບຸກເຂົ້າໄປໃນຫ້ອງຮຽນປໍສີ່ ເພື່ອປະເຊີນຫນ້າກັບລາວ ແລະສັງຫານລາວໃນທີ່ສຸດ.
ບົດລາຍງານທີ່ເຜີຍແຜ່ອອກມາໃນວັນອາທິດວານນີ້ ເວົ້າວ່າ "ບໍ່ມີໃຜທີ່ພວກເຮົາສາມາດຖືວ່າ ໄດ້ສ້າງຄວາມໂຫດຮ້າຍ ຫຼື ມີແຮງຈູງໃຈໃຫ້ທຳໃນສິ່ງບໍ່ດີ," "ແຕ່ພວກເຮົາພົບເຫັນຄວາມລົ້ມແຫຼວ ຢ່າງເປັນລະບົບ ແລະການຕັດສິນໃຈທີ່ ບໍ່ຖືກຕ້ອງຢ່າງຮ້າຍແຮງ," ເຖິງແມ່ນວ່າ ເຈົ້າຫນ້າທີ່ບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍມີເກືອບຮອດ 400 ຄົນ ໄດ້ເຂົ້າໄປຫາໂຮງຮຽນປະຖົມຣອບ (Robb) ໃນເມືອງ ຢູວາລເດ (Uvalde) ລັດເທັກຊັສ ໃນການຮັບມືກັບເຫດສຸກເສີນນັ້ນ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບສວນໄດ້ຕຳໜິຕິຕຽນ “ຄວາມບົກຜ່ອງ ແລະຄວາມລົ້ມແຫລວຂອງເຂດໂຮງຮຽນ ອິດສະຫລະ ລວມຂອງເມືອງຢູວາລເດ ແລະຂອງອົງການຕ່າງໆ ພ້ອມທັງເຈົ້າໜ້າທີ່ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ” ແລະ “ວິທີການເຮັດວຽກແບບບໍ່ເອົາໃຈໃສ່ໂດຍລວມ” ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູ່ໃນບ່ອນເກີດເຫດຍິງກັນນັ້ນ.
ບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວ ເປັນຄັ້ງທໍາອິດທີ່ໄດ້ຕໍາໜິຝ່າຍບັງຄັບໃຊ້ກົດຫມາຍ ທັງຂອງລັດ ແລະລັດຖະບານກາງ, ບໍ່ພຽງແຕ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ທ້ອງຖິ່ນໃນເມືອງຢູວາລເດ ນ້ອຍໆ ແຫ່ງນັ້ນ. ໃນບັນດາຜູ້ທີ່ຕອບຕໍ່ການຮ້ອງຂໍທາງໂທລະສັບສຸກເສີນກ່ຽວກັບມືປືນຢູ່ໃນໂຮງຮຽນນັ້ນ ແມ່ນມີເຈົ້າໜ້າທີ່ລາດຕະເວນຊາຍແດນສະຫະລັດ ເກືອບຮອດ 150 ຄົນ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດຂອງລັດ 91 ຄົນ.
ບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວ ໄດ້ສົ່ງໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກໃນຄອບຄົວຂອງຜູ້ເສຍຊີວິດໃນເຫດການນັ້ນ ແມ່ນນຶ່ງໃນການສັງຫານໝູ່ທີ່ໃຫຍ່ ໃນສະຫະລັດໃນຮອບ ຫລາຍອາທິດຜ່ານມານີ້.
ການຍິງສັງຫານໝູ່ໃນເມືອງຢູວາລເດ ພ້ອມກັບການສັງຫານຄົນຜິວດຳ 10 ຄົນ ຢູ່ຮ້ານຂາຍເຄື່ອງທົ່ວໄປໃນເມືອງບັບຟາໂລ, ລັດນິວຢອກ ໃນການໂຈມຕີຍ້ອນ ການຈຳແນກທາງເຊື້ອຊາດ ໄດ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ລັດຖະສະພາສະຫະລັດ ເຮັດໃຫ້ຂໍ້ຈຳກັດໃນການຂາຍປືນຢູ່ໃນສະຫະລັດເຂັ້ມງວດຂຶ້ນເປັນເທື່ອທຳອິດໃນຮອບສາມ ທົດສະວັດ ແລະຊຸກຍູ້ການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການຮັກສາຄວາມປອດໄພ ຂອງໂຮງຮຽນ ແລະການປິ່ນປົວສຸຂະພາບຈິດສໍາລັບຜູ້ທີ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະທຳລາຍຕໍ່ຕົນເອງ ຫຼືຜູ້ອື່ນ.