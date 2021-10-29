ການຂາດເຂີນເຂັມສັກຢາວັກຊີນ ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ ການສັກຢາວັກຊີນ ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໃນທະວີບອາຟຣິກາ

ອົງການອະນາໄມໂລກ ຫຼື WHO ກ່າວເຕືອນເຖິງການຂາດແຄນເຂັມສັກຢາທີ່ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມພະຍາຍາມສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ໃຫ້ແກ່ຊາວອາຟຣິກາຫຼາຍລ້ານຄົນ ເປັນໄປໄດ້ຍາກ ຊຶ່ງເປັນພະຍາດທີ່ໄດ້ຕິດແປດປະຊາຊົນຫຼາຍກວ່າ 8 ລ້ານ 4 ແສນຄົນຢູ່ໃນທະວີບນີ້ ແລະໄດ້ສັງຫານ 217,000 ຄົນແລ້ວ ອີງຕາມລາຍງານໃຫ້ວີໂອເອ ຂອງ ລີຊາ ສໄລນ໌ ຈາກນະຄອນເຈນີວາ.
ຢາວັກຊີນທີ່ຊ່ອຍຊີວິດຄົນ ແມ່ນກຳລັງຂາດເຂີນຢູ່ໃນອາຟຣິກາ. ອົງການອະນາໄມໂລກ ກ່າວວ່າ ພຽງ 6 ເປີເຊັນຂອງພົນລະເມືອງ 1 ພັນ 2 ຮ້ອຍລ້ານຄົນ ແມ່ນໄດ້ສັກຢາວັກຊີນກັນໄວຣັສໂຄໂຣນາຢ່າງຄົບຖ້ວນ. ປຽບທຽບອັນນັ້ນ ກັບ ປະຊາຊົນຢູ່ໃນບັນດາປະເທດທີ່ມີລາຍໄດ້ສູງ ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ໄດ້ສັກຢາວັກຊີນຢ່າງຄົບຖ້ວນຫຼາຍກວ່າ 40 ເປີເຊັນ.
ການນຳສົ່ງຢາວັກຊີນໄປໃຫ້ທະວີບດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ຮີບດ່ວນຂຶ້ນ ແລະຄາດໝາຍວ່າ ຈະເພີ້ມຂຶ້ນຕື່ມອີກໃນປີໜ້ານີ້. ໃນຂະນະທີ່ອັນນັ້ນເປັນທີ່ໃຫ້ກຳລັງໃຈ ຜູ້ອຳນວຍການ ອົງການ WHO ປະຈຳພາກພື້ນອາຟຣິກາ ທ່ານມັດຊິດິໂຊະ ໂມເອຕິ ກ່າວວ່າ ຄວາມຂາດແຄນຂອງເຂັມສັກຢານັ້ນ ອາດເຮັດໃຫ້ຄວາມກ້າວໜ້າຢຸດສະງັກໄດ້.
ທ່ານເວົ້າວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າພຽງໝາຍຄວາມວ່າ ເຂັມສັກຢາຟັງແລ້ວແມັນເປັນສິ່ງທີ່ເລັກນ້ອຍໃນພາບໂດຍລວມຂອງການນຳເອົາຢາວັກຊີນອອກມານັ້ນ ແຕ່ພວກເຮົາຮູ້ດີວ່າ ຖ້າເຈົ້າບໍ່ມີເຂັມສັກຢາ ເຈົ້າກໍບໍ່ສາມາດສັກຢາໃສແຂນຂອງປະຊາຊົນໄດ້ ສະນັ້ນມັນແມ່ນເລື້ອງທີ່ສຳຄັນແທ້…ມັນຈະກາຍເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ວ່າ ການສະໜອງເຂັມສັກຢາຈະຄ່ອຍໆຫລຸດລົງ.”
ອົງການກກອງທຶນເພື່ອເດັກຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ຫຼື UNICEF ສົ່ງເຂັມສັກຢາໄປໃຫ້ທົ່ວໂລກໃນການແຈກຢາຍຢາວັກຊີນໄປໃຫ້ແຕ່ລະສະຖານທີ່ ພາຍໃຕ້ໂຄງການ COVAX.
ທ່ານ ໂມເອຕິ ກ່າວວ່າ ອົງການ UNICEF ຄາດວ່າການຂາດແຄນເຂັມສັກຢາທີ່ຕ້ອງການໃນທົ່ວໂລກສຳລັບໂຄວິດ-19 ຈະມີຢູ່ປະມານ 2 ພັນລ້ານເຂັມ ແລະ ເປັນການສັກຢາວັກຊີນກັນພະຍາດເປັນປະຈຳ.
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