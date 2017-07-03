ເຫດໄຟໄໝ້ ໄດ້ທຳລາຍ ສູນອົບພະຍົບ ຊີເຣຍ ໃນປະເທດ ເລບານັອນ

ໄຟໄໝ້ທີ່ຄ້າຍອົບພະຍົບ ຊີເຣຍ ຕັ້ງຢູ່ຮ່ອມພູ Bekaa ຂອງປະເທດ ເລບານັອນ ໄດ້ສັງ
ຫານປະຊາຊົນຢ່າງໜ້ອຍ 1 ຄົນ.
ແປວໄຟ ແລະ ຄວັນດຳໜາແໜ້ນໄດ້ປິວຂຶ້ນຈາກຖິ່ນຖານໃກ້ໆກັບເມືອງ Qab Elias,
ປະມານໜຶ່ງຊົ່ວໂມງ ຫ່າງຈາກນະຄອນຫຼວງ ເບຣຸດ. ລາຍງານຈາກຈຸດເກີດເຫດກ່າວວ່າ
ຕູບຜ້າປະມານ 100ຕູບ ໄດ້ຖືກໄຟໄໝ້ ໃນວັນອາທິດວານນີ້, ເຮັດໃຫ້ຄ້າຍດັ່ງກ່າວກາຍ
ເປັນຂີ້ເຖົ່າ ແລະ ທຳລາຍບ່ອນຢູ່ຂອງພວກອົບພະຍົບທັງໝົດ.
ອົບພະຍົບຫຼາຍກວ່າ 1 ລ້ານຄົນ ໄດ້ລົງຖະບຽນວ່າ ອາໄສຢູ່ໃນປະເທດ ເລບານອນ,
ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຢູ່ຖິ່ນຖານຕ່າງໆ ໃນຮ່ອມພູ Bekaa ໃກ້ກັບເຂດຊາຍແດນຂອງປະເທດ.
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