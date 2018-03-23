ພວກນັກລົບຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານຊີເຣຍຫຼາຍກວ່າ 1,500 ຄົນ ແລະຄອບຄົວເຂົາເຈົ້າ
ກຳລັງພາກັນຍົກຍ້າຍອອກຈາກເຂດກູຕາ ຕາເວັນອອກ ທີ່ເປັນຊານເມືອງຂອງນະ
ຄອນຫຼວງດາມັສກັສ ໃນຂະນະທີ່ທະຫານລັດຖະບານ ພວມເຄື່ອນກຳລັງໃກ້ເຂົ້າມາ
ທີ່ຈະຍຶດເອົານະຄອນຫຼວງທັງໝົດຄືນ.
ລົດບັສສີຂາວຫຼາຍສິບຄັນ ໄດ້ເດີນທາງອອກຈາກເມືອງຮາຣາສຕາ ມຸ່ງໜ້າສູ່ເມືອງ
ອິດລິບ ທີ່ຍັງຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງພວກຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າຄາດວ່າການຍົກຍ້າຍຈະໃຊ້
ເວລາຫຼາຍມື້ ແລະເຂດຄວບຄຸມຂອງພວກຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ ໃນກູຕາຕາເວັນ
ອອກ ຈະຍັງເຫຼືອຢູ່ແຕ່ພຽງ 2 ແຫ່ງເທົ່ານັ້ນ.
ຂໍ້ຕົກລົງເພື່ອໃຫ້ມີການຍົກຍ້າຍດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄກ່ເກ່ຍ ໂດຍຣັດເຊຍ ແລະຕົກລົງ
ກັນລະຫວ່າງພັກຝ່າຍ ຂອງພວກຕໍ່ຕ້ານ ແລະລັດຖະບານຊີເຣຍ. ນອກນັ້ນຍັງມີ|
ການແລກປ່ຽນຊະເລີຍ ແລະກໍຄ້າຍຄືກັນກັບຂໍ້ຕົກລົງອື່ນໆທີ່ປ່ອຍໃຫ້ພວກນັກລົບຂອງກຸ່ມຕໍ່ຕ້ານ ແລະຄອບຄົວເຂົາເຈົ້າອອກຈາກເຂດທີ່ຖືກປິດລ້ອມຢ່າງສັນຕິ.
ກຳລັງຊີເຣຍທີ່ໜູນຫຼັງໂດຍຣັດເຊຍໄດ້ເລີ້ມໂຈມຕີທາງອາກາດແລະລູກຈະຫຼວດ
ໄດ້ເຂົ້າຍຶດເອົາ ເຂດກູຕາຕາເວັນອອກ ຄືນມາ ເກືອບທັງໝົດໃນເດືອນແລ້ວນີ້.
ການປະຕິບັດງານໄດ້ແບ່ງເຂດດັ່ງກ່າວອອກເປັນສາມເຂດທີ່ຄວບຄຸມໂດຍພວກ
ຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ ບັດນີ້ຫລຸດລົງມາຍັງເຫຼືອຢູ່ 2 ເຂດຫລັງຈາກໄດ້ມີການຍົກ
ຍ້າຍອອກຈາກເມືອງຮາຣັສຕາແລ້ວ.
ການສູ້ລົບໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຫຼາຍກວ່າ 1,500 ຄົນ ແລະປ່ອຍໃຫ້ພວກ
ພົນລະເຮືອນ ທີ່ບໍ່ສາມາດ ຫຼືບໍ່ພໍໃຈ ຍ້າຍໜີໄປຈາກເຮືອນຊານຂອງເຂົາເຈົ້າ
ນັ້ນ ໄດ້ປະເຊີນໜ້າກັບການຂາດແຄນອາຫານ ຢ່າງຮ້າຍແຮງ ແລະມີຢາປົວ
ພະຍາດພຽງເລັກນ້ອຍ.
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