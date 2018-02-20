ການໂຈມຕີທາງອາກາດແລະລູກຈະຫຼວດ ຂອງຝ່າຍທະຫານຊີເຣຍ ໃນເຂດນອກເມືອງ
ດາມັສກັສ ໄດ້ສັງຫານ ເກືອບ 100 ຄົນ ແລະເຮັດໃຫ້ບາດເຈັບເກືອບ 500 ຄົນ ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນອາທິດຜ່ານມານີ້ ອີງຕາມກຸ່ມສິ້ງຊອມຕິດຕາມຊີເຣຍ.
ກຸ່ມສິ້ງຊອມສິດທິມະນຸດຊີເຣຍ ກ່າວວ່າ ພົນລະເຮືອນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ທີ່ຮວມທັງພວກເດັກນ້ອຍ ແມ່ນຮວມຢູ່ໃນພວກເຄາະຮ້າຍ ໃນເມືອງ Ghouta ທາງພາກຕາເວັນອອກ
ຂອງປະເທດ.
ກອງທັບຊີເຣຍ ໄດ້ເປີດສາກປະຕິບັດງານແບບສຸດກຳລັງ ເພື່ອຈະຍາດ ໃນເມືອງ
Ghouta ທາງພາກຕາເວັນອອກຂອງປະເທດ. ເຂດດັ່ງກ່າວແມ່ນນຶ່ງໃນເຂດສຸດທ້າຍ
ທີ່ໃກ້ກັບນະຄອນດາມັສກັສ ທີ່ຍັງຕົກຢູ່ເປັນຂອງກຸ່ມຝ່າຍຄ້ານ ແລະພວກຫົວຮຸນແຮງ
ກຸ່ມລັດອິສລາມ ທີ່ຈະໂຄ່ນລົ້ມລັດຖະບານຂອງທ່ານອາຊາດ.
ກຸ່ມສິ້ງຊອມດັ່ງກ່າວ ຍັງເວົ້າອີກວ່າ ການປະຕິບັດງານທາງອາກາດ ແມ່ນມີຈຸດປະສົງທີ່
ຈະແຜ້ວທາງໄປສູ່ການຕໍ່ສູ້ທາງພາກພື້ນດິນ.
ການຕໍ່ສູ້ກັນໃນເມືອງ Ghouta ທາງພາກຕາເວັນອອກນັ້ນ ແມ່ນຄວນຈະມີຫຼຸດຜ່ອນລົງ
ພາຍໃຕ້ການສັນຍາຍຸຕິການໂຈມຕີ ທີ່ເຮັດຂຶ້ນໂດຍ ຣັດເຊຍ ເທີກີ ແລະຊີເຣຍ. ແທນທີ່
ຈະເປັນເຊັ່ນນັ້ນ ຂົງເຂດດັ່ງກ່າວຊໍ້າພັດໄດ້ເຫັນສິ່ງທີ່ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງອົງການສະຫະ
ປະຊາຊາດ ທ່ານ Panos Moumtzis ເອີ້ນວ່າ “ຍິ່ງເພີ່ມທະວີຄວາມເປັນປໍລະ
ປັກກັນຮຸນແຮງຂຶ້ນ.”
“ສະພາບການດ້ານມະນຸດສະທຳຂອງພວກພົນລະເຮືອນຢູ່ໃນເຂດເມືອງ Ghouta
ທາງພາກຕາເວັນອອກ ແມ່ນເປັນເຖິງຂັ້ນຄວບຄຸມບໍ່ໄດ້ແລ້ວ. ພວກຜູ້ຄົນທີ່ອາໄສຢູ່
ທີ່ນັ້ນ ແມ່ນບໍ່ມີທາງເລືອກ ຫາກຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຫຼົບໜີລົງໄປໃນກ້ອງຕາລ່າງ ແລະ
ເຂດຫຼົບໄພໃຕ້ດິນ ກັບພວກລູກໆຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.”
ພວກຜູ້ຄົນທີ່ອາໄສໃນເຂດດັ່ງກ່າວ ແລະພວກພະນັກງານຊ່ອຍເຫຼືອ ກ່າວວ່າ ເກືອບວ່າ
ບໍ່ມີສະບຽງອາຫານແລະເຄື່ອງບັນເທົາທຸກຕ່າງໆເຂົ້າເຖິງໄດ້.
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