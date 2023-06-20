ສະຫະຣາຊະອານາຈັກ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ໄດ້ປະກາດການລົງໂທດຕໍ່ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດແລະຜູ້ບັນຊາການກອງທັບຂອງຊີເຣຍ ອັນເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງມາດຕະການຄວບຄຸມໃໝ່ ທີ່ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ ການກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດທີ່ພົວພັນກັບບັນຫາຂັດແຍ້ງ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ AFP.
ຫ້ອງການຕ່າງປະເທດແລະການພັດທະນາຂອງເຄືອຈັກກະພົບ ກ່າວວ່າ ທ່ານອາລີ ມາໝຸດ ອັບບາສ ແລະອັບແດລ ກາຣິມ ມາໝຸດ ອີບຣາຮິມ ອາດຈະຖືກກັກຊັບສິນແລະການຫ້າມເດີນທາງ.
ທ່ານອັບບາສ ມີ “ບົດບາດເປັນຜູ້ບັນຊາການທະຫານຊີເຣຍ ແລະກອງທັບ ທີ່ໄດ້ໃຊ້ການຂົ່ມຂືນສຳເລົາຢ່າງເປັນລະບົບ ພ້ອມທັງຮູບແບບອື່ນໆທາງເພດແລະຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດຕໍ່ພົນລະເຮືອນ ອີງຕາມຖະແຫຼງຂ່າວ.
ທ່ານອີບຣາຮິມ ທີ່ເປັນຫົວໜ້າເສນາທິການທະຫານຊີເຣຍ ແລະກອງທັບ “ໄດ້ມີສ່ວນພົວພັນໃນການກົດຂີ່ຕໍ່ປະຊາຊົນຊາວຊີເຣຍ ໂດຍການເປັຍຜູ້ບັງຄັບບັນຊາໃຫ້ກຳລັງທະຫານ ໃຊ້ການຂົ່ມຂືນສຳເລົາຢ່າງເປັນລະບົບ ແລະຮູບແບບອື່ນໆທາງເພດ ແລະຄວາມຮຸນແຮງທາງເພດຕໍ່ພົນລະເຮືອນ.
ພ້ອມກັບບຸກຄົນທັງສອງຈາກຊີເຣຍ ຫ້ອງການຕ່າງປະເທດແລະການພັດທະນາຂອງເຄືອຈັກກະພົບ ຍັງໄດ້ທຳການຫ້າມທີ່ຄ້າຍຄືກັນນີ້ ຕໍ່ພວກຜູ້ນຳຂອງກະບົດຈາກພາກຕາເວັນອອກທີ່ວຸ້ນວາຍຂອງ ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕຄອງໂກ ທ້າວເດຊີເຣ ລອນໂດຣມາ ແລະທ້າວວິລລຽມ ຢາກູຕຸມບາ.