ເຈົ້າໜ້າທີ່ຊີເຣຍ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ ທະຫານລັດຖະບານໄດ້ເຂົ້າໄປໃນເຂດທີ່ສຳຄັນໆຂອງເມືອງແມນບິຈ (Manbij) ແຂວງອາເລັບໂປ ທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງປະເທດແລ້ວ.
ກອງທັບຊີເຣຍ ກ່າວວ່າ ຕົນ “ຂໍໃຫ້ການຄ້ຳປະກັນໂດຍເຕັມ ຕໍ່ຄວາມປອດໄພຂອງປະຊາຊົນຊາວຊີເຣຍທັງມວນ ແລະບຸກຄົນອື່ນໆທີ່ມີໜ້າຢູ່ທີ່ນັ້ນ.”
ກຳລັງປົກປ້ອງປະຊາຊົນຊາວເຄີດໃນຊີເຣຍ ທີ່ເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ YPG ທີ່ເປັນກຳລັງທະຫານບ້ານທີ່ສຳຄັນສຸດຂອງຊາວເຄີດໃນຊີເຣຍ ຮຽກຮ້ອງໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ໃຫ້ລັດຖະບານປະທານາທິບໍດີບາຊາ ອາລ-ອາຊາດ ເຂົ້າຄວບຄຸມເມືອງແມນບິຈ ເພື່ອປົກປ້ອງຕໍ່ການຂົ່ມຂູ່ຈາກການໂຈມຕີຂອງເທີກີ.
ກຳລັງ YPG ກ່າວວ່າ “ດັ່ງນັ້ນ ພວກເຮົາຈຶ່ງເຊີນໃຫ້ ລັດຖະບານຊີເຣຍ ຊຶ່ງພວກເຮົາເປັນພົນລະເມືອງນັ້ນ ສົ່ງກຳລັງທະຫານເຂົ້າໄປຄວບຄຸມຈຸດສຳຄັນ ແລະປ້ອງກັນເມືອງແມນບິຈ ທ່າມກາງການຂົ່ມຂູ່ຂອງເທີກີ.”
ຣັດເຊຍໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍໃນທັນທີ ຕໍ່ການທີ່ເມືອງແມນບິຈ ໄດ້ກັບຄືນໄປຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດຖະບານຊີເຣຍ ໂດຍເອີ້ນເຫດການນີ້ວ່າ ເປັນທ່າອຽງທີ່ດີ.
ການຮ້ອງຂໍຂອງກຳລັງ YPG ມີຂຶ້ນຫລັງຈາກການປະກາດຢ່າງບໍ່ຄາດຝັນຂອງປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ແຫ່ງສະຫະລັດ ກ່ຽວກັບ ການຖອນກຳລັງສະຫະລັດທັງໝົດອອກຈາກຊີເຣຍ.
ກຳລັງ YPG ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຈາກສະຫະລັດ ແຕ່ເທີກີຖືວ່າ ເປັນກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ ແລະໄດ້ປະກາດວ່າ ຈະທັບມ້າງກຸ່ມດັ່ງກ່າວ.
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