ກຳລັງ ຊີເຣຍ ທັບມ້າງ ການປິດລ້ອມ ເມືອງ Deir el-Zour ໂດຍກຸ່ມ ລັດອິສລາມ

ພວກນັກເຄື່ອນໄຫວຊີເຣຍ ແລະ ສື່ມວນຊົນຂອງທາງການ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອັງຄານ
ວານນີ້ ວ່າ ພວກທະຫານລັດຖະບານ ສາມາດທັບມ້າງ ການປິດລ້ອມ ເມືອງ Deir
el-Zour ຢູ່ທາງພາກຕາເວັນອອກຂອງປະເທດ ໂດຍພວກຫົວຮຸນແຮງ ລັດອິສລາມ
ໄດ້ແລ້ວ.
ລາຍງານໄດ້ກ່າວວ່າ ພວກທະຫານ ສາມາດເຂົ້າໄປເຖິງ ຖານທັບອາກາດທີ່ສຳຄັນ
ຂອງລັດຖະບານ ຢູ່ໃນເຂດຊານເມືອງ ທາງກ້ຳຕາເວັນຕົກ ຂອງເມືອງດັ່ງກ່າວ.
ຫຼັງຈາກເກີດການລຸກຮືຂຶ້ນ ໃນປີ 2011 ຢູ່ຊີເຣຍ ກຸ່ມຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ ແລະ ພວກ
ນັກລົບເພື່ອສາສະໜາ ໄດ້ເຂົ້າຍຶດເອົາເມືອງ Deir el-Zour ແລະ ແຂວງທີ່ມີຊື່ດຽວ
ກັນນີ້. ພວກນັກລົບ ຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມ ໄດ້ເຂົ້າຄວບຄຸມ ຂົງເຂດນີ້ ນັບແຕ່ປີ 2014
ເປັນຕົ້ນມາ.
ກະປະມານໄດ້ວ່າ ມີປະຊາຊົນຈຳນວນນຶ່ງ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ອາໄສຢູ່
ໃນເມືອງດັ່ງກ່າວ ດັ່ງທີ່ກຸ່ມສິ້ງຊອມສິດທິມະນຸດໃນຊີເຣຍ ກ່າວວ່າ ປະຊາຊົນ ໄດ້
ຫລຸດລົງເຫຼືອຢູ່ປະມານ 150,000 ຄົນ ເຊິ່ງເປັນເຄິ່ງນຶ່ງ ຂອງຈຳນວນໃນເບື້ອງຕົ້ນ
ກ່ອນໜ້າສົງຄາມກາງເມືອງຂອງຊີເຣຍ ຈະເກີດຂຶ້ນ.
ເມືອງ Deir el-Zour ເປັນລາງວັນໃຫຍ່ ສຳລັບປະທານາທິບໍດີຊີເຣຍ ທ່ານ Bashar
al-Assad ໃນເມື່ອວ່າ ມັນເປັນສູນກາງອຸດສາຫະກຳ ນ້ຳມັນຂອງປະເທດ. ໃນຂະນະ
ທີ່ ກຳລັງຂອງຊີເຣຍ ໄດ້ບຸກຄືບໜ້າເຂົ້າໄປທາງທິດຕາເວັນອອກ ໃນໄລຍະສອງສາມ
ເດືອນຜ່ານມານີ້ ລັດຖະບານໄດ້ເຂົ້າຄວບຄຸມ ບໍ່ນ້ຳມັນ ແລະ ແກັສ ຄືນອີກ.
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