ກຸ່ມສິ້ງຊອມ ສິດທິມະນຸດ ກ່າວວ່າ ການຢຸດຍິງ ໃນຊີເຣຍ ຢູ່ໄດ້ 10 ຊົ່ວໂມງ

ກຸ່ມສິ້ງຊອມສິດທິມະນຸດໃນຊີເຣຍ ກ່າວວ່າ ການຢຸດຍິງໃນບາງເຂດ ຢູ່ແຂວງ Homs ທາງພາກກາງຂອງປະເທດຊີເຣຍ ຍັງໄດ້ຮັບການເຄົາລົບ ຢ່າງນ້ອຍ 10 ຊົ່ວໂມງກ່ອນທີ່ກຳລັງທະຫານອຳນາດການປົກຄອງຊີເຣຍ ແລະກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງ ເລີ້ມຍິງຕອບໂຕ້ກັນ.
ກຸ່ມສິ້ງຊອມສິດທິມະນຸດໃນຊີເຣຍ ທີ່ມີສຳນັກງານຢູ່ອັງກິດ ລາຍງານໃນວັນສຸກມື້ນີ້ວ່າ ສຽງປືນໄດ້ດັງຂຶ້ນໃນເຂດຊົນນະບົດທາງພາກເໜືອຂອງແຂວງ Homs ທີ່ເມືອງ Farhaniyah, Teir Maalah, Um Sharshuh ແລະເຂດນອກເມືອງ al-Houla.
ຄະນະສັງເກດການ ກ່າວວ່າ ພວກຫົວຮຸນແຮງເປັນຜູ້ເລີ້ມຍິງກ່ອນ ທີ່ບ້ານ Hos Tasnin ແລະບ້ານ Javvurn ແລະບ່ອນອື່ນໆອີກ ທີ່ຄວບຄຸມໂດຍທະຫານລັດຖະບານ. ເວລານີ້ ຍັງບໍ່ທັນມີລາຍງານຂ່າວ ກ່ຽວກັບການບາດເຈັບລົ້ມຕາຍເທື່ອ.
ການຢຸດຍິງ ເລີ້ມຂຶ້ນຢູ່ພາກກາງຊີເຣຍ ໃນຕອນທ່ຽງ ວັນພະຫັດວານນີ້ ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ ຊຶ່ງມີຈຸດປະສົງແນໃສ່ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ມີໂອກາດເລີ້ມຕົ້ນຊີວິດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຄືນໃໝ່.
ພວກນັກຂ່າວທີ່ຢູ່ໃນພື້ນທີ່ກ່າວວ່າ ຕະຫລາດໝາກໄມ້ແລະຜັກ ໄດ້ເປີດຄືນແລ້ວ ແລະພວກເດັກນ້ອຍກໍພາກັນອອກໄປຫລິ້ນຢູ່ຕາມຖະໜົນຫົນທາງ ທີ່ເມືອງ Homs.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ປ້ອງກັນປະເທດຂອງຣັດເຊຍ ແລະພວກຜູ້ຕາງໜ້າທີ່ຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານຊີເຣຍ ໄດ້ຕົກລົງກັນກ່ຽວກັບລາຍລະອຽດຂອງການຢຸດຍິງໃນເຂດພາກເໜືອຂອງແຂວງ Homs ທີ່ນະຄອນໄຄໂຣ ໃນອາທິດແລ້ວນີ້.
ໂຄສົກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຣັດເຊຍ ທ່ານ Igor Konashenkov ກ່າວວ່າ ການຢຸດຍິງນີ້ ຈະມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຢູ່ໃນເຂດທີ່ມີປະຊາຊົນອາໄສຢູ່ ຫຼາຍກວ່າ 147,000 ຄົນ.
ນີ້ແມ່ນການຢຸດຍິງເທື່ອທີ 3 ຂອງຈຳນວນທັງໝົດ 4 ເທື່ອ ທີ່ໄດ້ບັນລຸກັນໃນລະຫວ່າງການເຈລະຈາ ທີ່ກາຊັກສະຖານ ເວລາຣັດເຊຍ ອີຣ່ານ ແລະເທີກີ ຕົກລົງທີ່ຈະສ້າງຕັ້ງໃນອັນທີ່ຕົນເອີ້ນວ່າ “ເຂດຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຕຶງ” ຢູ່ໃນເຂດທີ່ມີຄວາມຮຸນແຮງສຸດຫຼາຍໆແຫ່ງຂອງຊີເຣຍ.
ນອກນັ້ນແລ້ວ ການຢຸດຍິງ ຍັງມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຢູ່ໃນຫຼາຍໆເຂດ ທາງພາກໃຕ້ຂອງປະເທດຊີເຣຍ ແລະໃນບໍລິເວນນອກນະຄອນຫຼວງດາມັສກັສ. ສ່ວນເຂດທີ 4 ນັ້ນ ແມ່ນຢູ່ໃນແຂວງ Idlib ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນມີການຈັດຕັ້ງຂຶ້ນເທື່ອ.
ບໍ່ຕ່າງຫຍັງກັບການຕົກລົງຢຸດຍິງອື່ນໆ ຢູ່ໃນບັນຫາຂັດແຍ້ງຊີເຣຍ ການຢຸດຍິງທີ່ວ່ານີ້ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຮວມເອົາກຸ່ມລັດອິສລາມເຂົ້ານຳ ຫຼືກຸ່ມຕ່າງໆທີ່ເປັນເຄືອຂ່າຍຂອງພວກກໍ່ການຮ້າຍອາລກາອີດາ.
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