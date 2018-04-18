ມີຄວາມສັບສົນໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ກ່ຽວກັບວ່າ ທີມນັກຊ່ຽວຊານສາກົນໄດ້ໄປເຖິງເມືອງດູມາຂອງຊີເຣຍ ເພື່ອຈະຕັດສິນວ່າ ມີການໃຊ້ອາວຸດເຄມີຢູ່ໃນການໂຈມຕີໃນ
10 ມື້ ກ່ອນໜ້ານີ້ ຫລືບໍ່.
ໂທລະພາບລັດຂອງຊີເຣຍ ແລະກຸ່ມກູ້ໄພໝວກກັນກະທົບສີຂາວ ຫລື White Helmets
ຕ່າງກໍເວົ້າວ່າ ທີມງານຊອກຫາຂໍ້ມູນຄວາມຈິງ ຈາກອົງການຫ້າມການໃຊ້ອາວຸດເຄມີ ຫລື OPCW ໄດ້ໄປເຖິງເມືອງດູມາແລ້ວ.
ແຕ່ວ່າ ທ່ານນາງ ເຮເຕີ ນາວເອີດ (Heather Nauert), ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະ
ເທດສະຫະລັດໄດ້ເວົ້າຕ່າງກັນກັບລາຍງານດັ່ງກ່າວເຫລົ່ານັ້ນ ຊຶ່ງທ່ານນາງເວົ້າໃນ
ຕອນບ່າຍວັນອັງຄານວານນີ້ ວ່າ "ຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງພວກເຮົາກໍຄື ທີມງານບໍ່ທັນໄດ້
ເຂົ້າໄປເມືອງດູມາເທື່ອ."
ທ່ານ ບາຊາ ຈາອາຟາຣີ (Bashar Jaafari) ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຊີເຣຍ ປະຈໍາ
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດກ່າວ ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມ ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງວ່າ ທີມງານ
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ໄປເມືອງດູມາ ໃນວັນ
ອັງຄານວານນີ້. ທ່ານກ່າວດັ່ງນີ້
''ລັດຖະບານຊີເຣຍ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດທຸກວິທີການ ທີ່ຈໍາເປັນ ເພື່ອອໍານວຍ
ຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການຕ້ອນຮັບຄະນະປະຕິບັດງານຊອກຫາຂໍ້ມູນຄວາມຈິງ
ຢູ່ໃນຊີເຣຍ. ມື້ນີ້ ທີມງານເຈົ້າໜ້າທີ່ຄວາມໝັ້ນຄົງ—ທີມງານເຈົ້າໜ້າທີ່ຄວາມໝັ້ນ
ຄົງຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ເຂົ້າໄປໃນເມືອງດູມາ ໃນເວລາປະມານ
ບ່າຍ 3 ໂມງຕາມເວລາໃນນະຄອນດາມາສຄັສ (Damascus) ຊຶ່ງກົງກັບ 8 ໂມງ
ເຊົ້າ ຕາມເວລາໃນນະຄອນນີວຢອກ, ເພື່ອປະເມີນສະພາບຄວາມໝັ້ນຄົງຢູ່ທາງ
ພາກພື້ນດິນ. ຖ້າທີມງານເຈົ້າໜ້າທີ່ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ
ທີມນີ້ ຫາກເຫັນວ່າສະພາບ ຢູ່ໃນເມືອງດູມາເປັນປົກກະຕິດີແລ້ວ ຄະນະປະຕິບັດ
ງານຊອກຫາຂໍ້ມູນຄວາມຈິງ ຈະເລີ້ມປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຕົນຢູ່ໃນເມືອງດູມາໃນ
ມື້ອື່ນນີ້. ການຕັດສິນໃຈໃຫ້ຄະນະປະຕິບັດງານຊອກຫາຂໍ້ມູນຄວາມຈິງໄປຍັງທີ່
ນັ້ນ ແມ່ນເປັນການຕັດສິນໃຈຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະຂອງ OPCW
ແຕ່ລໍາພັງຝ່າຍດຽວ. ແຕ່ລັດຖະບານຊີເຣຍ ໄດ້ເຮັດທຸກສິ່ງທຸກຢ່າງ ເທົ່າທີ່ເຮັດໄດ້
ເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ ການປະຕິບັດງານຄັ້ງນີ້.''
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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