ກອງກໍາລັງທະຫານທີ່ໄດ້ຮັບການໜູນຫລັງຈາກສະຫະລັດ ໄດ້ຕີກໍາລັງທີ່ອ້ອມຮອບ
ພາກສ່ວນເມືອງເກົ່າຫລື Old City ຂອງເມືອງ Raqqa ຂອງຊີເຣຍ ໃນຂະນະທີ່
ພວກເຂົາກໍາລັງດໍາເນີນການໂຈມຕີທີ່ຄືບໜ້າໄປ ເປັນເວລານຶ່ງເດືອນ ເພື່ອຂັບໄລ່
ກຸ່ມລັດອິສລາມ ຫລື IS ໃຫ້ໜີອອກຈາກເມືອງຫຼວງໂດຍປະລິຍາຍຂອງກຸ່ມດັ່ງກ່າວ.
ຖະແຫລງການຂອງກໍາລັງແນວໂຮມ ທີ່ນໍາໜ້າໂດຍສະຫະລັດ ທີ່ເຜີຍແຜ່ອອກມາ
ໃນວັນຈັນ ວານນີ້ເວົ້າວ່າ ກໍາລັງປະຊາທິປະໄຕຂອງຊີເຣຍ ໄດ້ຕີຖອຍ “ການຕ້ານ
ຂອງກຸ່ມ ISIS ຢ່າງໜັກ” ແລະເວົ້າວ່າເຮືອບິນທີ່ໃຊ້ໂຈມຕີທາງອາກາດ ເພື່ອເຈາະ
ຮູເລິກ 25 ແມັດສອງຮູ ຢູ່ໃນກໍາແພງ Rafiqa ທີ່ຢູ່ໄກຈາກບ່ອນແຕກແຫງບ່ອນອື່ນ
ທີ່ພວກກະບົດໄດ້ວາງລະເບີດຝັງດິນແລະລະເບີດທີ່ໃຊ້ຢູ່ໃນລົດນັ້ນ.
ທ່ານນາຍພັນ Ryan Dillon ໂຄສົກປະຈໍາກໍາລັງແນວໂຮມກ່າວວ່າ "ບໍ່ຄືກຸ່ມ ISIS
ທີ່ມີເຈດຕະນາ ທໍາລາຍວັດຸຖບູຮານຂອງເມືອງ Palmyra ແລະໂບດ Al-Nuri ແລະ
ໃຊ້ສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ເຊັ່ນກໍາແພງ Rafiqa, ໂຮງໝໍ, ໂຮງຮຽນ ແລະໂບດ ເປັນສະ
ຖານທີ່ເກັບມ້ຽນອາວຸດ ແລະເປັນທີ່ຕັ້ງໃນການສູ້ລົບ ກໍາລັງທະຫານແນວໂຮມແມ່ນ
ໃຊ້ຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງຫລວງຫລາຍ ເພື່ອປົກປ້ອງພົນລະເຮືອນ ແລະຮັກສາສະ
ຖານທີ່ເຫລົ່ານີ້ ທີ່ມີມາໄດ້ຫລາຍໆຮຸ່ນຄົນ."
ນັກລົບຂອງກຸ່ມ IS ໄດ້ທໍາລາຍໂບດ Al-Nuri ໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ໃນຂະນະທີ່ກໍາລັງ
ທະຫານອີຣັກທີ່ໜູນຫລັງໂດຍກໍາລັງແນວໂຮມ ໄດ້ປິດໂບດດັ່ງກ່າວໄວ້ ໃນຂະນະທີ່
ເຂົາເຈົ້າທໍາການໂຈມຕີ ເພື່ອແນໃສ່ ຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງພາກສ່ວນສຸດທ້າຍ
ທີ່ຍັງເຫລືອຢູ່ຂອງເມືອງ Mosul.
ເມືອງ Palmyra ຊຶ່ງເປັນເມືອງເກົ່າແກ່ບູຮານຂອງຊີເຣຍ ໄດ້ຖືກທໍາລາຍໂດຍກຸ່ມລັດ
ອິສລາມ ນັບແຕ່ພວກນັກລົບຍຶດຕົວເມືອງດັ່ງກ່າວໄດ້ ໃນເທື່ອທໍາອິດ ໃນປີ 2015
ແລະໄດ້ທໍາລາຍອະນຸສາວະລີເກົ່າແກ່.
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