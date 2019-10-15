ການຕັດສິນໃຈຂອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ, ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໃນການຖອນທະຫານອອກຈາກຊີເຣຍ ທ້າມກາງການເຂັ່ນຂ້າຊາວເຄີດສ໌ ໄດ້ຮັບການ ແນມເບິ່ງຢ່າງໃກ້ຊິດຢູ່ໃນເກົາຫລີໃຕ້, ບ່ອນທີ່ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ໃຫ້ຮ່ອງຮອຍແບບເປັນໄນໆ ວ່າຈະມີການປັບດ້ານການທະຫານຄືນໃໝ່ຢ່າງໃຫຍ່.
ທ່ານ ທຣຳໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າໄດ້ຖິ້ມປະຊາວເຄີດສ໌ ທີ່ໄດ້ຊ່ວຍສະຫະລັດສູ້ລົບກັບກຸ່ມລັດອິສລາມນັ້ນໄປໂດຍການຖອນທະຫານ 1,000 ຄົນຂອງສະຫະລັດອອກຈາກພາກເໜືອຂອງຊີເຣຍ ໃນຂະນະທີ່ເທີກີໄດ້ດຳເນີນການໂຈມຕີຕໍ່ນັກລົບຊາວເຄີດສ໌ທີ່ວາງແຜນໄວ້ແຕ່ດົນນານແລ້ວນັ້ນ.
ທ່ານ ທຣຳໄດ້ກ່າວຢືນຢັນວ່າ ທ່ານພຽງແຕ່ເຮັດຕາມຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ໄດ້ໃຫ້ໄວ້ ຢູ່ໃນຕອນໂຄສະນາຫາສຽງເທົ່ານັ້ນວ່າ ຈະຖອນທະຫານສະຫະລັດທີ່ພົວພັນຢູ່ຕ່າງປະເທດນັ້ນກັບມາ, ໂດຍເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບຊີເຣຍ ເປັນການຕ້ານຢັນຄືນຕໍ່ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດແລະພວກນັກຊ່ຽວຊານທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ສິ່ງທີ່ທ່ານເອີ້ນວ່າ "ສົງຄາມທີ່ບໍ່ມີວັນສິ້ນສຸດ."
ການເວົ້າແບບນັ້ນ ເປັນເລື້ອງທີ່ຖືກຕ້ອງເປັນພິເສດສຳລັບເກົາຫລີໃຕ້, ທີ່ໄດ້ຢູ່ໃນສະພາບທີ່ມີສົງຄາມໃນນາມກັບເກົາຫລີເໜືອນັບແຕ່ຊຸມປີ 1950 ເປັນຕົ້ນມາ ແລະໄດ້ເປັນບ່ອນໃຫ້ທະຫານສະຫະລັດ 28,000 ຄົນ ປະຈຳການຢູ່.
ທ່ານ ທຣຳໄດ້ຕຳໜິການເປັນພັນທະມິດລະຫວ່າງສະຫະລັດ ກັບເກົາຫລີໃຕ້ ມາໄດ້ຫລາຍທົດສະວັດແລ້ວ ແຕ່ວ່າ ສາຍພົວພັນໄດ້ກັບກາຍມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງຫລາຍຂຶ້ນ ເມື່ອພວກນັກເຈລະຈາຂອງທ່ານທຣຳ ໄດ້ມີການພົບປະເຈລະຈາຕ່າງໆ ທີ່ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ໂຊລ ຈ່າຍເງິນເປັນຈຳນວນຫລວງຫລາຍ ໃນການເອົາທະຫານສະຫະລັດໄປປະຈຳຢູ່ເກົາຫລີໃຕ້.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ