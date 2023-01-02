ກອງທັບຊີເຣຍກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີດ້ວຍລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂອງອິສຣາແອລ ໄດ້ຖະຫລົ່ມສະໜາມບິນສາກົນດາມາສກັສ ໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ເຮັດໃຫ້ມັນຕ້ອງຢຸດການໃຫ້ບໍລິການ.
ຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງຂອງກອງທັບຊີເຣຍ ກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີໃນຕອນເຊົ້າໆທີ່ວ່ານັ້ນ ຍັງໄດ້ແນໃສ່ເປົ້າໝາຍຕ່າງໆ ໃນເຂດພາກໃຕ້ຂອງນະຄອນຫລວງດາມາສກັສອີກດ້ວຍ ແລະເຮັດໃຫ້ທະຫານ 2 ຄົນເສຍຊີວິດ.
ອິສຣາແອລ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຫັນໃນທັນທີກ່ຽວກັບການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ. ກອງທັບ ຂອງປະເທດນັ້ນ ໄດ້ໂຈມຕີບ່ອນທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍຕ່າງໆ ຢູ່ໃນຊີເຣຍຊ້ຳແລ້ວ ຊ້ຳອີກໃນສອງສາມປີທີ່ຜ່ານມານີ້ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບຮູ້ຢ່າງເປີດເຜີຍຕໍ່ການກະທຳ ຂອງຕົນນອກເໜືອໄປກວ່າການທີ່ກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ກະທຳໄປກໍແມ່ນເພື່ອປ້ອງກັນ ບໍ່ໃຫ້ພວກຫົວຮຸນແຮງທີ່ໜູນຫຼັງໂດຍອີຣ່ານ ເຊັ່ນກຸ່ມເຮສໂບລາບໍ່ໃຫ້ເຄື່ອນ ໄຫວຢ່າງເສລີຢູ່ໃນ ຊີເຣຍ ໄດ້.
ການໂຈມຕີຂອງອິສຣາແອລໃນເດືອນມິຖຸນາຜ່ານມາ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ສະໜາມບິນສາກົນດາມາສກັສປິດລົງເປັນເວລາສອງອາທິດ. ການໂຈມຕີອີກຄັ້ງນຶ່ງໃນເດືອນກັນຍາຜ່ານມາກໍເຮັດໃຫ້ສະໜາມບິນໃນເມືອງອາເລບໂປ ຢຸດການໃຫ້ບໍລິການເປັນເວລາຫລາຍມື້.