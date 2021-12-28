ຊິເຣຍກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີທາງອາກາດຂອງອິສຣາແອລ ຖືກທ່າເຮືອທີ່ສຳຄັນ

ສື່ມວນຊົນລັດຖະບານຊີເຣຍໄດ້ລາຍງານວ່າ ລູກສອນໄຟຂອງອິສຣາແອລ ທີ່ຍິງຈາກມະຫາສະໝຸດເມດີເຕຣານຽນໄດ້ຕົກໃສ່່ທ່າເຮືອລາຕາເກຍ (Latakia) ເຮັດໃຫ້ເກີດໄຟໄໝ້ ແລະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງໜັກ.
ອົງການຂ່າວ SANA ຂອງລັດຖະບານກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນ ຕອນເຊົ້າວັນອັງຄານມື້ນີ້ ແລະໄດ້ຕົກໃສ່ເດີ່ນເກັບມ້ຽນຕູ້ຄອນເທັນເນີແຫ່ງນຶ່ງຢູ່ໃນທ່າເຮືອແຫ່ງນັ້ນ.
ລັດຕາເກຍ (Latakia) ແມ່ນທ່າເຮືອການຄ້າທີ່ສຳຄັນຂອງຊີເຣຍ ແລະອິສຣາ ແອລໄດ້ໂຈມຕີເປັນເທື່ອທີສອງແລ້ວເພື່ອແນໃສ່ເຂດດັ່ງກ່າວໃນເດືອນນີ້.
ອິສຣາແອລໄດ້ປະຕິບັດການໂຈມຕີຫຼາຍຄັ້ງຕໍ່ເປົ້າໝາຍຕ່າງໆຢູ່ໃນດິນແດນຂອງຊີເຣຍ ນັບແຕ່ເລີ້ມມີສົງຄາມກາງເມືອງຂອງຊີເຣຍໃນປີ 2011 ເປັນຕົ້ນມາ.
ອິສຣາແອລບໍ່ຄ່ອຍກ່າວເຖິງການໂຈມຕີໃນແຕ່ລະຄັ້ງ ແຕ່ໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງການ ແນເປົ້າໝາຍໂຈມຕີໃສ່ກຳລັງທະຫານທີ່ອີຣ່ານໜູນຫຼັງ ແລະການສົ່ງເຄື່ອງຂອງ ເພື່ອປ້ອງກັນການຕັ້ງທີ່ໝັ້ນຂອງອີຣ່ານຢູ່ໃນຊີເຣຍ.
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