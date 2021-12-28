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ຊິເຣຍກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີທາງອາກາດຂອງອິສຣາແອລ ຖືກທ່າເຮືອທີ່ສຳຄັນ

ຮູບພາບເຜີຍແຜ່ໂດຍອົງການຂ່າວ SANA ສະແດງໃຫ້ເຫັນແປວໄຟລຸກຂຶ້ນ ຢູູ່ບ່ອນເກັບມ້ຽນຕູ້ຄອນ​ເທັນ​ເນີ ຢູ່ເມືອງ Latakia ປະເທດຊີເຣຍ ວັນທີ 28 ທັນວາ 2021.

ສື່ມວນຊົນລັດຖະບານຊີ​ເຣຍໄດ້ລາຍງານວ່າ ລູກສອນໄຟຂອງອິສຣາແອລ ທີ່ຍິງຈາກມະຫາສະໝຸດເມດີເຕຣານຽນໄດ້ຕົກໃສ່່ທ່າເຮືອລາຕາເກຍ (Latakia) ເຮັດໃຫ້ເກີດໄຟໄໝ້ ແລະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງໜັກ.

ອົງການຂ່າວ SANA ຂອງລັດຖະບານກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນ ຕອນເຊົ້າວັນອັງຄານມື້ນີ້ ແລະໄດ້ຕົກໃສ່ເດີ່ນເກັບມ້ຽນຕູ້ຄອນ​ເທັນ​ເນີແຫ່ງ​ນຶ່ງຢູ່ໃນ​ທ່າ​ເຮືອແຫ່ງນັ້ນ.

ລັດ​ຕາ​ເກຍ (Latakia) ແມ່ນທ່າ​ເຮືອການຄ້າທີ່ສຳຄັນຂອງຊີ​ເຣຍ ແລະອິສຣາ ແອລໄດ້ໂຈມຕີເປັນເທື່ອທີສອງແລ້ວເພື່ອແນໃສ່ເຂດດັ່ງກ່າວໃນເດືອນນີ້.

ອິສຣາແອລໄດ້ປະຕິບັດການໂຈມຕີຫຼາຍຄັ້ງຕໍ່ເປົ້າໝາຍຕ່າງໆຢູ່ໃນດິນແດນຂອງຊີ​ເຣຍ ນັບແຕ່ເລີ້ມມີສົງຄາມກາງເມືອງຂອງຊີ​ເຣຍໃນປີ 2011 ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ.

ອິສຣາແອລບໍ່ຄ່ອຍກ່າວເຖິງການໂຈມຕີໃນແຕ່ລະຄັ້ງ ແຕ່ໄດ້ຮັບຮູ້ເຖິງການ ​ແນເປົ້າໝາຍໂຈມ​ຕີ​ໃສ່ກຳລັງທະ​ຫານທີ່ອີຣ່ານໜູນຫຼັງ ແລະການສົ່ງເຄື່ອງຂອງ ເພື່ອປ້ອງກັນການ​ຕັ້ງທີ່​ໝັ້ນ​ຂອງອີຣ່ານຢູ່ໃນຊີ​ເຣຍ.

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