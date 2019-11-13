ປະທານາທິບໍດີ ເທີກີ ທ່ານ ຣີເຊັບ ໄຕຢິບ ເອີດູອານ ຈະຢ້ຽມຢາມທຳນຽບຂາວ ເພື່ອເຈລະຈາກັບປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໃນວັນພຸດມື້ນີ້, ພ້ອມກັບຜູ້ນຳສອງທ່ານທີ່ເບິ່ງຄືວ່າ ຈະປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ການບຸກໂຈມຕີຂອງ ເທີກີ ໃນພາກເໜືອຂອງ ຊີເຣຍ ແລະ ການຊື້ລະບົບປ້ອງກັນອາກາດ ຣັດເຊຍ ຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ແຜນການສຳລັບການພົບປະມື້ນີ້ ທີ່ຖືກເປີດເຜີຍໂດຍທຳນຽບຂາວຍັງລວມມີການຈັດກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວຮ່ວມກັນໃນຕອນບ່າຍ.
ສະຫະລັດ ແລະ ພັນທະມິດອົງການ NATO ອື່ນໆໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບ ການຊື້ລະບົບລູກສອນໄຟ S-400 ຂອງ ຣັດເຊຍ ໂດຍ ເທີກີ, ໂດຍເວົ້າວ່າມັນບໍ່ເຂົ້າກັບລະບົບປ້ອງກັນຂອງພັນທະມິດ ແລະ ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ໂຄງການເຮືອບິນຮົບ F-35 ຂອງ ສະຫະລັດ.
ໃນການຕອບໂຕ້ນັ້ນ, ສະຫະລັດ ໄດ້ໂຈະການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ ເທີກີ ກັບໂຄງການ F-35.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສ ສະຫະລັດ ຄົນນຶ່ງ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ລົມກັບນັກຂ່າວ ກ່ຽວກັບ ການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານ ເອີດູອານ ໄດ້ກ່າວວ່າ ບັນຫາຂອງລະບົບລູກສອນໄຟ ແມ່ນບັນຫານຶ່ງທີ່ທ່ານ ທຣຳ “ກຳລັງພະຍາຍາມທີ່ຈະແກ້ໄຂໂດຍກົງ” ໃນການເຈລະຈາກັບ ເທີກີ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນດັ່ງກ່າວໄດ້ເວົ້າວ່າ “ດັ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ປະກາດຢ່າງເປີດເຜີຍນັ້ນ, ມັນໄດ້ມີດ້ານທີ່ເປັນແງ່ບວກຢ່າງຍິ່ງ ໃນສາຍພົວພັນສອງຝ່າຍໃນແງ່ຂອງເສດຖະກິດ, ສ່ວນທີ່ສຳຄັນໃນນັ້ນແມ່ນເຮືອບິນຮົບ F-35 ແລະ ບົດບາດຂອງ ເທີກີ ແລະ ບົດບາດທີ່ເປັນໄປໄດ້ໃນໂຄງການ F-35. ແຕ່ເພື່ອທີ່ຈະໄປເຖິງຈຸດນັ້ນ, ພວກເຮົາ, ດັ່ງກັບພັນທະມິດ, ຕ້ອງແກ້ໄຂບັນຫາຂອງລະບົບ S-400 ນີ້.”
ໂຄສົກຂອງທ່ານ ເອີດູອານ, ທ່ານ ຟາເຣັດຕີ ອາລຕຸນ ໄດ້ກ່າວໃນທວິດເຕີວ່າ ເທີກີ ໄດ້ໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງແລ້ວ ກ່ຽວກັບ ການໃຫ້ເຫດຜົນຂອງເຂົາເຈົ້າ ສຳລັບການຊື້ລະບົບລູກສອນໄຟຂອງ ຣັດເຊຍ.
ທ່ານ ອາລຕຸນ ໄດ້ຂຽນວ່າ “ຄວາມຕ້ອງການຂອງ ເທີກີ ສຳລັບລະບົບປ້ອງກັນລູກສອນໄຟແມ່ນຮີບດ່ວນ. ສະຫະລັດ ຕ້ອງຮັບຮູ້ເລື່ອງນີ້ ເພື່ອປ້ອງກັນບັນຫາຈາກການກາຍເປັນຄວາມແຕກແຍກຂອງສາຍພົວພັນຂອງພວກເຮົາ. ການເຂົ້າຮ່ວມຂອງເທີກີ ໃນໂຄງການ F-35 ແມ່ນສຳຄັນສຳລັບການເປັນຄູ່ຮ່ວມປ້ອງກັນປະເທດຂອງພວກເຮົາ.”