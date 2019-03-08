ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ພວກຜູ້ຊາຍ, ແມ່ຍິງ ແລະເດັກນ້ອຍທີ່ມີຈຳນວນເພີ້ມຂຶ້ນ ພາກັນເດີນທາງຢ່າງອິດເມື່ອຍອອກຈາກບ່ອນສຸດທ້າຍຂອງເຂດທີ່ຢູ່ໃນປົກຄອງທີ່ປະກາດຕົນເອງວ່າ ເປັນລັດອິສລາມໃນຊີເຣຍນັ້ນ ຊຶ່ງເປັນສໍ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ຫລາຍຂຶ້ນວ່າ ໃກ້ຈະມີການປະລາໄຊຂອງກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍແລ້ວ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງກອງທັບປະຊາທິປະໄຕຊີເຣຍ ທີ່ໄດ້ຮັບການໜຸນຫລັງ ຈາກສະຫະລັດ ທີ່ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນຟ້າວປະກາດໄຊຊະນະ ພາຍຫລັງທີ່ໄດ້ທຳການປິດລ້ອມບ້ານແບັກຮຸສ ທີ່ຢູ່ທາງພາກເໜືອຂອງຊີເຣຍໃນອາທິດກວ່າໆນັ້ນ ໂດຍສະແດງຄວາມຫວັງອອກມາວ່າ ການຫລັ່ງໄຫຼອອກໄປຂອງທັງພວກທີ່ມັກແນວທາງຂອງກຸ່ມ IS ກັບພວກຖືກລັກພາຕົວ ຫລືພວກທີ່ຖືກກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍເອົາໄປເປັນຂ້າທາດນັ້ນ ຈະເປັນພວກສຸດທ້າຍທີ່ຫລົງເຫລືອຢູ່ໃນທີ່ນັ້ນ.
"ພວກເຮົາຫວັງວ່າ ພວກເຂົາຈະໝົດໄປໃນມື້ນີ້" ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ ອາດນານ ອັຟຟຣິນ (Adnan Afrin) ຜູ້ບັນຊາການກອງທັບປະຊາທິປະໄຕຊີເຣຍ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້.
ສ່ວນຢູ່ໃນອີກສ່ວນນຶ່ງຂອງຊີກໂລກ ຜູ້ບັນຊາກການທະຫານສະຫະລັດໃນພາກ ຕາເວັນອອກກາງເຕືອນກ່ຽວກັບຄຳເວົ້າໃດໆ ທີ່ສໍ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ມີຄວາມເພິ່ງພໍໃຈ ຫລື ຄວາມດີໃຈຕໍ່ການທີ່ໄດ້ເຫັນວ່າພວກນັກລົບຂອງກຸ່ມ IS ໄດ້ຮັບການປະລາໄຊ ແລະຖືກຕີຖອຍໄປນັ້ນ.
"ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາເຫັນຢູ່ດຽວນີ້ ບໍ່ແມ່ນການຍອມຈຳນົນຂອງກຸ່ມ ISIS ໃນນາມທີ່ເປັນອົງການຈັດຕັ້ງອັນນຶ່ງ ແຕ່ວ່າ ມັນເປັນການຕັດສິນໃຈທີ່ມີການຮິ່ນຕອງຄິດໄລ່ ເພື່ອຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງຄອບຄົວພວກເຂົາແລະຕໍ່ການຮັກສາຄວາມ ສາມາດຂອງພວກເຂົາໄວ້” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງນາຍພົນໂຈເຊັຟ ໂວແທລ (Joseph Votel), ຈາກກອງບັນຊາການກຳລັງສະຫະລັດໃນພາກຕາເວັນອອກ
ກາງ ທີ່ກ່າວຕໍ່ພວກສະມາຊິກລັດຖະສະພາ ໃນນະຄອນວໍຊິງຕັນ ໂດຍໃຊ້ຊື່ຫຍໍ້ຂອງກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ.
ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ “ການສັງເກດການຂອງພວກຜູ້ຊາຍ ແລະແມ່ຍິງຂອງພວກເຮົາ ຢູ່ໃນພາກພື້ນດິນ ໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄົນຂອງກຸ່ມ ISIS ທີ່ຍົກຍ້າຍໜີອອກຈາກບ່ອນທີ່ຍັງຫລົງເຫລືອແຫ່ງສຸດທ້າຍຂອງການປົກຄອງຂອງກຸ່ມດັ່ງກ່າວ ສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ ແມ່ນຍັງແຂງແກ່ນ, ບໍ່ສາມາດທັບມ້າງໄດ້ ແລະຍັງມີແນວຄິດເຊື່ອມຊຶມຕໍ່ ລະບອບການປົກຄອງນັ້ນຫລາຍຢູ່.”
ໃນ 4 ມື້ຜ່ານມານີ້, ມີຫລາຍກວ່າ 8,000 ຄົນທີ່ໄດ້ອອກຈາກບ້ານ ແບັກຮຸສໄປ ຊຶ່ງຄັ້ງນຶ່ງເຄີຍເປັນບ່ອນທີ່ມີຄົນມາຢູ່ອາໄສເພີ້ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ແລະມີເນື້ອທີ່ປູກຝັງ ກັບຖືກຫລຸດລົງມາກາຍເປັນບ່ອນທີ່ມີແຕ່ຊາກບ້ານເຮືອນທີ່ເພພັງແລະຜ້າເຕັ້ນຫລົງເຫລືອໄວ້ ຊຶ່ງເປັນການບອກວ່າພື້ນທີ່ທີ່ຖືກທຳລາຍພາຍຫລັງທີ່ມີການຕໍ່ສູ້ກັນຢ່າງດຸເດືອດແລ້ວ.
ມີຄົນອື່ນອີກປະມານ 16,000 ຄົນທີ່ໜີອອກໄປພ້ອມກັນກັບເຂົາເຈົ້າ ຈາກບ້ານແບັກຮຸສທີ່ຖືກຍຶດຄອງໂດຍກຸ່ມ IS ນັ້ນ ອີງຕາມການບອກເລົ່າຂອງທ່ານ ໂວ ແທລ (Votel) ຊຶ່ງລວມເນື້ອທີ່ທັງໝົດ "ແມ່ນບໍ່ເຖິງນຶ່ງຕາລາງໄມລ໌" ຫລື 1.6 ຕາລາງກິໂລແມັດ ຢູ່ໃນອາທິດເຄິ່ງຜ່ານມານີ້.
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