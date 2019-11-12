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ເທີ​ກີ ​​ເນ​ລະ​ເທດ​ ພວກນັກ​ລົບ ​ສັນ​ຊາດ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ຂອງກຸ່ມລັດ​ອິ​ສລາມ ​ກັບ​ຄືນ​ປະ​ເທດ ໃນ​ການ​ຜັກ​ດັນ​ ໃຫ້ຮັບ​ເອົາ​ພວກ​ເຂົາ​ຄືນ ​ທັງໝົດ

ພວກຜູ້​ຊາຍ​ທີ່​ເຊື່ອ​ກັນ​ວ່າເປັນ​ນັກ​ລົບຂອງ​ກຸ່ມ ລັດ​ອິ​ສລາມ ​ ຖືກ​ຈັບ​​ເປັນ​ນັກ​ໂທດ ພາຍ​ຫລັງ​ທີ່ກອງ​ທັບຂອງ​ກຳ​ລັງ​ເພື່ອ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ ຊ​ີເຣຍ (DS F) ໄດ້​ກ້າວ​ບຸກ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນເຂດ​ຊົນ​ນະ​ບົດ Manbij ຢູ່​ທາງ​ພາກ​ໃຕ້​ຂອງ​ກຳ​ແພງ​ນະ​ຄອນ Alepo ຂອງ​ຊີ​ເຣຍ​ໃນ​ວັນ​ທີ 31 ພຶດ​ສະ​ພາ 2016 ນັ້ນ

ເທີ​ກີ​ໄດ້​ເນ​ລະ​ເທດ​ຄົນ​ສັນ​ຊາດ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ແລະເນ​ເທີ​ແລນທີ່​ໄດ້​ຕໍ່​ສູ້​ໃຫ້​ແກ່​ກຸ່ມ​ລັດ​ອິ​ສ​ລາມ ໂດຍ​ເປັນ​ສ່ວນ​ນຶ່ງ​ໃນ​ແຜນ​ການນຳ​ສົ່ງ​ຕົວ​ພວກ​ຈີ​ຮາດ​ທີ່​ເປັນ​ຄົນ​ຕ່າງ​ປະ​ເທ​ດ​ທີ່​ຖືກ​ຂັງ​ຢູ່​ເທີ​ກີ​ກັບ​ບ້ານ.

ໂຄ​ສົກ​ກະ​ຊວງ​ພາຍ​ໃນ, ທ່ານ ອິ​ສ​ເມ​ລ ຄາ​ຕັກຄ​ລີ (Ismail Catakli) ບໍ່​ໄດ້​ບົ່ງ​ບອກ​ຕົວ​ນັກ​ລົບ​ສອງ​ຄົນ ທີ່​ໄດ້​ຖືກ​ເນ​ລະ​ເທດ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານນີ້ ແຕ່​ກໍ​ໄດ້​ເວົ້າ​ວ່າ ຄົນ​ເຢຍ​ຣະ​ມັນ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ຍັງ​ຈະ​ຖືກ​ສົ່ງ​ກັບ​ບ້ານ​ໃນ​ເວ​ລາ​ຕໍ່​ມາ​ໃນ​ມື້​ດຽວ​ກັນ​ນັ້ນ.

ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ ປະ​ເທດ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຍັງ​ຈະ​ໄດ້​ເນ​ລະ​ເທດຊາວ​ເຢຍ​ຣະ​ມັນອີກ 9​ ຄົນ, ຊາວ​ຝ​ຣັ່ງ 11 ຄົນ ແລະ​ຄົນ​ສັນ​ຊາດ​ໄອຣ໌​ແລນ 2 ຄົນ.

ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ດັ່ງ​ກ່າວ ມີ​ຂຶ້ນບໍ່​ເທົ່າ​ໃດ​ອາ​ທິດພາຍ​ຫລັງ​ທີ່ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ພາຍ​ໃນກ່າວ​ວ່າ ເທີ​ກີບໍ່​ແມ່ນ “ໂຮງ​ແຮມ” ສຳ​ລັບ​ພວກ​ນັກ​ລົບ​ກຸ່ມ​ລັດ​ອິ​ສ​ລາມ ຫລື IS. ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ເທີ​ກີໄດ້​ຕຳ​ໜິ​ພວກ​ປະ​ເທດ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ ທີ່​ປະ​ຕິ​ເສດບໍ່​ຍອມຮັບ​ເອົາ​ຄົນ​ສັນ​ຊາດ​ຂອງ​ຕົນທີ່​ເຂົ້າ​ຮ່ວ​ກຸ່ມ​ລັດ​ອິ​ສ​ລາມໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ກຸ່ມ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຕໍ່​ສູ້​ເພື່ອ​ຈະສ້າງ​ຕັ້ງ​ດິນ​ແດນ​ຂອງ​ຕົນຢູ່​ໃນ​ສ່ວນ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ອີ​ຣັກ ແລະ​ຊີ​ເຣຍນັ້ນ ​ກັບ​ຄືນ​ປະ​ເທດ.

ອັງ​ກາ​ຣາ ບໍ່​ໄດ້​ເວົ້າ​ຢ່າງ​ເຈາະ​ຈົງ​ວ່າ ພວກ​ນັກ​ລົບ​ເຫລົ່າ​ນັ້​ນ​ຈະ​ຖືກ​ເນ​ລະ​ເທດ​ໃຫ້​ກັບ​ໄປ​ປະ​ເທດ​ໃດ​ແດ່. ອົງ​ການ​ຂ່າວ​ສານ​ຂອງ​ເທີ​ກີລາຍ​ງານ​ວ່າ ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ​ຄົນ​ນຶ່ງ ໄດ້​ຖືກ​ເນ​ລະ​ເທດ​ໄປ​ຍັງກ​ຣີສ ແລະພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ ກ​ຣິ​ສ ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດບໍ່​ຍອມ​ຮັບ​ເອົາຜູ້​ກ່ຽວ.

ໂຄ​ສົກ​ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ສະ​ຫະ​ລັດ ຄົນ​ນຶ່ງ​ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານນີ້​ວ່າ ວໍ​ຊິງ​ຕັນ "ໄດ້​ຮູ້​ຈັກ​ກ່ຽວ​ກັບ​ລາຍ​ງານການກັກ​ຂັງພົນ​ລະ​ເມືອງ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ​ຄົນ​ນຶ່ງ ໂດຍ​ພວກເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ເທີກີ. ເນື່ອງ​ຈາກ​ມີ​ການ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ເຖິງ​ເລື້ອງ​ຄວາມ​ເປັນ​ສ່ວນ​ຕົວ​ຂອງບຸກ​ຄົນ ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ໃຫ້​ຄວາມ​ເຫັນ​ອັນ​ໃດ​ເພີ້ມ​ເຕີມ​ອີກ.

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ເທີ​ກີ ທ່ານ ຣີ​ເຊັບ ໄຕ​ຢິບ ເອີ​ດູ​ອານ ໄດ້​ເວົ້າ​ວ່າ ມີ​ນັກ​ລົບ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ລັດ​ອິ​ສ​ລາມ ຫລື IS ປະ​ມານ 2,500 ຄົນ​ຢູ່​ໃນ​ຄຸກ​ຂອງ​ເທີ​ກີ.

ມາ​ຮອດ​ວັນ​ຈັນ​ວານນີ້ ສານ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ​ໃນເນ​ເທີ​ແລນໄດ້​ຕັດ​ສິນ​ວ່າ ລັດ​ຖະ​ບານ​ຂອງເນ​ເທີ​ແລນ “ຕ້ອງ​ເຮັດ​ທຸກວິ​ທີ​ທາງ​ເພື່ອ​ດຳ​ເນີນ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ” ທີ່​ຈະ​ເອົາ​ເດັກ​ນ້ອຍ​ຊາວເນ​ເທີ​ແລນ 56 ຄົນ ທີ່​ຖືກ​ຂັງ​ຢູ່​ໃນ​ສູນຢູ່​ໃນ​ຊີ​ເຣຍນັ້ນ​ກັບ​ຄືນ​ປະ​ເທດ.

ສານ​ແຫ່ງນັ້ນ​ຍັງ​ເວົ້າ​ອີກ​ວ່າ ແມ່​ຂອງ​ເດັກ​ນ້ອຍ 23 ຄົນ ທີ່​ໄດ້​ຂໍ​ກັບ​ມາເນ​ເທີ​ແລນນັ້ນ​ບໍ່​ມີ​ສິດ​ກັບ​ຄືນ​ບ້ານ​ເວັ້ນ​ເສຍ​ແຕ່​ວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ກັບມາ​ບ້ານ ເພື່ອ​ໃຫ້​ລູກ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ກັບ​ຄືນ​ບ້ານ​ໄດ້​ເທົ່າ​ນັ້ນ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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