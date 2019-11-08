ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print
ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ສ​ຫລ ເວົ້າ​ວ່າ ຕົນ​​ຮ​ັກ​ສາ​ບ່ອນ​ຜະ​ລິດ ນ້ຳ​ມ​ັນ ​ໃນ​ພ​າກຕາ​ເວັນ​ອອກ ​ສຽງ​ເໜືອ​ຂອງ​ຊີ​ເຣຍ ໄວ້​ໃຫ້​​ຊາ​ວເຄີດ

ພາບ​ຖ່າຍ​ໃນ​ວັນ​ທີ 28 ຕຸ​ລາ 2019 ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ທະ​ຫານ ສ​ຫລ ກຳ​ລັງລາດ​ຕະ​ເວນ ໃນເຂດ​ຜະ​ລິດ​ນ້ຳ​ມັນ ຢູ່ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສຽງ​ເໜືອ​ຂອງ​ຊີ​ເຣຍ​

ທະ​ຫານ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທີ່​ຖືກມອບໜ້າ​ທີ່​ໃຫ້ປົກ​ປ້ອງບ່ອນ​ຜະ​ລິດ​ນ້ຳ​ມັນຢູ່​ໃນ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສຽງ​ເໜືອ​ຂອງ​ຊີ​ເຣຍ ກຳ​ລັງ​ຊ່ວຍ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ວ່າກຳ​ໄລ​ໃດໆທີ່​ມີ​ຂຶ້ນ ໃຫ້​ສົ່ງ​ໄປ​ຊ່ວຍກຳ​ລັງ​ທະ​ຫານ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ​ຊາວ​ເຄີດ​ໃນ​ຊີ​ເຣຍຫລື SDF, ທີ່​ເປັນ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ຕໍ່​ສູ້ສຳ​ຄັນ​ເພື່ອ​ຕ້ານກັບກຸ່ມ​ລັດ​ອິ​ສ​ລາມນັ້ນ​ເປັນ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່.

ປະ​ນາ​ທານາ​ທິບໍ​ດີ​ສະ​ຫະ​ລັດ, ທ່ານ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ໄດ້​ເວົ້າ​ຊ້ຳ​ແລ້ວ​ຊ້ຳ​ອີກກ່ຽວ​ກັບ​ວຽກ​ງານ​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ບ່ອນ​ຜະ​ລິດ​ນ້ຳ​ມັນວ່າ​ໃຫ້ເປັນ​ບູ​ລິ​ມະ​ສິດສູງ​ສຸດ​ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າຈະ​ຖອນ​ທະ​ຫານ​ອອກໄປ​ແລ້ວກໍ​ຕາມ, ໂດຍ​ທ່ານ​ໄດ້​ບອກ​ພວກ​ໄປ​ຟັງ​ຄຳ​ປາ​ໄສ ຂອງ​ທ່ານ​ໃນ​ເດືອນ​ແລ້ວນີ້​ວ່າ "ພວກ​ເຮົາ​ກຳ​ລັງຮັກສາ​ນ້ຳ​ມັນທີ່​ມີ​ມູນ​ຄ່າ 45 ລ້ານ ໂດ​ລາເບາະ​? ຮັກ​ສາ​ມັນ​ໄວ້."

ແຕ່​ວ່າ ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ສຳ​ຄັນກໍ​ໄດ້ກ່າວ​ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານນີ້ວ່າ​ບໍ່ໄດ້​ມີກຳ​ໄລອັນ​ໃດເຂົ້າ​ໄປ​ໃນຄັງ​ເງິນ​ຂອງວໍ​ຊິງ​ຕັນເລີຍ.

"ລາຍ​ຮັ​ບ​ຈາກ​ການ​ຂາຍ​ອັນ​ນີ້ ຈະ​ບໍ່​ເຂົ້າ​ມາ​ຫາ​ສະ​ຫະ​ລັດ, ອັນ​ນີ້​ຈະ​ເຂົ້າ​ໄປ​ຫາ ​ກຳ​ລັງ SDF," ນັ້ນ​ຄື​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງທ່ານ ໂຈ​ນາ​ທັນ ຣາດ ຮັອ​ຟ​ແມນ (Jonathan Rath Hoffman) ທີ່​ກ່າວ​ຕໍ່​ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ.

ໄດ້​ຫລາຍ​ອາ​ທິດມາ​ແລ້ວທີ່​ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທີ່​ຈະ​ບໍ່​ໃຫ້​ຄວາມ​ສຳ​ຄັນ ຕໍ່​ການ​ເວົ້າ​ເຖິງ​ກຳ​ໄລ​ທີ່​ອາດ​ຈະ​ໄດ້ນັ້ນ ເປັນສິ່ງ​ຜັກ​ດັນ​ຢູ່​ເບື້ອງ​ຫລັງຂອງການໄປ​ປະ​ຈຳ​ຢູ່ໃນ​ເຂດພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສຽງ​ເໜືອ​ຂອງ​ຊີ​ເຣຍ​ຂອງ​ກຳ​ລັງ​ທະ​ຫານ​ທຳ​ນຽບ​ຫ້າ​ແຈ​ ໂດຍ​ການ​ອ້າງ​ເຫດ​ຜົນ​ວ່າ ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ຕົ້ນ​ຕໍ​ແມ່ນ​ກຸ່ມ​ລັດ​ອິ​ສ​ລາມ ແລະ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ຂອງ​ກຸ່ມນັ້ນທີ່​ຈະກັບ​ມາ​ເອົາ​ທີ່ນັ້ນ​ຕັ້ງ​ໃຫ້ເປັນດິນ​ແດນ​ຂອງ​ຕົນຄືນ​ອີກ.

"ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ຍ້າຍໄ​ປ​ຢູ່​ໃນ​ຈຸດ ທີ່​ເຂົາ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ການກໍ່​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ​ແບບ ລັບ​ໆ​ໄດ້, ແຕ່​ວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ກໍ​ໄດ້​ຈ້ອງ​ຫາ​ທາງ​ ທີ່​ຈະ​ພະ​ຍາ​ຍາມກັບ​ມາ​ເຕີບ​ໂຕ ຄືນ​ອີກ ແລະ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ກໍ​ຄື​ເພື່ອ​ປ້ອງ​ກັນ," ນັ້ນ​ຄື​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ທ່ານ ຮັອ​ຟ​ແມນ (Hoffman) ທີ່​ເວົ້າ​ເຖິງ​ກຸ່ມກໍ່​ການ​ຮ້າຍຊຶ່ງ​ມີ​ອີກ​ຊື່​ນຶ່ງວ່າ IS ຫລື ISIS. ທ່ານ​ກ່າວ​ຕໍ່​ໄປ​ອີກວ່າ "ວິ​ທີ​ອັນ​ນຶ່ງ​ໃນ​ຫລາຍ​ວິ​ທີ ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ກັບ​ມາ ເຕີບ​ໂຕຄືນ​ໄດ້ອີກກໍ​ຄື​ໂດຍ​ມີ​ຊ່ອງ​ທາງ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ລາຍ​ໄດ້ ຊຶ່ງ​ລວມ​ທັງ​ບ່ອນ​ຜະ​ລິດ​ນ້ຳ​ມັນນຳ."

ແຕ່​ວ່າ ໃນຂະ​ນະ​ດຽວ​ກັນພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ກໍ​ເວົ້າ​ວ່າ ລາຍ​ໄດ້​ທີ່​ມາ​ຈາກ​ການ​ຜະ​ລິດ​ນ້ຳ​ມັນ​ມີ​ຄວາມ​ສຳ​ຄັນ​ຢ່າງ​ຍິ່ງ​ຕໍ່ກຳ​ລັງ SDF ທີ່​ໜຸນ​ຫລັງ​ໂດຍ​ສະ​ຫະ​ລັດ.

​ມັນມີ​ຄວາມ​ຈຳ​ເປັນ​ທີ່​ສະ​ຫະ​ລັດ​ຕ້ອງໄປຢູ່​ໃກ້ບ່ອນ​ຜະ​ລິດ​ນ້ຳ​ມັນນັ້ນເພື່ອ "ຮັບ​ປະ​ກັນ​ວ່າ SDF ມີ​ທາງ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ແຫລ່ງ​ຊັບ​ພະ​ຍາ​ກອນເພື່ອ​ຈະ​ຍາມ​ຄຸກ​ຕ່າງໆ​ໄດ້, ເພື່ອ​ຈະ​ໃຫ້​ມີ​ອາ​ວຸດ​ປະ​ກອບໃຫ້​ແກ່​ທະ​ຫານ​ຂອງຕົນ​ໄດ້, ເພື່ອ​ຈະ​ຊ່ວຍ​ພວກ​ເຮົາ​ໃນ​ການ​ຕີກຸ່ມ ISIS ໃຫ້​ປະ​ລາ​ໄຊ​ໄດ້," ນັ້ນ​ຄື​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງທ່ານມາກ​ຄ໌ ແອ​ສ​ເພີ (Mark Esper) ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດສະ​ຫະ​ລັດ ​ທີ່​ກ່າວ​ໃນ​ເດືອນ​ແລ້ວນີ້.

ອະ​ດີດ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ບາງ​ຄົນ ແລະ​ພວກ​ນັກ​ວິ​ເຄາະ​ເຫດ​ການໄດ້ຕັ້ງຄຳ​ຖາມວ່າ ​ລະ​ດັບ​ໄພ​ຂົ່ມ​ຂູ່ ​ທີ່​ມີ​ຢູ່ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ ຂອງ​ກຸ່ມ IS ຕໍ່​ບ່ອນ​ຜະ​ລິດ​ນ້ຳ​ມັນນັ້ນ ມີ​ຫລາຍ​ປານ​ໃດ ໂດຍ​ອ້າງ​ເຫດ​ຜົນ​ວ່າ ອັນ​ຕະ​ລາຍ​ທີ່​ສູງກວ່ານັ້ນ ແມ່ນ​ມາ​ຈາກ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຊີ​ເຣຍ​, ຣັດ​ເຊຍ, ແລະ​ແມ່ນ​ກະ​ທັ້ງ​ເທີ​ກີນັ້ນອີກ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG