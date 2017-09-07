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ກອງທັບຊີເຣຍ ກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີ ຂອງ Israeli ສັງຫານ ທະຫານ 2 ຄົນ

ແຜນທີ່ຂອງແຂວງ Hama, ຊີເຣຍ

ກອງທັບຊີ​ເຣຍ ກ່າວ​ວ່າ ​ເຮືອບິນ​ລົບ Israel ​ໄດ້​ໂຈມ​ຕີທີ່​ຕັ້ງກອງ​ກຳລັງຊີ​ເຣຍ ​ໃນ​ເຊົ້າ
​ວັນ​ພະຫັດ​ມື້​ນີ້ ​ໃກ້​ໆກັບ​ເມືອງ Masayaf ຊຶ່ງ​ໄດ້ສັງຫານທະຫານ 2 ຄົນ ​ແລະ​ເຮັດ​ໃຫ້
ວັດຖຸ ​ສິ່ງ​ຂອງ​ຈຳນວນ​ນຶ່ງເສຍ​ຫາຍ.

ລາຍ​ງານ​ຂອງ​ກອງທັບ​ຊີ​ເຣຍ ​ໄດ້​ລະບຸ​ວ່າ ​ເຮືອບິນ​ລົບ Israel ​ໄດ້​ຍິງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟໃນ
​ຂະ ນະທີ່ບິນຢູ່​ໃນນ່ານຟ້າ​ຂອງ​ເລ​ບາ​ນອນ. ເມືອງ Masayaf ​ແມ່ນ​ຕັ້ງ​ຢູ່​ໃນ​ແຂວງ
Hama ​ໃກ້ໆ​ກັບ​ທະ​ເລ Mediterranean ປະມານ 40 ກິ​ໂລ​ແມັດ ​ໄປ​ທາງ​ເໜືອ​ຂອງ​
ຊາຍ​ແດນ ຊີ​ເຣຍ ກັບ​ເລ​ບາ​ນອນ.

​ທາງກອງທັບ​ ​ໄດ້​ເຕືອນ​ເຖິງ “ຜົນ​ສະທ້ອນ​ທີ່​ເປັນອັນຕະລາຍ​ຮ້າຍ​ແຮງ​ຈາກ​ການ​ເອົາ
​ບາດກ້າວ​ຮຸກ​ຮານດັ່ງກ່າວ ຕໍ່​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ ​ແລະ​ສະຖຽນ​ລະ​ພາບ​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ.”

ກອງ​ທັບ Israel ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ໃຫ້​ຄວາມ​ເຫັນ​ໃດໆ ​ຕໍ່​ລາຍ​ງານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ທີ່​ວ່າ​ນີ້
ຊຶ່ງ​ເປັນ​ການສະ​ແດງ​ທ່າ​ທີ​ແບບ​ປົກກະຕິ​ຕໍ່ການ​ໂຈມ​ຕີ​ຄ້າຍໆ​ຄື​ກັນ​ນີ້ ​ໃນ​ວິ​ກິການຊີ​ເຣຍ. ​
ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ Israel ແນວ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ ໄດ້​ຢືນຢັນຕໍ່ການ​ໂຈມ​ຕີຜ່ານ​ມາ ​ໃນ​ຊີ​ເຣຍນັ້ນວ່າ
​ໄດ້​ແນ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ໃສ່ການ​ສົ່ງ​ອາວຸດ ທີ່​ເຊື່ອ​ວ່າ ມຸ່ງ​ໜ້າ​ໄປ​ຍັງ​ກຸ່ມຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ Hezbollah
ທີ່​ມີ​ຖານ​ປະຕິບັດ​ງານຢູ່​ທີ່​ເລ​ບາ​ນອນ​.

ກອງ​ກຳລັງ Hezbollah ​ໄດ້​ທຳ​ການ​ສູ້​ລົບ​ໃນ​ຊີ​ເຣຍ ​ເພື່ອ​ສະໜັບສະໜຸນ ກອງ​ກຳລັງ ຂອງປະທານາທິບໍດີ Bashar al-Assad.

ກຸ່ມ​ປົກ​ປ້ອງສິດທິມະນຸດ​ໃນ​ຊີ​ເຣຍ ທີ່​ມີ​ສຳນັກງານ​ຢູ່​ອັງກິດ ​ທີ່​ຕິດຕາມສິ້ງຊອມເບິ່ງ
ການ​ສູ້​ລົບໃນ​ຊີ​ເຣຍ ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ການ​ໂຈມ​ຕີ​ທີ່​ວ່າ​ນີ້ ​ໄດ້​ຖື​ກສູນ​ກາງ​ຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາ
ສາດ ​ແລະ​ຄ້າຍ​ທີ່ຕັ້ງຢູ່​ໃກ້ໆ ຊຶ່ງ​ເປັນສາງ​ເກັບ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ນັ້ນ.

ສະຫະລັດ ​ໄດ້​ກ່າວ​ຫາ​ຊີ​ເຣຍ ວ່າ ​ໄດ້​ໃຊ້​ສູນ​ກາງ​ຄົ້ນຄວ້າ ​ເພື່ອ​ພັດທະນາ ​ແລະ​ສ້າງ
ອາວຸດເຄມີ​ ຊຶ່ງ​ທາງລັດຖະບານ​ຊີ​ເຣຍ​ໄດ້ປະ​ຕິ​ເສດ​ໄປ​ນັ້ນ​.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ່ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

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