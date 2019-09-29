ທູດລະດັບສູງຂອງ ຊີເຣຍ ໃນວັນເສົາວານນີ້ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ກອງກຳລັງ ອາເມຣິກັນ
ແລະ ເທີກີ ຖອນອອກຈາກປະເທດໃນທັນທີ ແລະ ໄດ້ກ່າວວ່າ ລັດຖະບານຂອງທ່ານ
ສົມຄວນໄດ້ຮັບສິດທິທີ່ຈະປ້ອງກັນເຂດແດນຕົນເອງ ໃນວິທີທາງທີ່ຈຳເປັນຖ້າມັນຍັງ
ຄົງມີຢູ່.
ຄຳປາໄສຂອງລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດທ່ານ ວາລິດ ອາລ-ໂມອາລເລັມ ຕໍ່ກອງປະຊຸມ
ສະມັດຊາໃຫຍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ ເທີກີ ແລະ ສະຫະລັດ
ໄດ້ສືບຕໍ່ເຮັດຂໍ້ຕົກລົງເພື່ອສ້າງເຂດປອດໄພຢູ່ຕາມຊາຍແດນຂອງ ຊີເຣຍ ກັບ ເທີກີ.
ໃນແງ່ການເມືອງນັ້ນ, ທ່ານໄດ້ຢືນຢັນອີກຄັ້ງນຶ່ງເຖິງການສະໜັບສະໜູນຂອງລັດຖະ
ບານຂອງທ່ານ ສຳລັບຄະນະກຳມະການທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ເພື່ອຮ່າງລັດ
ຖະທຳມະນູນສະບັບໃໝ່ສຳລັບປະເທດ. ດັ່ງທີ່ໄດ້ເປັນນ້ຳສຽງຂອງລັດຖະບານນັບຕັ້ງ
ແຕ່ການລຸກຮື້ໃນ ຊີເຣຍ ເມື່ອປີ 2011 ເປັນຕົ້ນມານັ້ນ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີໄດ້ເອົາມາດ
ຕະການເຄັ່ງຄັດ, ໂດຍກ່າວຢໍ້າວ່າ ມັນບໍ່ຄວນມີການແຊກແຊງຈາກຕ່າງປະເທດ ຫຼື
ການວາງແຜນການກ່ຽວກັບຂະບວນການດັ່ງກ່າວ.
ຄຳປາໄສຂອງທ່ານ ອາລ-ໂມອາລລຳ ໄດ້ເນັ້ນຢ້ຳເຖິງສິ່ງທ້າທາຍທີ່ໃຫຍ່ຫຼວງເພື່ອບັນ
ລຸການປອງດອງກັນໃນ ຊີເຣຍ, ບ່ອນທີ່ປະຊາຊົນຫຼາຍກວ່າ 400,000 ຄົນຖືກຂ້າຕາຍ
ໃນລະຫວ່າງຄວາມຂັດແຍ້ງ ແລະ ຫຼາຍລ້ານຄົນໄດ້ຫຼົບໜີອອກໄປ.
ຄວາມຂັດແຍ້ງດົນກວ່າ 8 ປີ ຍັງໄດ້ດຶງດູດກອງທັບຕ່າງປະເທດຈຳນວນຫຼາຍ ແລະ ນັກ
ຮົບຕ່າງປະເທດຫຼາຍພັນຄົນໄປສູ່ ຊີເຣຍ, ຫຼາຍຄົນໃນນັ້ນໄດ້ສະໜັບສະໜູນກຸ່ມຫົວຮຸນ
ແຮງລັດອິສລາມ ທີ່ຕອນນີ້ໄດ້ຜ່າຍແພ້ສົງຄາມໄປແລ້ວ ແລະ ຄົນອື່ນໆທີ່ຍັງຢູ່ທີ່ນັ້ນ ໄດ້
ໃຫ້ການໜູນຫຼັງຝ່າຍຄ້ານ ແລະ ຕໍ່ສູ້ກັບກອງກຳລັງລັດຖະບານ. ທ່ານ ອາລ-ໂມອາລລຳ
ໄດ້ກ່າວວ່າ “ສະຫະລັດ ແລະ ເທີກີ ຍັງຄົງທຳການມີໜ້າຂອງກອງທັບຢ່າງຜິດກົດໝາຍ
ໃນພາກເໜືອຂອງ ຊີເຣຍ. ກອງກຳລັງຂອງປະເທດໃດ ທີ່ກຳລັງປະຕິບັດການໃນເຂດ
ແດນຂອງພວກເຮົາໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບການອະນຸຍາດຈາກພວກເຮົາ ແມ່ນກອງກຳລັງເຂົ້າ
ຍຶດຄອງ ແລະ ຄວນຖອນຕົວອອກໄປໃນທັນທີ.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ຖ້າເຂົາເຈົ້າປະຕິເສດ, “ພວກເຮົາມີສິດທີ່ຈະເອົາມາດຕະການຕອບໂຕ້
ທຸກຢ່າງ ທີ່ຖືກອະນຸຍາດໃນກົດໝາຍສາກົນ.”
ມີກອງກຳລັງ ສະຫະລັດ ປະມານ 1,000 ຄົນໃນປະເທດ ຊີເຣຍ ທີ່ປະຕິບັດການເພື່ອຕໍ່
ສູ້ກັບພວກຫົວຮຸນແຮງລັດອິສລາມ. ສະຫະລັດ ຍັງໜູນຫຼັງ ແລະ ສະໜັບສະໜູນກຸ່ມ
ຊາວ ເຄີດ ໃນພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງປະເທດ ທີ່ຄັດຄ້ານລັດຖະບານ ຊີເຣຍ
ແລະ ໄດ້ຕໍ່ສູ້ກັບກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງນິກາຍ ຊຸນນີ.
ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວວ່າທ່ານຢາກນຳເອົາກອງກຳລັງ
ດັ່ງກ່າວກັບບ້ານ, ແຕ່ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ກອງທັບໄດ້ສະໜັບສະໜູນການປະຕິບັດພາລະ
ກິດນັ້ນ.