ຊີເຣຍ ຍິງເປົ້າໝາຍ ຂອງສັດຕູ ທາງພາກ ຕາເວັນຕົກ ນະຄອນດາມາສກັສ

ສື່ມວນຊົນຂອງທາງການຊີເຣຍ ກ່າວວ່າ ລະບົບຕໍ່ຕ້ານທາງອາກາດຂອງຕົນ ໄດ້ພົວ
ພັນ “ກັບການປະຕິບັດງານ ຕໍ່ຕ້ານເປົ້າໝາຍ ທີ່ເປັນສັດຕູ” ໃກ້ກັບຊາຍແດນ ເລບາ
ນອນ ທາງກ້ຳຕາເວັນຕົກ ຂອງນະຄອນຫຼວງດາມາສກັສ.
ອົງການຂ່າວຊານາ (SANA) ຂອງທາງການຊີເຣຍກ່າວວ່າ “ລະບົບປ້ອງກັນໄພທາງ
ອາກາດຂອງພວກເຮົາ ໄດ້ປະເຊີນໜ້າກັບເປົ້າໝາຍທີ່ເປັນສັດຕູ ທີ່ໄດ້ບິນລ່ວງລ້ຳ ຕໍ່
ເຂດອາກາດເທິງບໍລິເວນ ເດຍ ອາລ-ອາແຊ ໃນເຂດນອກນະຄອນດາມາສກັສ.”
ທັງລັດຖະບານຊີເຣຍ ແລະກຸ່ມສິ້ງຊອມສິດທິມະນຸດໃນຊີເຣຍ ທີ່ມີສຳນັກງານ ຕັ້ງຢູ່
ປະເທດອັງກິດ ຕ່າງກໍກ່າວວ່າ ພວກຕົນຍັງບໍ່ສາມາດລົງຄວາມເຫັນໄດ້ວ່າ ແມ່ນກຸ່ມ
ໃດເປັນຜູ້ທຳການໂຈມຕີ.
ການໂຈມຕີທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ກໍໄດ້ມີຂຶ້ນໃນອາທິດແລ້ວ ຢູ່ໃນບໍລິເວນດຽວກັນນີ້ ແລະອີກ
ຄັ້ງນຶ່ງ ທີ່ທັງຝ່າຍຊີເຣຍ ແລະກຸ່ມສິ້ງຊອມສິດທິມະນຸດໃນຊີເຣຍ ຕ່າງກໍບໍ່ສາມາດລະ
ບຸໄດ້ວ່າ ແມ່ນກຸ່ມໃດ ເປັນຜູ້ທຳການໂຈມຕີກັນແທ້.
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