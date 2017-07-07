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ຫົວໜ້າຄະນະກໍາມະການສືບສວນການໂຈມຕີດ້ວຍອາວຸດເຄມີໃນຊີເຣຍ ໄດ້ເວົ້າຢ່າງບໍ່
ພໍໃຈໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ທ່ານກໍາລັງເຮັດວຽກຢູ່ໃນສິ່ງທີ່ທ່ານເອີ້ນວ່າ “ບັນຍາກາດ
ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍເລື່ອງການເມືອງ.”
ທ່ານ Edmond Mulet ໃຫ້ຄວາມເຫັນ ຫລັງຈາກໄດ້ຖະແຫຼງຕໍ່ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງສະ
ຫະປະຊາຊາດ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໂດຍກ່າວວ່າ "ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຂໍ້ຄວາມທີ່ບອກ
ໂດຍກົງ ແລະບອກທາງອ້ອມມາໂດຍຕະຫລອດ ຈາກຫລາຍຝ່າຍທີ່ບອກໃຫ້ພວກເຮົາ
ເຮັດແບບນີ້ ແບບນັ້ນ ຊຶ່ງເປັນເລື້ອງທີ່ໜ້າເສຍໃຈ. ຂໍ້ຄວາມພວກນີ້ບາງຄັ້ງກໍເວົ້າຢ່າງ
ຈະແຈ້ງຫລາຍຊຶ່ງບອກວ່າ ຖ້າພວກເຮົາບໍ່ເຮັດຕາມທີ່ເຂົາເຈົ້າບອກ ເຂົາເຈົ້າຈະບໍ່ຍອມ
ຮັບເອົາຜົນການສືບສວນ."
ທ່ານ Mulet ບໍ່ໄດ້ບອກພວກນັກຂ່າວຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າໃຜ ເປັນຜູ້ກົດດັນຄະນະກໍາມະການ
ແຕ່ທ່ານກໍໄດ້ບອກວ່າ ຄວາມກົດດັນນີ້ມາຈາກ “ທຸກທິດເລີຍ."
ທ່ານໄດ້ຮ້ອງຂໍພວກທີ່ລົບກວນຄະນະກໍາມະການວ່າ ຂໍຈົ່ງປ່ອຍໃຫ້ກໍາມະການເຮັດວຽກ
ຂອງຕົນຢ່າງເປັນອິດສະຫຼະ, ທ່ຽງທໍາ ແລະ ບໍ່ເຂົ້າຂ້າງໃຜ.
ທ່ານ Mulet ເປັນຜູ້ນໍາພາການສືບສວນຮ່ວມລະຫວ່າງສະຫະປະຊາຊາດ ແລະອົງການ
ເກືອດຫ້າມບໍ່ໃຫ້ໃຊ້ອາວຸດເຄມີ ຊຶ່ງຄະນະກໍາມະການກໍາລັງກວດກາເບິ່ງການໂຈມຕີທີ່
ເມືອງ Khan Sheikhun ດ້ວຍອາຍແກັສ ຊາຣິນ ທີ່ໄດ້ສັງຫານຢ່າງໜ້ອຍ 87 ຄົນ ໃນວັນ
ທີ 4 ເມສາຜ່ານມານີ້.
ວີດິໂອສາຍໃຫ້ເຫັນການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງລວມມີຮູບຂອງເດັກນ້ອຍມີຝອດເຕັມປາກ
ແລະຫາຍໃຈຍາກ ແລະໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄົນທັງໂລກສະເທືອນໃຈ ແລະເຮັດໃຫ້ໃຜກໍຕາມທີ່
ໄດ້ເຫັນພາບດັ່ງກ່າວຮູ້ສຶກເສົ້າໃຈຫລາຍ.
ສະຫະລັດ ແລະພັນທະມິດ ເວົ້າວ່າລັດຖະບານຊີເຣຍຂອງທ່ານ Bashar al-Assad
ເປັນຜູ້ທໍາການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ສັ່ງໃຫ້ທໍາການໂຈມຕີ
ທາງອາກາດຕໍ່ຖານທັບຂອງຊີເຣຍ ຊຶ່ງເປັນບ່ອນທີ່ປະກົດວ່າເປັນຈຸດເລີ້ມຕົ້ນການໂຈມ
ຕີດ້ວຍອາຍແກັສພິດ.
ຊີເຣຍ ແລະຣັດເຊຍທີ່ເປັນພັນທະມິດນັ້ນ ປະຕິເສດວ່າ ກໍາລັງທະຫານຂອງທ່ານ Assad
ບໍ່ໄດ້ທໍາການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ
ພວກນັກສືບສວນຍັງມີແຜນທີ່ຈະກວດເບິ່ງການໂຈມຕີດ້ວຍອາວຸດເຄມີ ຄັ້ງອື່ນໆອີກຢູ່ໃນ
ຊີເຣຍ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ສະຫລຸບວ່າ ທະຫານລັດຖະບານຊີເຣຍ ແມ່ນຢູ່ເບື້ອງຫລັງຂອງ
ການໂຈມຕີດ້ວຍອາຍແກັສສອງຄັ້ງຜ່ານມາ ແລະໄດ້ຕ້ອງຕິກຸ່ມລັດອິສລາມ ຫລື IS ວ່າ
ໃຊ້ອາຍແກັສພິດໃນປີ 2015.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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