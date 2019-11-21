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ຊີ​ເຣຍ ໂຈມ​ຕີ​ສູນ​ຜູ້​ພັດ​ພາກ​ຈາກ​ທີ່​ຢູ່​ອາ​ໄສ ສັງ​ຫານ 15 ຄົນ

ຄ​ວັນ​ປິວ​ຂຶ້ນ​ເທິງ​ຟ້າ ລຸນຫຼັງ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ທາງ​ອາ​ກາດ ໃນ​ເມືອງ ມາ​ເຣັດ ອາ​ລ-ນູ​ແມນ ໃນ​ແຂວງ ອິດ​ລິບ, ປະ​ເທດ ຊີ​ເຣຍ. 20 ພ​ະ​ຈິກ, 2019.

ກອງ​ກຳ​ລັງ ຊີ​ເຣຍ ໄດ້​ລະ​ດົມ​ຍິງໂຈມ​ຕີໃສ່ສູນ​ອົບ​ພະ​ຍົບ​ຫຼື​ຜູ້​ພັດ​ພາກ​ຈາກ​ທີ່​ຢູ່​ອາ​ໄສ ​ໃນ​ແຂ​ວງ ອິດ​ລິບ ທີ່​ຖືກ​ຄວບ​ຄຸມ​ໂດຍ​ພວກ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ລັດ​ຖະ​ບານ ​ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານນີ້, ສັງ​ຫານ​ພົນ​ລະ​ເຮືອນ​ຢ່າງ​ໜ້ອຍ 15 ຄົນ, ອີງ​ຕາມ​ການ​ກ່າວ​ຂອງ​ນັກ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ລັດ​ຖະ​ບານ.

ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ຕູບ​ຜ້າ​ຈຳ​ນວນຫຼາຍ​ຖືກ​ໄຟ​ໄໝ້, ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ສອງ​ລູກ​ໄດ້​ຕົກ​ຢູ່​ບໍ່​ໄກ​ຈາກ​ໂຮງ​ໝໍ​ແມ່ ໃນ​ສູນ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ທີ່​ເມືອງ ກາ, ໃກ້​ເກັບ​ເຂດ​ຊາຍ​ແດນ ເທີ​ກີ.

ກຸ່ມ​ກູ້​ໄພ​ໝວກ​ກັນ​ກະ​ທົບ​ສີ​ຂາວເວົ້າ​ວ່າ ເດັກ​ນ້ອຍ​ຫົກ​ຄົນ​ແມ່ນ​ລວມ​ຢູ່​ໃນ​ຜູ້​ເສຍ​ຊີ​ວິດ​ນັ້ນ.

ແຂວງ​ອິດ​ລິບ ໃນ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ສຽງ​ເໜືອ​ຂອງ ຊີ​ເຣຍ ແມ່ນ​ພາກ​ສ່ວນແຫ່ງ​ສຸດ​ທ້າຍ​ຂອງ​ປະ​ເທດ ທີ່​ຍັງ​ຢູ່​ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ຂອງ​ກຸ່ມ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ລັດ​ຖະ​ບານ.

ສັນ​ຍາ​ສະ​ຫງົບ​ເສິກ​ທີ່ ຣັດ​ເຊຍ ເປັນ​ຜູ້​ໄກ່​ເກ່ຍ​ໃນ​ເດືອນ​ສິງ​ຫາ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ ທີ່ມີ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ທີ່​ຈະຫຼຸດ​ຜ່ອນ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ຈາກ​ທັງ​ສອງ​ຝ່າຍນັ້ນ ແມ່ນໄດ້​ພັງເກືອບ​ໝົດ​ແລ້ວ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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