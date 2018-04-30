ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ໂລກ

ອົງການຕິດຕາມ ເລື່ອງສົງຄາມຢູ່ ຊີເຣຍ ວ່າ 26 ຄົນ ເສຍຊີວິດ ຍ້ອນລູກສອນໄຟ ຖະຫຼົ່ມໃສ່ ​ຖານທັບຂອງ​ ຊີເຣຍ

ທະຫານຊີເຣຍຄົນນຶ່ງ ຢືນຍາມຢູ່ຖະໜົນຕ່າງໆ ໃນເມືອງ ອາແລັບໂປ (Aleppo) ຂອງຊີເຣຍໃນວັນທີ 12 ກັນຍາ, 2017.

ລູກສອນໄຟຫຼາຍລູກ ໄດ້ຍິງຖະຫຼົ່ມ​ຖານທັບຂອງ​ທະຫານຊີເຣຍຫຼາຍແຫ່ງຢູ່ໃນເມືອງ
ຮາມາ ແລະອາແລັບໂປ ໃນຕອນບ່າຍວັນອາທິດວານນີ້ ຊຶ່ງສະຖານີໂທລະພາບ
ຂອງທາງການຊີ​ເຣຍເອີ້ນວ່າ “ການຮຸກຮານເທື່ອ ໃໝ່” ຂອງພວກສັດຕູຂອງຕົນ.

ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງຊີເຣຍ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບວ່າ ຜູ້ໃດເປັນຜູ້ຮັບຜິດ
ຊອບຕໍ່ການ​ໂຈມ​ຕີນັ້ນ ​ແລະ​ກໍ​ບໍ່​ໄດ້​ບອກ​ໃຫ້​ຮູ້​ເຊັ່ນ​ກັນ​ວ່າ ມີການເສຍຫາຍ ຫຼື ການ
ເສຍຊີີວິດຫລືບໍ່.

ແຕ່ວ່າອົງການສິ້ງຊອມດ້ານສິດທິມະນຸດຂອງຊີເຣຍ ທີ່ມີຫ້ອງການຕັ້ງຢູ່ໃນປະເທດ
ອັງກິດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີທາງອາກາດຫຼາຍບັ້ນ ອາດເປັນການດຳເນີນການ
ຂອງອິສຣາແອລ ນັ້ນ​ໄດ້ສັງຫານພວກນັກລົບທີ່​ສະໜັບສະໜູນລັດຖະບານ 26 ຄົນ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນຊາວອີຣ່ານ.

ອົງການດັ່ງກ່າວໄດ້ກ່າວ​ເວົ້າອີກວ່າ ຈະຫຼວດ​ເຫລົ່ານັ້ນໄດ້ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ຖານ
ທັບອາກາດຂອງຊີເຣຍ ທີ່ນຳໃຊ້ໂດຍອີຣ່ານເມື່ອຕົ້ນເດືອນນີ້. ຊຶ່ງອີຣ່ານກ່າວວ່າ
ມີຊາວອີຣ່ານ 7 ຄົນ ໄດ້ເສຍຊີວິດໄປ.

ອິສຣາແອລ ໄດ້ເຕືອນວ່າ ຕົນຈະຕອບໂຕຢ່າງຮຸນແຮງໃນເວລາໃດກໍ​ຕາມທີ່ຕົນເຊື່ອ
ວ່າ ອາດມີການໂຈມຕີຕໍ່ຜືນ​ແຜ່ນດິນຂອງຕົນ ຫຼື ເຮືອບິນຂອງ​ຕົນ. ອິສຣາແອລ ຍັງໄດ້
ຖິ້ມໂທດໃສ່ອີຣ່ານ ທີ່​ໄດ້ປະກອບອາວຸດໃຫ້ແກ່ພວກທະຫານບ້ານຂອງກຸ່ມເຮັສໂບລາ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ

ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ

Back to top
XS
SM
MD
LG