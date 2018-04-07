ທະຫານຊີເຣຍ ບຸກໂຈມຕີ ຕໍ່ເຂດກູຕາ ທີ່ໝັ້ນ ແຫ່ງສຸດທ້າຍ ຂອງພວກຕໍ່ຕ້ານ

ທະຫານຊີເຣຍໄດ້ເປີດສາກໂຈມຕີທາງພາກພື້ຶ້ນດິນ ແລະທາງອາກາດຕໍ່ທີ່ໝັ້ນແຫ່ງ
ສຸດທ້າຍຂອງພວກຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ ໃນເຂດກູຕາຕາເວັນອອກ ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີ
ວິດບໍ່ຕ່ຳກວ່າ 40 ຄົນ ອີງຕາມພວກນັກສັງເກດການ.
ລາຍງານຂ່າວ ຂອງໂທລະພາບລັດຖະບານ ໃນວັນສຸກວານນີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ມີແປວຄວັນຂະໜາດໃຫຍ່ ກຸ້ມຂຶ້ນປົກຄຸມຫຼາຍເຂດ ຂອງເມືອງດູມາ ຊຶ່ງເປັນເມືອງ
ໃຫຍ່ສຸດໃນເຂດກູຕາຕາເວັນອອກ. ລາຍງານເວົ້າວ່າ ກຳລັງຂອງລັດຖະບານພວມ
ບຸກເຂົ້າໄປ ໃນເຂດຕົວເມືອງ ບ່ອນທີ່ກຸ່ມຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ ຈາອິດ ອາລ-ອິສລາມ
ຕັ້ງໝັ້ນຢູ່ນັ້ນ.
ການສູ້ລົບດັ່ງກ່າວໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນ ຫຼັງຈາກພວກຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານກຸ່ມອື່ນໆໃນເຂດກູ
ຕາ ຕາເວັນອອກ ໄດ້ຮັບເອົາການຖອນຕົວຢ່າງປອດໄພ ໄປຍັງເຂດຄວບຄຸມຂອງ
ພວກຕໍ່ຕ້ານທີ່ຕັ້ງຢູ່ທາງກ້ຳຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງເມືອງອາເລັບໂປ.
ຣັດເຊຍ ກ່າວໃນອາທິດແລ້ວນີ້ວ່າ ກຸ່ມຈາອິດ ອາລ-ອິສລາມ ໄດ້ຮັບເອົາຂໍ້ຕົກລົງ
ຖອນຕົວອອກຈາກເຂດກູຕາຕາເວັນອອກ ທີ່ມີປະຊາຊົນອາໄສຢູ່ຫຼາຍສິບພັນຄົນ
ນັ້ນ. ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມການຍົກຍ້າຍໄດ້ຢຸດຊະງັກລົງຍ້ອນມີລາຍງານວ່າ ພວກຕໍ່
ຕ້ານຍັງຕົກລົງກັນບໍ່ໄດ້ ກ່ຽວກັບການຖອນກຳລັງ.
ກຸ່ມສິ້ງຊອມສິດທິມະນຸດໃນຊີເຣຍ ຊຶ່ງຕິດຕາມເບິ່ງສົງຄາມ ຢູ່ໃນປະເທດດັ່ງກ່າວ
ເວົ້າວ່າ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 40 ຄົນ ໃນການບຸກໂຈມຕີ ເມື່ອວັນສຸກວານນີ້ຮວມທັງເດັກ
ນ້ອຍ 8 ຄົນ.
ກຸ່ມສິ້ງຊອມສິດທິມະນຸດໃນຊີເຣຍເວົ້າວ່າ ການໂຈມຕີທາງອາກາດແມ່ນມີຄວາມໄປ
ໄດ້ສູງ ທີ່ເຮືອບິນລົບຣັດເຊຍ ເປັນຜູ້ດຳເນີນການ ແລະກ່າວວ່າການໂຈມຕີຫຼາຍສິບ
ຖ້ຽວ ໄດ້ຖືກຈຸດຕ່າງໆ ຢູ່ໃນເຂດດັ່ງກ່າວ.
ອົງການຂ່າວ SANA ຂອງທາງການຊີເຣຍກ່າວວ່າ ກຸ່ມຈາອິດ ອາລ-ອິສລາມໄດ້
ຍິງປືນຄົກໂຈມຕີນະຄອນຫຼວງດາມາສກັສຊຶ່ງໄດ້ຕົກໃສ່ເຂດຊານເມືອງແລະເຮັດ
ໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 4 ຄົນ. ໂຄສົກຂອງພວກຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານໄດ້ປະຕິເສດວ່າ ຕົນ
ບໍ່ໄດ້ຍິງປືນຄົກໂຈມຕີ.
ໂຄສົກຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານສະເຕັບຟານ ດູຈາຣິກ ການສູ້ລົບກັນ
ທີ່ໄດ້ລະເບີດຂຶ້ນອີກ ໃນເມືອງດູມາ “ໄດ້ສ້າງຄວາມເປັນຫ່ວງ ຢ່າງໃຫຍ່ ໃຫ້ພວກ
ເຮົາ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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