ການໂຈມຕີ ທາງອາກາດ ຂອງ ອິສຣາແອລ ໃນຊີເຣຍ ເຮັດໃຫ້ ທະຫານຊີເຣຍ 3 ຄົນ ບາດເຈັບ

ຊີເຣຍ ກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີທາງອາກາດ ຂອງອິສຣາແອລ ຕໍ່ຄ້າຍທະຫານ ຂອງຊີເຣຍ
ໃນເມືອງມິສຢາຟ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ທະຫານ 3 ຄົນບາດເຈັບ.
ອົງການຂ່າວ SANA ຂອງທາງການຊີເຣຍ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຕຶກອາຄານຈຳນວນນຶ່ງ ໄດ້ຖືກ
ທຳລາຍ ຈາກການໂຈມຕີທາງອາກາດ ເມື່ອຕອນເຊົ້າວັນເສົາມື້ນີ້ ຢູ່ໃນແຂວງຮາມາ
ທາງພາກກາງຂອງປະເທດ.
ອົງການຂ່າວ SANA ໄດ້ອ້າງເຖິງຄຳເວົ້າ ຂອງແຫຼ່ງຂ່າວທາງທະຫານ ທີ່ປະສົງບໍ່
ອອກຊື່ ຜູ້ທີ່ໄດ້ກ່າວວ່າ “ໜ່ວຍຕໍ່ຕ້ານທາງອາກາດຂອງຊີເຣຍ ສາມາດສະກັດກັ້ນ
ລູກສອນໄຟຂອງອິສຣາແອລ ໄດ້ ເປັນບາງສ່ວນ.”
ອິສຣາແອລ ໄດ້ເປີດສາກໂຈມຕີທາງອາກາດຫຼາຍບັ້ນ ຕໍ່ອັນທີ່ຕົນກ່າວວ່າ ເປັນ
ເປົ້າໝາຍຂອງອີຣ່ານ ຢູ່ໃນຊີເຣຍ.
ອິສຣາແອລ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຕົນຈະບໍ່ຍອມຮັບເດັດຂາດ ໃຫ້ອີຣ່ານ ສ້າງຕັ້ງການມີໜ້າ
ຢູ່ໃນຊີເຣຍ ທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບຊາຍແດນຂອງອິສຣາແອລ.
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