ອາຈານສາສະໜາ ຢິວ, ອິສຣາແອລ ໂກລສໄຕນ໌ ໄດ້ກ່າວດ້ວຍຄວາມສະທ້ານໃຈ,
ຄວາມເຈັບປວດ ແລະ ເຈັບໃຈ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ໃນຂະນະທີ່ເພິ່ນບັນລະຍາຍ
ກ່ຽວກັບ ການຍິງກໍ່ການຮ້າຍທີ່ໂບດສາສະໜາຢິວ ຊາບັດ ແຫ່ງເມືອງ ພາວເວ ຕັ້ງຢູ່
ໃກ້ໆກັບເມືອງ ແຊນ ດີເອໂກ ລັດ ຄາລິຟໍເນຍ ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ແມ່ຍິງຄົນນຶ່ງເສຍຊີວິດ
ແລະ ເຮັດໃຫ້ເພິ່ນ ແລະ ອີກສອງຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.
ອາຈານສາສະໜາ ຢິວ ໄດ້ກ່າວ, ໂດຍອະທິບາຍເຖິງວິທີທີ່ມືປືນໄດ້ແນປືນກົນໃສ່ເພິ່ນ
ວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນພາບທີ່ມັນບໍ່ສາມາດອະທິບາຍໄດ້.”
ອາຈານ ໂກລສໄຕນ໌ ໄດ້ກ່າວໂດຍອະທິບາຍເຖິງຜູ້ທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າເປັນມືປືນວ່າ “ລາວ
ໃສ່ແວ່ນຕາດຳ. ຂ້າພະເຈົ້າແນມບໍ່ເຫັນຕາຂອງລາວ, ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ສາມາດເຫັນຈິດວິນ
ຍານຂອງລາວ.”
ອາຈານ ໂກລສໄຕນ໌ ກ່າວວ່າ ເພິ່ນໄດ້ຍົກມືຂອງເພິ່ນຂຶ້ນ ໃນເວລາທີ່ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສໄດ້
ຍິງປືນ, ເຮັດໃຫ້ເພິ່ນບາດເຈັບ ແລະ ນິ້ວຊີ້ເບື້ອງຂວາຂອງເພິ່ນກຸດອອກ.
ແຕ່ອາຈານສາສະໜາຢິວດັ່ງກ່າວໄດ້ເວົ້າວ່າ ຄວາມເຈັບປວດສ່ວນໃຫຍ່ຂອງເພິ່ນແມ່ນ
ມາຈາກການທີ່ໄດ້ເຫັນສະມາຊິກທີ່ຮັກຫອມຂອງເພິ່ນ, ທ່ານນາງ ລໍຣີ ເຄ, ອາຍຸ 60 ປີ,
ນອນເສຍຊີວິດຢູ່ເທິງພື້ນດິນ ໃນຂະນະທີ່ສາມີຂອງລາວ, ເຊິ່ງແມ່ນທ່ານໝໍ, ໄດ້ພະຍາ
ຍາມທີ່ຈະກູ້ຊີວິດຂອງລາວໄວ້ຢ່າງສຸດຂີດ.
ເພິ່ນໄດ້ຮ້ອງໄຫ້ໃນເວລາທີ່ເພິ່ນໄດ້ອະທິບາຍເຖິງທ່ານນາງ ເຄ ວ່າເປັນຄົນທີ່ “ມີຄວາມ
ຮັກຢ່າງເຕັມປ່ຽມ” ຜູ້ທີ່ມັກຈະໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ຜູ້ທີ່ຂາດແຄນ, ໂດຍບໍ່ຄຳນຶງເຖິງ
ເຊື້ອຊາດສີຜິວ ຫຼື ສາສະໜາ.
ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບບາດເຈັບຄົນອື່ນໆແມ່ນເດັກຍິງອາຍຸ 8 ປີກັບລຸງຂອງລາວ, ເຊິ່ງແມ່ນທະ
ຫານຜ່ານເສິກ ອິສຣາແອລ ຜູ້ທີ່ອາຈານສາສະໜາຢິວ ກ່າວວ່າໄດ້ໃຊ້ໂຕປ້ອງກັນເດັກ
ນ້ອຍຈາກລູກປືນ. ທັງສອງຄົນໄດ້ຖືກປ່ອຍອອກມາຈາກໂຮງໝໍແລ້ວ.
ອາຈານ ໂກລສໄຕນ໌ ກ່າວວ່າ ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ໂທຫາເພິ່ນໃນວັນອາ
ທິດວານນີ້, ລົມກັນປະມານ 15 ນາທີ ເພື່ອສະແດງຄວາມເສົ້າສະຫລົດໃຈນຳ.
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