ນະຄອນ ຊິດນີ ແລະ ບຣິສເບັນ ປະສົບໄພນໍ້າຖ້ວມໜັກ

ຝົນຕົກຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເປັນເວລາສອງອາທິດ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເມືອງ ບຣິສເບັນ ແລະ ຊິດນີ ຂອງ ອອສເຕຣເລຍ ຖືກນໍ້າຖ້ວມໜັກ. ໄພນໍ້າຖ້ວມດັ່ງກ່າວໄດ້ເຮັດໃຫ້ຢ່າງໜ້ອຍ 22 ຄົນເສຍຊີວິດ ແລະ ບ້ານເຮືອນຫຼາຍພັນຫຼັງ ຈົມຢູ່ໃນນໍ້າ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອອສເຕຣເລຍ ທ່ານ ສກັອດ ມໍຣິສສັນ ໄດ້ປະກາດພາວະສຸກເສີນ ໃນວັນພຸດທີ່ຜ່ານມາ, ເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານກາງ ເຂົ້າໄປມີສ່ວນ ໃນການແກ້ໄຂບັນຫາໂດຍກົງຫຼາຍຂຶ້ນ. ປະຊາຊົນ ແລະ ທຸລະກິດໃນທ້ອງຖິ່ນກໍຈະສາມາດເຂົ້າຫາເງິນຊ່ວຍເຫຼືອໄພນໍ້າຖ້ວມດັ່ງກ່າວຫຼາຍກວ່າເກົ່າເຊັ່ນກັນ.
ຍານາງ ພັນທະວະດີ ຜູ້ອາໄສຢູ່ນະຄອນ ຊິດນີ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ພວກເຮົາວ່າ “ຝົນ ຕົກໜັກຫຼາຍຢູ່ ຊິດນີ ສອງສາມທິດລຽນຕິດທຸກມື້ທຸກມື້, ກະເລີຍເຮັດໃຫ້ນໍ້າໄຫຼບໍ່ທັນ ກະເລີຍເຮັດໃຫ້ນໍ້າຖ້ວມ. ບ່ອນໃດຢູ່ແຄມຫ້ວຍ ແຄມທະເລ ກະອາດຈະຖ້ວມຫຼາຍຢູ່, ເຮັດໃຫ້ການເດີນທາງໄປລ້າໄປການ ບໍ່ສະດວກສະບາຍຫັ້ນແຫຼະ ສອງອາທິດລຽນກັນ. ແຕ່ວ່າຢູ່ ບຣິສເບັນ ພຸ້ນກະຖ້ວມຫຼາຍ ແຮງກວ່າ ຊິດນີ ອີກ, ມັນກະຕົກຫຼາຍຄືກັນ. ແລ້ວ ບຣິສເບັນ ມັນກະຕໍ່າແດ່, ບ່ອນໃດມັນກະຕໍ່າແດ່ ບ້ານເຮືອນກະເພກະພັງ. ຢູ່ ຊິດນີ ມື້ວານນີ້ຫາມື້ນີ້ກະໂອເຄແລ້ວ ມີແດດຂຶ້ນມາແລ້ວ ຝົນບໍ່ຕົກແລ້ວ.”
ຜູ້ປົກຄອງລັດ ນິວ ຊາວ ເວລສ໌ ທ່ານ ໂດມີນິກ ເພີຣັອດເທັດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ປະ ຊາຊົນຫຼາຍຄົນທີ່ປະສົບໄພນໍ້າຖ້ວມ ແມ່ນຍັງຄົງຢູ່ໃນສະພາບທີ່ຫະຍະນະ. ບັນ ດານັກຊ່ຽວຊານເວົ້າວ່າເຫດສຸກເສີນນໍ້າຖ້ວມແມ່ນໄດ້ຮຸນແຮງຂຶ້ນ ຍ້ອນສະພາບອາກາດປ່ຽນແປງ.
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