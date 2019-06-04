ແຊມປ້ຽນໂອລິມປິກ 2 ສະໄໝ ນາງແຄສເຕີຣ໌ ຊີເມນຢາ ແມ່ນໄດ້ຖືກອະນຸຍາດ
ເປັນການຊົ່ວຄາວໃຫ້ລົງແຂ່ງຂັນ ໂດຍປາດສະຈາກການເຮັດໃຫ້ລະດັບໂຮໂມນ
ທີ່ເປັນເພດຊາຍ ຫຼື testosterone ຫຼຸດລົງ ພາຍຫຼັງການຕັດສິນຂອງສານສູງສຸດ
ສວິດເຊີແລນນັ້ນ.
ສານໄດ້ສັ່ງໃຫ້ສະຫະພັນສະມາຄົມນັກກິລາສາກົນ ຫຼື IAAF ໄດ້ໂຈະກົດລະບຽບ
ການຂອງພວກເຂົາເຈົ້າເປັນການຊົ່ວຄາວ ຈົນກວ່າວ່າ ສະຫະພັນດັ່ງກ່າວຈະສາມາດ
ນຳການໂຕ້ແຍງຂຶ້ນສູ່ສານ.
ການໂຈະກົດລະບຽບການຂອງອົງການ IAAF ແມ່ນເປັນເຄື່ອນໄຫວຫຼ້າສຸດໃນ
ການບໍ່ຜິດຖຽງກັນທາງກົດໝາຍ ລະຫວ່າງນັກແລ່ນ 800 ແມັດ ຊາວອາຟຣິກາໃຕ້
ແລະອົງການແລ່ນແລະລານ.
ໃນເດືອນເມສາ 2018 ຜ່ານມານີ້ ອົງການ IAAF ໄດ້ອອກກົດລະບຽບການໃໝ່
ທີ່ເຮັດໃຫ້ “ພວກແມ່ຍິງທີ່ມີໂຮໂມນທີ່ເປັນເພດຊາຍ ຫຼາຍກວ່າປົກກະຕິ ຫຼືເອີ້ນວ່າ hyperandrogenismທີ່ເຮັດໃຫ້ລະດັບໂຮໂມນຕ່ຳ ໃນຮ່າງກາຍຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ
ຖ້າຫາກວ່າພວກເຂົາເຈົ້າຢາກຈະລົງແຂ່ງຂັນໃນການແລ່ນໄລຍະໄກ ລະຫວ່າງ
400 ແມັດ ຫາ 1 ໄມລ໌.”
“ນີ້ແມ່ນກໍລະນີທີ່ສຳຄັນ ທີ່ຈະເປັນພື້ນຖານຂອງການເກັບເຂົ້າໃນເລື້ອງສິດທິມະນຸດ
ສຳລັບພວກນັກກິລາ ທີ່ເປັນແມ່ຍິງນັ້ນ,” ຊຶ່ງນາງ Dorothee Schramm ທະນາຍ
ຄວາມຂອງຄະດີ ທີ່ມີຫ້ອງການຢູ່ສວິດເຊີແລນ ໄດ້ກ່າວໄວ້ ຫຼັງຈາກ ການຕັດສິນຂອງ
ສານແລ້ວນັ້ນ.
ນາງ Semenya ໄດ້ທ້າທາຍຕໍ່ກົດລະບຽບການຂອງສານ ແລະໃນທີ່ສຸດ ກໍເສຍໄຊ
ໃນຄະດີນີ້ ທີ່ສານດ້ານກິລາ ໃນເດືອນແລ້ວນີ້.
ຕໍ່ມາ ສານໄດ້ຮັບຊາບເຖິງກົດລະບຽບການຂອງອົງການ IAAF ທີ່ກີດກັນ, ແຕ່ ກົດລະ
ບຽບການ ແມ່ນ “ຈຳເປັນ ມີເຫດຜົນພຽງພໍ ແລະມີຄວາມໝາຍທ່ຽງດູນ ຂອງຈຸດປະສົງ
ຂອງອົງການ IAAF ທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ເກັບຮັກສາໄວ້ ຊຶ່ງຄວາມມີກຽດສັກສີຂອງນັກກິລາ
ຍິງ ໃນການແຂ່ງຂັນທີ່ມີຂໍ້ບັງຄັບທີ່ຈຳກັດນັ້ນ.”
ພາຍຫຼັງການຕັດສິນຂອງສານກິລາຫຼື CAS ແລ້ວນັ້ນ ນາງ Semenya ໄດ້ ຂໍອຸທອນ
ຕໍ່ສານສູງສຸດ ຂອງສວິດເຊີແລນ. ນາງ ຍັງໄດ້ຂໍອຸທອນ ຕໍ່ການຕັດສິນຂອງສານກິລາ
ເພື່ອໃຫ້ກົດລະບຽບການຂອງລະດັບໂຮໂມນ ຂອງ ອົງການ IAAF ນັ້ນໄດ້ຮັບການຍົກ
ເລີກຢ່າງຖາວອນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ