ພັກທີ່ອຽງຂວາສຸດ ໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງ ເພີ້ມຂຶ້ນ ຢູ່ໃນ ຜົນເບື້ອງຕົ້ນ ຂອງການ ເລືອກຕັ້ງ ທົ່ວໄປ ໃນສະວີເດັນ

ຜົນການເລືອກຕັ້ງເບື້ອງຕົ້ນຂອງການເລືອກຕັ້ງລັດຖະສະພາໃນວັນອາທິດວານນີ້
ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ປະເທດຢູໂຣບທີ່ມີເສລີພາບປະເທດນຶ່ງ ໄດ້ຕັດສິນໃຈຫັນໄປຫາ
ທາງຂວາ.
ພັກເດໂມແຄຣັດທີ່ຕ້ານການເອົາຄົນເຂົ້າເມືອງ ທີ່ຢາກໃຫ້ປະເທດອອກຈາກ ສະ
ຫະພາບຢູໂຣບ ແລະຕັດການຮັບເອົາຄົນເຂົ້າເມືອງປາກົດວ່າ ຈະໄດ້ກາຍ ມາເປັນ
ພັກທີ່ໃຫຍ່ອັນດັບສາມ ຢູ່ໃນລັດຖະສະພາ.
ໃນຂະນະທີ່ມີການນັບບັດຄະແນນສຽງເກືອບໝົດແລ້ວນັ້ນ ພັກສັງຄົມປະຊາທິປະໄຕ
ທີ່ເປັນກາງອຽງຊ້າຍ ຊຶ່ງກໍາລັງປົກຄອງປະເທດ ຢູ່ໃນເວລານີ້ ໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງຢູ່
28 ເປີເຊັນ, ຕິດຕາມມາດ້ວຍພວກທີ່ກາງໆ 19 ເປີເຊັນ ແລະພວກສັງກັດພັກເດໂມ
ແຄຣັດ ທີ່ເປັນພວກຊາດນິຍົມນັ້ນ ໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງສູງເກືອບຮອດ 18 ເປີເຊັນ.
ທ່ານ ຈິມມີ ອາເຄສຊັນ (Jimmie Akesson) ຜູ້ນໍາພັກເດໂມແຄຣັດຂອງ ສະວີເດັນ
ທີ່ປະກາດໄຊຊະນະຢູ່ທີ່ການໂຮມຊຸມນຸມຂອງພວກສະໜັບສະໜຸນ ພັກດັ່ງກ່າວເວົ້າວ່າ
"ພວກເຮົາຈະມີອິດທິພົນອັນໃຫຍ່ຫລວງ ຕໍ່ສິ່ງທີ່ກໍາລັງຈະເກີດຂຶ້ນ ຢູ່ໃນສະວີເດັນໃນ
ອີກຫລາຍໆອາທິດ, ຫລາຍເດືອນ ແລະຫລາຍປີຕໍ່ໜ້ານີ້."
ກ່ອນໜ້າການເລືອກຕັ້ງນັ້ນ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເຕັບຟານ ລັອຟເວນ(Stefan
Lofven) ໄດ້ເຕືອນວ່າ "ພວກທີ່ມີຄວາມກຽດຊັງຄົນອື່ນ ກໍາລັງມີການເຄື່ອນໄຫວ ຢູ່
ໃນສະວີເດັນ ແລະກໍາລັງຍຸແຍ່ໃຫ້ຄົນຊັງກັນ.... ພວກເຮົາຈະຕ້ານຢັນ. ພວກເຮົາຈະ
ລຸກຂຶ້ນຕ້ານ ເພື່ອຄວາມສະເໝີພາບ."
ສະວີເດັນ ກໍຄືປະເທດຢູໂຣບສ່ວນໃຫຍ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການຫລັ່ງໄຫລເຂົ້າໄປ ຂອງພວກຂໍລີ້ໄພ ທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ ຫລົບໜີໄປຈາກເຂດຕາເວັນອອກກາງ, ເອເຊຍໃຕ້ ແລະອາຟຣິກາ.
ການລັ່ງເຂົ້າໄປຂອງພວກຂໍລີ້ໄພຈໍານວນ 163,000 ຄົນໃນສະວີເດັນໃນປີ 2015 ໄດ້ເຮັດໃຫ້ພວກປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງມີຄວາມເຫັນແຕກຕ່າງກັນ ແລະກໍໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄວາມເປັນເອກະສັນກັນທາງການເມືອງທີ່ດີຢູ່ແລ້ວນັ້ນ ມີການແຕກຫັກ.
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