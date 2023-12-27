ກຳມາທິການກິດຈະການຕ່າງປະເທດ ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດເທີກີ ໄດ້ໃຫ້ການອະນຸມັດ ຕໍ່ການພະຍາຍາມເຂົ້າເປັນສະມາຊິກ ຂອງອົງການເນໂຕ້ ໂດຍສະວີເດັນ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ຊຶ່ງເປັນບາດກ້າວທີ່ສຳຄັນ ໄປສູ່ການຂະຫຍາຍ ກຸ່ມພັນທະມິດຂອງປະເທດຕາເວັນຕົກດັ່ງກ່າວ ຫຼັງຈາກໄດ້ມີການຊັກຊ້າ ມາເປັນເວລາ 19 ເດືອນ ທີ່ອັງກາຣາໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການໂຍະຍານຜ່ອນຜັນ ໃນເລື້ອງທີ່ພົວພັນກັບຄວາມໝັ້ນຄົງ ຈາກສະຕອກໂຮມ.
ກຳມາທິການ ທີ່ຄວບຄຸມໂດຍພັກ AK ຊຶ່ງເປັນພັກລັດຖະບານ ຂອງປະທານາທິບໍດີເຣເຊັບ ຕາຍຢິບ ເອີດວານ ໄດ້ລົງຄະແນນສຽງຕໍ່ການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມ ທີ່ສະວີເດັນໄດ້ເລີ້ມຂຶ້ນໃນປີກາຍນີ້ ທ່າມກາງທີ່ມີການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍເຂົ້າໄປໃນຢູເຄຣນ ຫຼັງຈາກໄດ້ມີການອະພິປາຍກັນ ເປັນເວລາ 4 ຊົ່ວໂມງ ຮວມທັງການຫາລືກັນກ່ຽວກັບເລື້ອງອື່ນໆນຳ. ໄດ້ມີການເລື່ອນເວລາໃນການລົງຄະແນນສຽງ ຫຼັງຈາກມີການອະພິປາຍກັນໃນຂັ້ນຕົ້ນແລ້ວ.
ບາດກ້າວໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ ແມ່ນການລົງຄະແນນສຽງຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ບ່ອນທີ່ພັກຂອງທ່ານເອີດວານກໍກຳຄະແນນສຽງສ່ວນຫຼາຍເຊັ່ນດຽວກັນ. ຍັງເປັນທິ່ຄາດກັນວ່າ ຈະມີການຮັບຮອງເອົາຢູ່ທີ່ນັ້ນ ຖ້າຫາກມີການລົງຄະແນນສຽງ ພາຍໃນໄລຍະສອງສາມອາທິດ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ ທ່ານເອີດວານກໍຈະເຊັນໃຫ້ເປັນກົດໝາຍ ຊຶ່ງໄດ້ສະຫຼຸບຂັ້ນຕອນ ທີ່ໄດ້ສ້າງຄວາມໂກດແຄ້ນ ໃຫ້ແກ່ພັນທະມິດຂອງອັງກາຣາຈຳນວນນຶ່ງ ແລະທົດສອບເບິ່ງຄວາມສຳພັນຂອງປະເທດຕາເວັນຕົກ.
ຫົວໜ້າກຳມາທິການ ທ່ານຟູອາດ ອົກຕາຍ (Fuad Oktay) ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການຄາດໝາຍ ສຳລັບການລົງຄະແນນສຽງຢ່າງວ່ອງໄວຢູ່ໃນສະພາແຫ່ງຊາດ ໂດຍກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວຢູ່ໃນສະພາວ່າ ປະທານສະພາຈະເປັນຜູ້ຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບການລົງຄະແນນສຽງດັ່ງກ່າວ.