ລັດຖະບານສະວີເດັນຈະຄ່ອຍໆຢຸດເຊົາໂຄງການຮ່ວມມືໃນດ້ານການພັດທະນາສອງຝ່າຍກັບກຳປູເຈຍ ພາຍໃນທ້າຍປີນີ້ ຊຶ່ງພາໃຫ້ເກີດມີຄວາມເປັນຫ່ວງກັງວົນ ຢູ່ໃນບັນດາກຸ່ມສັງຄົມພົນລະເຮືອນ ທີ່ມີທ່າທາງວ່າ ງົບປະມານຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຈະຄ່ອຍໆຫຼຸດລົງ.
ໃນປີ 2023 ລັດຖະບານສະວີເດັນໄດ້ສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອ ປະມານ 17 ລ້ານໂດລາ ໃຫ້ແກ່ກຸ່ມສັງຄົມພົນລະເຮືອນ ຢູ່ໃນປະເທດກຳປູເຈຍ ໂດຍແນໃສ່ເພື່ອເສີມຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ການເຄົາລົບນັບຖືສິດທິມະນຸດ ປະຊາທະປະໄຕ ແລະການປົກຄອງດ້ວຍຕົວບົດກົດໝາຍ ອີງຕາມຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຮັບ ຈາກອົງການການຮ່ວມມືໃນການພັດທະນາລະຫວ່າງປະເທດຂອງສະວີເດັນ ຫຼື SIDA.
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງສະວີເດັນ ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ສົງຄາມໃນຢູເຄຣນກຳລັງບັງຄັບໃຫ້ປະເທດດັ່ງກ່າວ ເພັ່ງເລັງຄືນໃໝ່ ໃນການໃຫ້ຄວາມເຫຼືອແກ່ຕ່າງປະເທດ ເວລາສະວີເດັນໄດ້ປະກາດເມື່ອເດືອນທັນວາທີ່ແລ້ວ ແຕ່ການຕັດສິນໃຈໄດ້ມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ບັນດາປະເທດຕາເວັນຕົກທີ່ໃຫ້ການບໍລິຈາກໄດ້ຕ້ອງຕິໃນການກ້າວຖອຍຫຼັງຂອງປະຊາທິປະໄຕຢູ່ໃນປະເທດກຳປູເຈຍ ໃນຮອບທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ.
“ລັດຖະບານສະວີເດັນຕ້ອງການຢາກໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການພັດທະນາຂອງສະວີເດັນ ຖືກນຳໃຊ້ແບບມີປະສິດທິຜົນຫຼາຍເທົ່າທີ່ຈະຫຼາຍໄດ້ ແລະຖືກນຳໃຊ້ຢູ່ໃນບ່ອນທີ່ມັນສາມາດສ້າງຄວາມດີໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ. ຊັບພະຍາກອນທີ່ມີຢູ່ຢ່າງຈຳກັດແລະຄວາມຕ້ອງການທີ່ເພີ້ມທະວີຂຶ້ນແມ່ນໝາຍຄວາມວ່າ ລັດຖະບານຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຕັ້ງບູລິມະສິດທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ ແຕ່ກໍມີຄວາມຈຳເປັນ ໃນການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານການພັດທະນາຂອງສະວີເດັນ” ກະຊວງການຕ່າງປະເທດກ່າວຕໍ່ວີໂອເອພະແນກພາສາຂະແມ ຜ່ານທາງອີແມລໃນເດືອນມັງກອນທີ່ຜ່ານມານີ້.
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