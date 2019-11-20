ບັນດາໄອຍະການ ສວີເດັນ ໄດ້ຢຸດການສືບສວນສອບສວນການຂົ່ມຂືນຕໍ່ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງເວັບໄຊ້ ວິກກີລີກສ໌ ທ່ານ ຈູລຽນ ອາຊາງ.
ການສືບສວນໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນເມື່ອແມ່ຍິງຊາວ ສວິເດັນ ຄົນນຶ່ງໄດ້ກ່າວຫາທ່ານ ຈູລຽນ ອາຊາງ ໃນປີ 2010 ກ່ຽວກັບ ການມີເພດສຳພັນທີ່ບໍ່ມີການປ້ອງກັນກັບລາວ ໃນເວລາທີ່ລາວກຳລັງນອນຢູ່, ຫຼັງຈາກລາວໄດ້ປະຕິເສດຢ່າງຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກ ທີ່ຈະມີເພດສຳພັນໂດຍບໍ່ໃສ່ຖົງຢາງອະນາໄມກັບລາວ.
ຮອງຫົວໜ້າໄອຍະການ ທ່ານນາງ ເອວາ ມາຣີ ເພີສ໌ສັນ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ຄະດີດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກຢຸດ ເຖິງແມ່ນວ່າບັນດາໄອຍະການໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າການກ່າວອ້າງຂອງແມ່ຍິງຄົນນັ້ນ “ໜ້າເຊື່ອຖື” ກໍຕາມ.
ທ່ານນາງ ເອວາ ມາຣີ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຫຼັງຈາກການສືບສວນສອບສວນເພີ່ມເຕີມ ທີ່ໄດ້ດຳເນີນໃນລະດູຮ້ອນ ແລະ ຕົນລະດູໃບໄມ້ຫຼົ່ນນັ້ນ, ຕອນນີ້ມັນກະຈ່າງແຈ້ງວ່າ ການໃຫ້ປາກຄຳ ແລະ ຂໍ້ອ້າງຈາກຈຳເລີຍນັ້ນ, ແມ່ນບໍ່ໜັກແໜ້ນ. ນີ້ແມ່ນຍ້ອນເວລາດົນນານໄດ້ຜ່ານໄປ ນັບຕັ້ງແຕ່ເຫດການໄດ້ເກີດຂຶ້ນ. ຄວາມຊົງຈຳໄດ້ຈືດຈາງໄປຕາມທຳມະຊາດ.”
ອາຍຸຄວາມໃນຄະດີດັ່ງກ່າວມີກຳນົດໝົດອາຍຸໃນເດືອນສິງຫາ 2020. ທ່ານ ອາຊາງ, ເຊິ່ງມີສັນຊາດ ອອສເຕຣເລຍນັ້ນ, ໄດ້ປະຕິເສດການກ່າວຫາຢ່າງຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກ.
ທ່ານ ອາຊາງ ໄດ້ຖືກຂັບໄລ່ອອກຈາກສະຖານທູດ ເອກົວດໍ ໃນນະຄອນຫຼວງ ລອນດອນ ສອງເດືອນກ່ອນການຕັດສິນໃຈເດືອນມິຖຸນາທີ່ຜ່ານມາ ຫຼັງຈາກການຂໍລີ້ໄພທາງການທູດ 7 ປີ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ອັງກິດ ໄດ້ຈັບລາວໃນທັນທີ ແລະ ຕອນນີ້ລາວກຳລັງຖືກຂັງຄຸກ 50 ອາທິດໃນຄຸກນະຄອນຫຼວງ ລອນດອນ ສຳລັບການໜີປະກັນໃນປີ 2012.
ທ່ານ ອາຊາງ ຍັງຕໍ່ສູ້ກັບການຖືກສົ່ງຕົວມາ ສະຫະລັດ, ເຊິ່ງເວົ້າວ່າລາວກຳລັງປະເຊີນຂໍ້ກ່າວຫາ ສຳລັບການເປີດເຜີຍເອກະສານລັບ.
ການຕັດສິນໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ມີຂຶ້ນລຸນຫຼັງການຕັດສິນຂອງສານໃນເດືອນມິຖຸນາທີ່ຜ່ານມາວ່າ ທ່ານ ອາຊາງ ບໍ່ຄວນຖືກຂັງຄຸກ.