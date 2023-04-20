ບັນດາສະມາຊິກສະພາສູງ ສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ການຮົ່ວໄຫຼຂອງບັນທຶກຄວາມລັບທາງທະຫານລະດັບສູງໂດຍສະມາຊິກຂອງໜ່ວຍພິທັກອາກາດແຫ່ງຊາດ ສະຫະລັດ ອາຍຸ 21 ປີ ຄວນກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດການປະເມີນ ຜົນທີ່ຈິງຈັງ ກ່ຽວກັບ ຂັ້ນຕອນດ້ານຄວາມປອດໄພໃນສະຫະລັດ.
ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ, ທ້າວ ແຈັກ ເທເຊຣາ, ຖືກຈັບເມື່ອອາທິດທີ່ຜ່ານມາໂດຍບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ FBI ທີ່ພົກພາອາວຸດຢ່າງໜັກຢູ່ເຮືອນແມ່ຂອງລາວໃນເມືອງ ດາຍຕັນ (Dighton) ລັດແມັສຊາຈູເຊັດສ໌. ລາວກຳລັງປະເຊີນກັບຂໍ້ກ່າວຫາ ກ່ຽວກັບ ການຮົ່ວໄຫຼເອກະສານທີ່ວ່ານັ້ນ ໃຫ້ກຸ່ມໝູ່ຂອງລາວໃນເວັບໄຊ້ຫຼິ້ນເກມ ແລະ ຍັງຄົງຢູ່ໃນຄຸກໃນວັນພຸດວານນີ້. ກຳນົດການຮັບຟັງຄະດີກ່ຽວກັບການກັກຂັງຂອງລາວແມ່ນຖືກເລື່ອນອອກໄປສອງອາທິດ.
ສະມາຊິກສະພາສູງສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານ ຣິເຈີດ ບລູເມັນຕໍ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວຫຼັງຈາກກອງປະຊຸມລາຍງານລັບ ກ່ຽວກັບ ການຮົ່ວໄຫຼດັ່ງກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ “ມັນມີຫຼາຍຄົນໂພດທີ່ສາມາດເຂົ້າຫາຂໍ້ມູນຫຼາຍໂພດ ໂດຍປາສະຈາກສິ່ງປ້ອງກັນ ແລະ ການຮັກສາຄວາມປອດໄພ.”
ສະມາຊິກສະພາສູງສັງກັດພັກຣີພັບບລີກັນ ທ່ານ ຈອນ ເຄັນເນດີ, ທີ່ລົມກັບບັນດານັກຂ່າວຢູ່ກອງປະຊຸມລາຍງານໄດ້ຕັ້ງຄວາມຖາມຫຼາຍກວ່າຄຳຕອບວ່າ “ຖ້າເຈົ້າຈະໃຫ້ຄົນໃດຄົນນຶ່ງທີ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ເປັນຜູ້ໃຫຍ່ລະດັບນີ້, ສາມາດເຂົ້າຫາຂໍ້ມູນ, ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຄືບໍ່ໃຊ້ເທັກໂນໂລຈີເພື່ອຢຸດລາວບໍ່ໃຫ້ລາວ ເຜີຍແຜ່ມັນໄດ້?
ທ້າວ ເທເຊຣາ ແມ່ນມີກຳນົດໄປໃຫ້ຄຳໃຫ້ການໃນສານຢູ່ນະຄອນບອສຕັນ ໃນວັນພຸດວານນີ້. ການໃຫ້ການດັ່ງກ່າວແມ່ນມີຈຸດປະສົງທີ່ຈະພິຈາລະນາວ່າລາວຄວນຖືກກັກຂັງໃນຂະນະທີ່ກຳລັງລໍຖ້າການດຳເນີນຄະດີໃນສອງຂໍ້ກ່າວຫາ ກ່ຽວກັບ ການອັດ ແລະ ນຳເອົາເອກະສານລັບອອກໄປຈາກຖານທັບອາກາດ ເຄບຄອດ (Cape Cod) ຫຼືບໍ່ ບ່ອນທີ່ລາວໄດ້ເຮັດວຽກແລ້ວໄດ້ສົ່ງມັນໄປໃຫ້ໝູ່ຂອງລາວຢູ່ເວັບໄຊ້ສື່ສັງຄົມ Discord, ເຊິ່ງມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າພູມໃຈ ກ່ຽວກັບ ການສາມາດເຂົ້າຫາວັດຖຸທີ່ລະອຽດອ່ອນຂອງລາວ ແລະ ບອກໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຮູ້ ກ່ຽວກັບ ສົງຄາມ ຣັດເຊຍ ໃນ ຢູເຄຣນ.
ບັນດານັກສືບສວນສອບສວນກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າເຊື່ອວ່າທ້າວ ເທເຊຣາ ໄດ້ສົ່ງຕໍ່ເອກະສານດັ່ງກ່າວໃຫ້ໝູ່ຂອງລາວທີ່ຖືກເຊື່ອວ່າເຂົາເຈົ້າຈະບໍ່ແຈກຢາຍມັນຕໍ່ໄປ. ແຕ່ນຶ່ງໃນໝູ່ຂອງລາວໄດ້ເອົາວັດຖຸດັ່ງກ່າວລົງໃຫ້ຜູ້ຊົມທີ່ກວ້າງຂວາງເບິ່ງ, ແລະ ເອກະສານນັ້ນກໍຖືກແຜ່ກະຈາຍໄປທົ່ວໂລກໃນເວັບໄຊ້ສື່ສັງຄົມຕ່າງໆຢ່າງວ່ອງໄວ.