ມືປືນຜູ້ຕ້ອງສົງໄສໃນການໂຈມຕີກໍ່ການຮ້າຍຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ບຣັສເຊີລສ໌ ຖືກເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດຍິງເສຍຊີວິດ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ແບລຈ້ຽມ ກ່າວວ່າ ມືປືນຜູ້ຕ້ອງສົງໄສໃນການໂຈມຕີກໍ່ການຮ້າຍ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງບຣັສເຊີລສ໌ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ໄດ້ຖືກເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດຍິງເສຍຊີວິດແລ້ວ.
ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສຖືກຈັບໄດ້ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ຢູ່ໃນຂົງເຂດເມືອງ ເຊຍບິກ (Schaerbeek).
ຜູ້ຖ່າຍວິດີໂອມືສະໝັກຫຼິ້ນ ທີ່ຖືກໂພສລົງໃນສື່ສັງຄົມສະແດງໃຫ້ເຫັນຜູ້ຊາຍໃສ່ເສື້ອກັນໜາວສີສົ້ມ ແລະຂີ່ສະກູດເຕີ ທີ່ໄດ້ແລ່ນລົງຕາມຖະໜົນທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກສັບສົນ, ໂດຍດຶງປືນອອກມາ ແລ້ວຍິງໃສ່ຜູ້ຄົນທີ່ພາກັນຍ່າງຢູ່. ຈາກນັ້ນ ມືປືນໄດ້ໄລ່ກວດໃຫ້ຄົນເຂົ້າໄປໃນຕຶກອາຄານຫຼັງໜຶ່ງ ແລະໄດ້ສືບຕໍ່ຍິງປືນອີກ ກ່ອນທີ່ຈະໜີອອກຈາກບ່ອນເກີດເຫດ.
ຊາວສະວີເດັນ 2 ຄົນເສຍຊີວິດໃນການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ, ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ທີສາມໄດ້ຮັບບາດເຈັບສາຫັດ.
ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສທີ່ເປັນມືປືນໄດ້ຖືກລະບຸວ່າ ເປັນຜູ້ຊາຍຊາວຕູນີເຊຍ ອາຍຸ 45 ປີ ທີ່ໄດ້ອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການຍິງສັງຫານໝູ່ ຢູ່ໃນສື່ສັງຄົມ ໂດຍກ່າວວ່າ ໄດ້ຮັບແຮງບັນດານໃຈຈາກກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍລັດອິສລາມ. ສະວີເດັນ ໄດ້ຍົກລະດັບການເຕືອນໄພສໍາລັບການກໍ່ການຮ້າຍຂອງຕົນ ຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງສຸດເປັນອັນດັບສອງ ໃນເດືອນສິງຫາ ລຸນຫຼັງມີການຈູດເຜົາຄໍາພີກູຣານ (Quran), ເຊິ່ງເປັນປື້ມສັກສິດຂອງຊາວມຸດສະລິມ, ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ມີການຂົ່ມຂູ່ເພື່ອແກ້ແຄ້ນ ຈາກພວກຫົວຮຸນແຮງລັດອິສລາມ.