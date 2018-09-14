ແກັສລະເບີດ ໄໝ້ເຮືອນ ຫຼາຍສິບຫຼັງ ຢູ່ທາງເໜືອ ນະຄອນ “ບອສຕັນ

ຊາວໜຸ່ມຄົນນຶ່ງ ໄດ້ເສຍຊີວິດ ໃນເຫດແກັສລະເບີດ ແລະໄຟໄໝ້ ທີ່ເກີດຂຶ້ນ ຢູ່ໃນ 3
ເມືອງ ທາງເໜືອຂອງນະຄອນບອສຕັນ ໃນຕອນຄ່ຳຂອງວັນພະຫັດວານນີ້.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ທ້າວລີໂອແນລ ຣອນດອນ ອາຍຸ 18 ປີ ໄດ້ເສຍຊີວິດເວລາທໍ່ເຕົາ
ດັງໄຟເຮັດຄວາມອຸ່ນຈາກເຮືອນທີ່ລະເບີດ ໄດ້ຕົກລົງມາທັບລົດຂອງລາວ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ເວົ້າວ່າ ນອກນັ້ນແລ້ວ ຍັງມີອີກ 12 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ດັບໄຟກ່າວວ່າ ມັນມີຄວັນ ແລະແປວໄຟ ຂະໜາດໃຫຍ່ ຈົນເຂົາເຈົ້າບໍ່ສາ
ມາດແນມເຫັນທ້ອງຟ້າຂອງເມືອງລໍແຣັນສ໌ ແອນໂດເວີ ແລະນອດແອນໂດເວີ ບ່ອນ
ທີ່ບ້ານເຮືອນແລະຕຶກອາຄານຫຼາຍສິບຫຼັງໄດ້ຖືກທຳລາຍໄປນັ້ນ.
ຫົວໜ້າດັບໄຟ ເມືອງແອນໂດເວີ ທ່ານໄມໂກ ແມນສແຟລ ກ່າວວ່າ “ເບິ່ງຄືວ່າ ເປັນ
ສະໜາມລົບລະຫວ່າງກຸ່ມທຳມະແລະກຸ່ມອະທຳ ກ່ອນວັນສິ້ນໂລກ. ມັນມີຄວັນເປັນ
ແປວຈາກເມືອງລໍແຣັນສ໌ ທີ່ຢູ່ທາງຂ້າງຫຼັງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ. ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດແນມ
ເຫັນຄວັນຢູ່ຂ້າງໜ້າຂອງຂ້າພະເຈົ້າຈາກເມືອງແອນໂດເວີ.”
ປະຊາຊົນທີ່ຕືກຕົກໃຈ ຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ ເອີ້ນສະພາບການ ດັ່ງກ່າວນີ້ວ່າ ເປັນຕາໜ້າ
ຢ້ານ ແລະແນະນຳໃຫ້ທຸກຄົນປິດແກັສຢູ່ໃນເຮືອນຂອງເຂົາເຈົ້າໄວ້ ຖ້າເຂົາເຈົ້າສາ
ມາດໜີອອກໄປໄດ້.
ບໍລິສັດແກັສໃນເຂດທ້ອງຖິ່ນ ກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ຫລຸດຄວາມດັນ ຂອງທໍ່ແກັສລົງແລ້ວ
ໂດຍເວົ້າວ່າ ມັນຈະໃຊ້ເວລາ ກ່ອນທີ່ການບໍລິການທັງໝົດຈະຖືກອັດ.
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