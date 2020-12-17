ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ ໜ່ວຍປະຕິບັດງານ ຂອງກຸ່ມອາລ-ຊາບາບ ໄດ້ຖືກນຳຕົວ ມາຂຶ້ນສານ ໃນຂໍ້ຫາກໍ່ການຮ້າຍ ຢູ່ສະຫະລັດ

ຜູ້ປະຕິງານຂອງກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍອາລ-ຊາບາບຄົນນຶ່ງ ໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າ ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດເພື່ອທຳການໂຈມຕີແບບດຽວກັນກັບ ເດືອນ 9 ວັນທີ 11 ຫຼື 9/11 ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ໄດ້ຖືກນໍາຕົວໄປຍັງລັດນິວຢອກ ເພື່ອປະເຊີນກັບຂໍ້ກ່າວຫາການກໍ່ການຮ້າຍຕ່າງໆ ອີງຕາມການປະກາດໃນວັນພຸດວານນີ້ ຂອງກະຊວງຍຸຕິທຳສະຫະລັດ.
ທ້າວໂຊໂລ ອັບດີ ອັບດູລລາ ຊາວເຄັນຢາ ໄດ້ຖືກນຳຕົວສົ່ງມາຈາກຟີລິບປິນໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ບ່ອນທີ່ຜູ້ກ່ຽວໄດ້ຖືກທາງການທ້ອງຖິ່ນຄວບຄຸມຕົວ ນັບຕັ້ງແຕ່ໄດ້ຖືກຈັບໃນເດືອນກໍລະກົດ 2019. ຟີລິບປິນ ໄດ້ມອບຕົວລາວໃຫ້ແກ່ທາງການສະຫະລັດ ເມື່ອວັນອັງຄານວານນີ້.
ທ້າວອັບດູລລາ ໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າ ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດເພື່ອ ຈີ້ເອົາເຮືອບິນພານິດລຳນຶ່ງ ແລະບິນໄປຕຳຕຶກຢູ່ໃນສະຫະລັດ. ອັນເປັນພາກສ່ວນນຶ່ງຂອງແຜນການທີ່ຊີ້ນຳໂດຍບັນດາຜູ້ນຳອະວຸໂສຂອງອາລ-ຊາບາບ ຊຶ່ງທ້າວອັບດູລລາ ປາກົດວ່າ ໄດ້ຮັບການຝຶກຫັດເປັນນັກບິນຢູ່ໃນຟີລິບປິນ.
ຜູ້ກ່ຽວໄດ້ຖືກແຈ້ງຂໍ້ຫາ 6 ກະທົງທີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກເປີດເຜີຍ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ແລະຄາດກັນວ່າ ຈະຖືກນຳສະເໜີຕໍ່ຜູ້ພິພາກສາລັດຖະບານກາງໃນລັດນິວຢອກ. ຂໍ້ກ່າວຫາດັ່ງກ່າວຕໍ່ຜູ້ກ່ຽວ ປະກອບດ້ວຍ ການສະໜອງວັດຖຸສະໜັບສະໜຸນວໃຫ້ແກ່ອົງການກໍ່ການຮ້າຍຂ້າມຊາດ ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດເພື່ອຄາດຕະກຳພວກພົນລະເມືອງສະຫະລັດ ແລະສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດເພື່ອຈີ້ເອົາແລະທຳລາຍເຮືອບິນ.
“ຄະດີນີ້ ຊຶ່ງພົວພັນກັບແຜນການເພື່ອນໍາໃຊ້ເຮືອບິນເຂັ່ນຂ້າພວກຜູ້ເຄາະຮ້າຍທີ່ບໍລິສຸດ ໄດ້ເຕືອນພວກເຮົາເຖິງໄພຂົ່ມຂູ່ອັນຕະລາຍທີ່ວ່າ ພວກກໍ່ການຮ້າຍອິສລາມຫົວຮຸ່ນແຮງ ສືບຕໍ່ເປັນໄພອັນຕະລາຍແກ່ປະເທດຊາດຂອງພວກເຮົາ” ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ ທ່ານຈອນ ເດເມີສ໌ ໄດ້ກ່າວໄປໃນຖະແຫລງສະບັບນຶ່ງ. ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ “ບໍ່ວ່າພວກກໍ່ການຮ້າຍຈະຢູ່ແຫ່ງຫົນໃດ ຜູ້ທີ່ວາງແຜນທີ່ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ຊາວອາເມຣິກັນ ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ແຫ່ງຫົນໃດກໍຕາມ ພວກເຮົາກໍຈະຊອກຫາເພື່ອລະບຸຕົວພວກເຂົາ ແລະນຳເອົາພວກເຂົາມາຮັບໂທດໃຫ້ໄດ້.”
ບັນດາໄອຍະການ ກ່າວວ່າ ແຜນການທີ່ຖືກກ່າວອ້າງນັ້ນ ເປັນພາກສ່ວນນຶ່ງຂອງຄວາມພະຍາຍາມທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ ໂດຍກຸ່ມອາລ-ຊາບາບ ທີ່ມີຫ້ອງການຕັ້ງຢູ່ໃນໂຊມາເລຍ ທີ່ເປັນເຄືອຂ່າຍຂອງກຸ່ມອາລ-ກາອີດາ ໃນເຂດອາຟຣິກາຕາເວັນອອກ ເພື່ອແນເປົ້າໝາຍໃສ່ຊາວອາເມຣິກັນ ພາຍຫຼັງຈາກ ການຕັດສິນໃຈຂອງສະຫະລັດ ໃນປີ 2018 ທີ່ຈະຍົກຍ້າຍສະຖານທູດຂອງຕົນໃນອິສຣາແອລ ໄປນະຄອນເຈຣູຊາແລັມ.
ໃນເດືອນມັງກອນ 2019 ກຸ່ມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເລີ້ມປະຕິບັດການໂຈມຕີສະຫຼະຊີບ ຢູ່ໂຮງແຮມແຫ່ງນຶ່ງໃນນະຄອນໄນໂຣບີ ຂອງເຄັນຢາ ໂດຍໄດ້ສັງຫານປະມານ 21 ຄົນ ທີ່ລວມມີຊາວອາເມຣິກັນຄົນນຶ່ງ.
ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ມັນໄດ້ອ້າງເອົາຄວາມຮັບຜິດຊອບສຳລັບການໂຈມຕີ ຢູ່ສະຖານທີ່ຂອງທະຫານສະຫະລັດແຫ່ງຕ່າງໆ ຢູ່ໃນເຄັນຢາ ແລະໂຊມາເລຍ.